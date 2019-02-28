Serdar Aksoy'dan rakibine: Çık karşıma, yüzleşelim!

Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, rakibi Durmaz Bayraktar’ı medyada karşılıklı projelerini tartışmaya davet etti.

CHP’li Aksoy, gövde gösterisi yaptı. Siyasette yüz yüze gelmenin önemine vurgu yapan Aksoy, Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Durmaz Bayraktar’a "Senin seçeceğin hangi mecra olursa olsun tartışmaya hazırım , moderatörü de , soru soracak gazetecileri de sen seç , gel projelerimizi tartışalım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine az zaman kala Belediye Başkan Adayları Seçim Bürosu açılışlarına devam ediyor. Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy da 4’üncü seçim bürosunu bugün Menemen’in Asarlık Semti Irmak Mahallesi’nde açtı. Açılışa Asarlık halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kurdele kesiminin ardından konuşan Aksoy, ‘Bugün Asarlık’ta yeni bir dönemi hep birlikte başlattık. Birlik, beraberlik ve eşitliğin resmini çiziyoruz. Yan yana omuz omuza Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Zaza ve Romanıyla hep birlikteyiz. İşte Menemen’de bunun resmini biz çiziyoruz’ dedi.

Parti ayrımı gözetmeksizin tüm Menemenlileri kucakladığını belirten Aksoy, ‘Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin yan yana omuz omuza Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Zaza ve Romanıyla hep birlikteyiz. Ben değil biziz. Ötekileştirilmekten uzak, herkes ve hepimiz Menemen’in kendisiyiz’ diye konuştu.

Hizmet yarışı

Siyasette yüz yüze gelmenin önemine vurgu yapan CHP’li Başkan Adayı Serdar Aksoy, Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Durmaz Bayraktar’a ‘Medya üzerinden konuşmak siyaset değildir. İster yandaş medya, ister diğer medya ağları olsun ben hepsinde seninle aynı masaya oturmaya hazırım. Gel benimle yüzleş. Çık karşıma ve projelerini, hizmetlerini konuşalım. Bu bir hizmet yarışıdır. Kazanan da kaybeden de halkın takdiri ile olacaktır. Halkın oyu benim başımın üstündedir. Hodri meydan...’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Menemen Belediye başkan adayı Durmaz Bayraktar’ın, bir meydan konuşmasında kendisi için söylediği sözleri hatırlatarak tepkisini dile getiren Aksoy, ‘Durmaz kardeşimin o meydan konuşmasında söylediği; ‘Ya bu adam hesap kitaptan anlamıyor ya da hiç dayak yememiş’ demiş lafına ancak şu söylenebilir... Sen hukukçusun. Hukukta dayak ve işkence yoktur. Haklılık ya da haksızlık vardır. Siyasette de hak değil, halkın oyu varsa varsındır. Dayakla, kötekle iş olmaz. Sandıkla, demokrasiyle bu iş olur. O yüzden benim yolum demokrasidir, eşitliktir. Sonucu ise sandıktır’ dedi.

Beraber yöneteceğiz

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Aksoy, ‘Siyaset iddia ile olur. Siyaset vizyon ve misyonla olur’ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Söz ve karar halkındır. Bunu yeni dönemde göreceğiz. Halk meclisinde tüm kesimleri yan yana getireceğiz. Sandıktan kim çıkarsa çıksın AKP’lisi MHP’lisi Kürdü Türkü... Biz herkesi var edeceğiz. Biz hepimiz biriz ve tekiz. Hangi partiye oy verirse versin vatandaş, alt kimliği ne olursa olsun. Biz her zaman ‘biz’ diyoruz ‘ben’ değil. Bu Belediyeyi halkla beraber yöneteceğiz.’