Serdar Aksoy başkan olmadan icraata başladı!

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde, 20 yıl sonra ilk kez belediye başkanlğına aday göstermediği mevcut başkan Tahir Şahin, belediye hizmetlerini bıraktı. Çöplerin uzun süredir toplanmaması üzerine Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy harekete geçti. Aksoy, ilçe örgütü, kadın ve gençlik kolları, Menemenliler ve “Serdar Aksoy Gönüllüleri” ile birlikte biriken çöpleri traktörlerle toplamaya başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen Tahir Şahin Menemen halkına hizmet etmeyi bıraktı. Temizlik araçlarına ve çöp kamyonlarına mazot vermeyerek çöp dağlarının oluşmasını sağlayarak mahalleleri adeta “çöplük” haline getirerek Menemenlileri cezalandırıyor. Kolları sıvadı Sorunun giderilmesi için defalarca Başkan Şahin’e ulaşmak için çabalayan Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP’li Serdar Aksoy çareyi, işe el atmakta buldu. Konuya ivedilikle çözüm arayan Aksoy ilçe örgütü, kadın ve gençlik kolları, Menemenliler ve “Serdar Aksoy Gönüllüleri” ile birlikte biriken çöpleri traktörlerle toplamaya başladı. Belediye harekete geçti Serdar Aksoy'un eyleminin ardından bugün belediye temizlik işlerine bağlı araçların sokaklarda çöpleri topladığı gözlendi. Millet İttifakı adayı Aksoy belediyenin bu duyarlılığı için "Belediyemiz temizlik işleri biriminde çalışan işçi kardeşlerimize gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Menemen hepimizin, başka Menemen yok" dedi.