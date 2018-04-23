Şengül’den erken seçim yorumu: ‘Biz de bu kadar erken beklemiyorduk!’

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 24 Haziran için, ‘Biz her zaman seçime 6 ay kala diyoruz ama 2 ay kala seçim oluyor’ derken, AKP İl Başkanı Şengül ise, ‘Biz de bu kadar erken beklemiyorduk’ açıklamasında bulundu

Ali Budak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü makamında ağırladı. Göreve atanmasının ardından Başkan Kocaoğlu tarafından ziyaret edilen İl Başkanı Şengül bu kez kendisi nezaket çerçevesinde büyükşehir binasına gitti. Görüşmeye İzmir Büyükşehir bürokratları ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve il yöneticileri katıldı. Basına kapalı bölümde ise Kocaoğlu’nun AK Parti heyetine dosyanın içeriğiyle ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi.

Ayrıntılı olarak tek tek not tuttuk



Buluşmada ilk sözü Kocaoğlu alırken, ‘Sayın başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimimiz vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Biz de verdiğiniz dosyayı çalıştık hepsini notlarını tek tek çıkarttık. Biraz sonra dosyayı takdim edeceğiz. Yapılanların, yapılamayanların konularını tek tek yazdık. Dosyayla ilgili 7 tane Adalet Kalkınma Partili ilçe belediye başkanlarının istek ve dilekleri vardı. Onların hepsinin sürecini ayrı ayrı hazırladık. Bunu sayın il başkanımız ve ekibiyle birlikte değerlendirecek’ dedi.

Ciddi yol kat ettik



AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül ise, ‘Sayın büyükşehir belediye başkanımızın il başkanlığına atanmasından dolayı ziyareti olmuştu. Orada bir dosya sunmuştu. Biz de kendi ilçelerimizin sıkıntılarıyla ilgili dosya sunmuştuk. Biz bize sunulan dosyayla ilgili bakanlıklarımızla gerekli görüşmeleri yaptık. Bazılarından ciddi yol kat ettik, sonuçlandı. Bugünkü ziyaretimizin amacı karşılıklı nezaket ziyareti. Hem de ilçelerimizle ilgili başkanımızın bize bir sunumu olacak. Biz de bize verilen notlarla ilgili gelişmeleri kendisine aktaracağız’ diye konuştu.

İzmir’le ilgili her şeyde varız



Şengül, şöyle devam etti: Daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Birkaç konuyla ilgili gelişmeler oldu. Yine paylaşırız. Bize iletilen başlıkların hemen hemen yüzde 70-80’i çözülmüş durumda. Bir iki tanesiyle ilgili süreç devam ediyor. Biz belediye başkanımızla birlikte İzmir ile ilgili çok olumlu görüşmelerimiz oluyor. Ama maalesef bazen ayrıldıktan sonra söylemler ön plana çıkıyor. Hem bizim tarafımızdan hem karşı taraftan. Gerçekten samimi olarak siyaset dışında İzmirle ilgili yapılacak her şeyde varız. Sonuçta biz hükümet olarak kendi paramızı cebimizden harcamıyoruz. Milletin bize emanet ettiği parayı harcıyoruz.

Projeleri yapmadı noktasına gelmek istemiyoruz



Kocaoğlu, ‘Biz de aynı şekilde’ diyerek Şengül’e destek verirken, sonrasında Şengül ‘Millet hayrına çalıştığımız için sen yaptın ben yaptım kavgasına gerek yok. Kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılar var. Hükümet bir şeyler yapmaya çalışıyor, büyükşehir yapıyor. Ayrışmayı bırakalım. Bu konuları nasıl ele alır diye çözüm üreteceğiz. Biz seçim zamanı siyasetimizi yaparız. İzmir ile ilgili bu projeleri yapmadı noktasına gelmek istemiyoruz’ açıklamasında bulundu.

Şengül’den ‘Biz de bu kadar erken beklemiyorduk!’ yorumu

24 Haziran’da gerçekleşecek erken seçimler için konuşan Kocaoğlu, ‘Biz her zaman seçime 6 ay kala diyoruz ama 2 ay kala seçim oluyor. Gerçi genel seçim ama…’ dedi. Şengül ise bu açıklamanın üzerine 24 Haziran’da yapılacak olan seçimle ilgili ‘Biz de bu kadar erken beklemiyorduk’ ifadesini kullandı.