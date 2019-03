Serdar Aksoy: Artık Tahir Şahin'in kapısına gitmem

Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP’li Serdar Aksoy, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'e 13 kez telefon ettiğini, Şahin'in telefonlara çıkmadığını ve randevu taleplerine de yanıt vermediğini ifade ederek, "Bu saatten sonra kapısına gitmem" dedi.

Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Aksoy, gazeteciler ile kahvaltıda buluştu. Menemen Belediyesi’nde çalışan işçileri işten çıkaracağı yönündeki dedikoduların asılsız olduğunu belirten Aksoy, "Biz, emekçinin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu, kara propagandadan öte bir şey değildir. Belediye çalışanları da dahil olmak üzere tüm halkın nabzı CHP için atıyor. Bu seçimleri açık ara farkla alacağız" ifadelerini kullandı.

Kara propagandaya rağmen

Menemen’de kendine yönelik kara bir propaganda uygulandığını savunan Aksoy, başkan seçildiği takdirde belediye çalışanlarını işten çıkaracağına, maaşlarını ödemeyeceğine dair bir algı yaratıldığını ifade etti. CHP’nin Menemen’de seçimi açık ara farkla kazacağını iddia eden Aksoy, “Menemen’de kara bir propaganda yapılıyor; 'CHP seçimi kazanırsa belediye emekçilerini işten çıkartacak, CHP bu maaşları ödeyemez' şeklinde... Biz, "Emek, en yüce değerdir” diyen partinin adayıyız. Emekçileri bırakın işten çıkarmayı, emekçilerin sendikal haklarını sonuna kadar savunacağız. Maalesef genel olarak böyle bir şey işleniyor. AKP’nin adayı da “Biz, çalışanların parasını öderiz, CHP ödeyemez” diye bunu kullanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz, aday adayıyken bile Menemen’de belediye emekçilerine, sendikal haklarına kadar tüm haklarını sağlayacağımızı belirttik. Çalışanları zorla parti mitingine götürmeyeceğimizi, açılış olduğu vakit yoklamalar aldırmayacağımızı söyledik. Bunlar oluyordu, belediyenin bir açılışı olduğunda yoklamalar alınıyordu. Biz bunları yapmayacağımızı söyledik ama geldiğimiz noktada maalesef kara propaganda hızla yayıldı. Biz de bununla ilgili gerekli tedbrileri aldık. Ayın 9’unda belediye emekçilerimizle yeniden bir araya geleceğiz, onları dinleyeceğiz, düşüncelerimizi söyleyeceğiz. 'Emek en yüce değerdir' diyoruz ama emekçiyi 'Seni işten çıkarmayacağız' diye ikna etmeye çalışıyoruz. Bu, bir adaya yapılmış en büyük zulümdür. Böyle bir şey söz konusu değil, olmayacak da... Bir süredir bununla mücadele ediyoruz. Ama Menemen’de nabız CHP olarak atıyor. Menemen'de bu nabız 31 Mart’ta da devam edecek. Açık ara farkla bu seçimi kazanacağız. Bizim arkamızda ne belediye ne hükümet var, bizim arkamızda halk var. Birileri belediyeden, hükümetten destek alıyor. İstedikleri kadar alsınlar, biz açık ara kazanacağız” diye konuştu.

CHP’li Aksoy, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tahir Şahin önünü mü kesiyor?

“Mevcut Belediye Başkanı da CHP’li. Söylediklerinize göre Menemen’de CHP’li, CHP’linin önünü mü kesiyor?” sorusunu yanıtlayan Aksoy, “Böyle bir sonuç çıkaratılabilir tabi. Menemen belediye meclisinin son toplantısında AKP’nin adayı davet edildi. Olay bu kadar açık. Biz belediye dershanesindeki öğretmenlerle görüşebilmek için yazılı izin talep ediyoruz. Biz adayız, karşımızda AKP’nin adayı var. O rahat rahat girip çıkıyor, biz izin talep ediyoruz. Mitinglerde, açılışlarda belediye emekçilerinin gelmemesi için baskı uygulanıyor. Dershane müdürü istifa etti, 15 yıldır Koyundere’den sorumlu olan, mevcut belediye başkanının çalışma arkadaşı bize destek verdiği için faraşa alındı. Sosyal medyadaki beğeniden kaynaklı bile insanlar tehdit ediliyor. Ama başarılı olamayacaklar. Çünkü ben emekçiyle görüştüğüm vakit, baskıdan şiddetten bıktığını görüyorum. Siyasi propaganda malzemesi olmaktan bıkmış” ifadelerini kullandı.

13 kez aradım

Adaylığının açıklanmasının ardından Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’i 13 defa aradığını ve Şahin’in telefonlarına çıkmadığını söyleyen Aksoy, Şahin’i eleştirdi. Aksoy yaşanılanları şöyle anlattı:

“Ben 13 defa kendisini aradım, telefonlarıma çıkmadı. Bir kere arkadaşımın telefonundan aradım, numarayı bilmediği için açtı. Ben de açıkça söyledim; 'Sen bizim ağabeyimizsin, 20 yıllık başkansın, birlikte yol yürüyelim' dedim. Ama görüyorum ki psiklolojik olarak sıkıntılı. Dolayısıyla konuşmamız pozitif olarak neticelenmedi. Randevu istedim randevu vermedi. Ben CHP’nin adayıyım. Bu saatten sonra kimsenin, hele ki partiye sıkıntı yaşatan insanların kapısına gitmem. 20 yıl boyunca bir şekilde bu parti ona bu hakkı vermiş.Her hizmetine de teşekkür ediyoruz, 'Tukaka' demiyoruz. Ama son 2 aydır belediye çalışanlarının maaşları ödenmedi. Daha sonra taksit taksit ödendi. Menemen de bunu görüyor. Ben 1 yıldır sahadayım, 1 yıllık emeğimizin bir karşılığı var. CHP, burayı kimseye teslim etmeyecek. Bunlar, 4. dönem 5. dönem olmasından kaynaklı. Bu iş uzadığı vakit ego yükseliyor, 'Ben varsam parti var' mantığı oluyor. Biz, o yüzden '2 dönem' dedik.”

Şimdi mi aklına geldi?

“Tahir Şahin, AKP adayını gizliden destekliyor olabilir mi?” sorusunu cevaplayan Aksoy, “Genel itibariyle söylenen bir söylenti, ama Menemen içerisinde bunu ciddi bir şekilde dilendiriliyor. Yapması gereken ağabeylikti. Ama bu olmadı. Yarın yine Tahir Bey, belediye çalışanlarıyla bir araya gelecek. Bu saatten sonra belediye çalışanlarıyla toplantı yapmanın, toplu iş sözleşmesi yapmanın anlamı ne? Bunca zaman yapmadın, şimdi mi aklına geldi? Bırak o işi seçilecek arkadaş devam ettirsin. Atanmamız olduğundan beri yaşadığımız sıkıntılar vardı ama biz bunları aştık. Yarın itibariyle belediye emekçilerimizin de kafasındaki soru işaretleri bitecek. Bu arkadaşlarımız eninde sonunda biz oy verecek, kuşkum yok! Ama bu söylentinin dolaştırılması hata... AKP’nin adayına soruyoruz; Madem belediyecilikte çok başarılıydınız o zaman neden Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir belediye başkanlarınızı görev süresi dolmadan görevden aldınız? Biz belediye meclis litesini oluşturuken de geçmiş dönemde hizmet etmiş ağabeylerimize, ablalarımıza teşekkür ettik. Yepyeni bir liste oluşturduk. Çünkü madem değişim şart dedik, şimdi meclisi de değiştiriyoruz” diye konuştu.

AKP'ye geçit vermeyeceğiz

CHP Örgütü ile ilgili sıkıntı olmadığını vurgulayan Aksoy, seçim kampanyası sürecinde önünü kesen durumlar olup olmadığına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

“AKP’nin yapmış olduğu mitinglere kamu çalışanları zorunlu olarak gönderiliyor. Devletin tüm kademeleri Menemen’de AKP’ye çalışıyor. Çünkü insanları zorluyorlar. O kurumlardaki insanlar da buna tepkili... Bizim örgütümüz dimdik ayakta. İsimlerin gitmesi, gelmesi değil esas olan örgüt. Miting gibi seçim bürosu açılışları yapıyoruz. Örgüt; partiye, Menemen’deki geleneğe, Atatürk devrimlerine sahip çıkıyor. Menemen’de AKP’ye geçit verilmeyecek. Benim için, partiye omuz vermeyen insan kim olursa olsun partili olmaz. AKP’nin adayı miting yaptı, bu miting dışarıdan gelen insanlarla oluşturuldu. Menemen Devlet Hastanesi’nde çalışan insanları oraya gitmek zorunda bıraktılar. Buna rağmen bizim cuma günü yaptığımız mitingdeki sayıyı toplayamadılar. Her türlü desteğe rağmen vaziyetleri bitik. Menemen, belediye ya da hükümetten destek alan kesimlerin ne yapmak istediğini anladı. Şehrin nabzı, durumu net. Biz, açık ara kazanacağız. Biz, belediye emekçilerinin de oyunu alacağız, bize güveniyorlar. 'Üzerimizde çok büyük baskı var' diyorlar. İki taraflı baskı; biri belediye biri hükümetten... Bu, bir şiddettir. Biz de o şiddeti kırıp atıyoruz.”

Halk Meclisleri vurgusu

Menemen’deki acil sorunları ve bazı projelerini anlatan Aksoy, başkan seçildiği takdirde halk meclisleri kuracağını ve Menemen’i lojistik merkez haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yapacağı çalışmalardan bahseden Aksoy şunları söyledi:

“Menemen, çok hızlı göç alıyor ama nitelikli insanlar da Menemen’den kaçıyor. Temel sıkıntı; çöp, sokak hayvanları, trafik ve şehir içinde ulaşımın olmaması... Sokak hayvanları ciddi bir sorun. Biz bunun için 'Özgür hayvan barınağı ve gezici hayvan hastanesi' dedik. Neredeyse 200 bin nüfusa ulaşıyoruz ama insanlar 'Her yerde hastaneye, Menemen merkeze gidemiyorum' diyor. Çünkü iç hatlar yok. 1 Nisan'dan sonra en önemli işimiz iç hatları düzenlemek olacak. İstihdam çok önemli. Menemen’e coğrafi olarak baktığımızda, İç Anadolu’ya açılan tek kapı... Önümüzdeki dönemde Menemen’i lojistik merkez olarak nitelendireceğiz. Lojistik dışında ise istihdam noktasında kadın ve gençlik dayanışma merkezleri kuracağız. Burada, atölyeler olacak, kadınlar üretecek, biz de bunu kooperatif yoluyla satın alacağız. Menemen’de şu an kadının adı yok. Bizim önceliğimiz kadınlarımızın ekonomik özgürlüğüne sahip olması. Hem de kadın kimliğini var etmek... Bu merkezde çalışacak olan psikolog, sosyolog arkadaşlarımız olacak. Bizim merkezi hükümetten ayrılmamız gereken nokta yönetim tarzımız. Önümüzdeki dönemde Halk Meclisi Menemen’de kurulacak. Her mahallede sandık olacak. Menemen’de 65 mahallemiz var, her mahalleden bir temsilci olacak. Bir de muhtalarımız var toplam 130 kişi halk meclisi olacak. Amacımız şeffaf yönetim. Belediye Başkanı da bürokratlar da halkına hesap versin. Kapalı kapılar ardında ihaleler vermek değil, halk meclisleri olacak. İkinci önemsediğimiz konu ise toplumsal barış. 65 mahallemiz var ama herkes kendi gettosunda yaşıyor. Halk meclisini oluşturduğumuz vakit, toplumsal barışı da sağlayacağız. Herkes birbirinin derdini biliyor olacak. Biz orada farklı kesimleri bir araya getireceğiz. Gökkuşağını yok saymak değil yaşatmak gerekir. Demokratik kültürü oluşturmak için buna ihtiyaç var.“

Adayı tehdit eden halka ne yapmaz

AK Parti’nin Adayı Durmaz Bayraktar’a tepki gösteren Aksoy, “AK Parti’nin Adayı bir konuşmasında, 'Ya hesap bilmiyor ya da hiç dayak yememiş' diyor benim projelerim için. Hukukçu bir aday, diğer adayı sopa ile tehdit ediyor. Seçilme şansı yok ama velev ki bu makama ulaştı. Adayı böyle tehdit eden halka ne yapmaz?” diye konuştu.