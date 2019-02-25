Serdar Aksoy'dan rakibine: Sen siyasetçi falan değilsin

Millet İttifakı’nın Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, gövde gösterisi yaptı. Çok sayıda partilinin katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulunan Aksoy, Cumhur İttifakı'nın adayı Durmaz Bayraktar'ın kendisi için kullandığı "Ya hesap yapmayı bilmiyor ya hiç dayak yememiş" ifadelerine yanıt verek "Durmaz kardeşim o sözleri söyledin, üzüldüm. Net olarak söyleyim sen siyasetçi falan değilsin, belediye yönetemezsin. Sen savcılığa geri dön" dedi.

Millet İttifakı’nın İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı bugün seçmeniyle buluştu. Menemen’de gerçekleştirilen etkinliğe halkın ilgisi oldukça yoğundu. Aday tanıtım toplantısına eski Bakanlardan Yaşar Okuyan, Aydın Tümen, eski milletvekili ve aday Serdar Aksoy’un da babası Veli Aksoy’un yanı sıra çok sayıda il ve ilçe yöneticisi de katıldı. Etkinlikte belediye meclis üyeleri de halka tanıtıldı. Etkinlikte ilk olarak CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci konuştu. Değirmencinin ardından İYİ Parti Menemen İlçe Başkanı Yılmaz Karslı konuştu.

Etkinliğin başında konuşan Serdar Değirmenci, “Tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz, bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Menemen İlçe Örgütünde genel seferberlik ilan ediyorum. Sizleri 36 gün sürecek uzun bir yürüyüşe davet ediyorum” dedi. Değirmenci, “Her gün yeni bir şirketin battığı konkordato ilan ettiği hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığı 2 kilogram sebze alabilmek için insanlarımızın saatlerce kuyrukta beklediği, 16 milyon insanımızın yoksul, 6 milyon insanımızın işsiz ve Türkiye’nin 450 milyar dolar borcu aştığı bir dönemde Türkiye belki de tarihinin en önemli yerel seçimlerine gidiyor” diye konuştu.

Menemen İYİ Parti İlçe Başkanı Yılmaz Karslı da seçmenden destek istedi. Karslı, “İyi Parti olarak Millet ittifakına ve Serdar Başkana desteğimizi asla esirgemeyeceğiz. Biz asla yola çıktıklarımızı yolda bırakanlardan değiliz” dedi. Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy da Menemenli vatandaşlara seslendi. Aksoy, söze “Sayın bakanlarım çok değerli ilçe başkanlarım, belediye başkanım Kadir Yıldırım. Eski dönemde hizmet etmiş, babam Veli Aksoy ve mevcut belediye meclis üyesi adaylarımız, Menemen’in değerli insanları, anları, babaları, kardeşleri hepiniz hoş geldiniz” diyerek başladı.

İsimler geçici, kimlik kalıcı

Aksoy, “Bu büyük buluşma gerçekten büyük buluşma oldu. Evet zorlu süreçten geçtik o zorlu süreci hep birlikte aştık ve hep birlikte başardık. Chp’de isimler gelip geçici kimlik ise kalıcıdır. Kurumsal kimliğin zedelenmesi örselenmesi söz konusu dahi olamaz ve CHP örgütleri bugün Menemen’de de şunu gösterdi; bırakın örgütlerinizin ayağa kalkmasını chp örgütleri dizlerinin üzerine doğrulsa alnı arşa değer arşa işte örgüt burada örgüt burada!” dedi. Millet İttifakı'na da değinen Aksoy, “Biz bu süreçte bir ittifak kurduk iyi parti ittifakı kurduk iyi parti ilçe başkanımız ‘İyi belediyecilik’ dedi, başımızın üzerine iyi belediyecilik, biz halkçı belediyecilik diyoruz o zaman her ikisini de birleştireceğiz” diye konuştu.

Menemen projesi

Projeleri nasıl hayata geçireceklerine de değinen Aksoy, “Girmediğimiz sokak girmediğimiz mahalle kalmadı. Gittiğimiz her yerde projelerimizi açıkladık. Karşılıklı olarak halkımızla o mahalleliyle bir araya gelerek projeyi gerçekleştirdik. Projeyi tek başımıza kaleme almadık. Birlikte yaptık o mahallelerle. Şimdi de o projeleri uygulamak için adayız ve aday olarak karşınızdayız” dedi. Serdar Aksoy, “Biz yola çıkarken bir yıl önce özellike şunu söyledik; dedik ki, 'Eğer halkımız oy verirse biz iki dönem için sizlerden yetki istiyoruz.' 3 dönem, 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem gibi artık demokrasiyi zedeleyen, demokrasiyi bir şekilde sıkıntıya sokan, şehri sıkıntıya sokan partiyi sıkıntıya sokan o süreler artık söz konusu olmayacak, bizim isteğimiz sadece iki dönem. Projelerimizi açıklarken ilk önce bunu söyledik 'iki dönem' dedik. Hemen akabinde dedik ki; 'Biz AK parti ve MHP yönetim zihniyetinden uzaklaşmalıyız.'. Ali gitsin veli gelsin ya da o gitsin bu gelsinle siyaset olmaz. O nasıl giderse gitsin ama gitsinle siyaset olmaz. Burada mantığı değiştirmemiz, zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. İşte bundan dolayı şunu söyledik halk meclisini kuracağız. Halk meclisini kurduğumuz vakit halkımızla birlikte halkla birlikte nasıl bir yönetim anlayışı benimsediğimizi tüm dünya alem görecek” şeklinde konuştu.

Şeffaf belediyecilik

Aksoy, “Burada 2 temel hakkınız var bunlardan bir tanesi şudur; belediyelerle ilgili temel sorun şeffaf olmaması açık olmaması kapalı kutu olması sorgulayamaması sorguladığınız halde cevap alamamış olmanız. İşte halk meclisi sorgulayan bir halkı ve hesap veren belediye başkanını var edecektir. Diğer husus toplumsal barış istiyoruz işte size toplumsal barış Türk'üyle, Kürt’üyle Alevi’siyle Laz’ıyla hep birlikte yan yana olacağız bundan sonra ayrı gayrı yok” şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılık kooperatifine de değinen Başkan adayı Aksoy, “Menemen bir tarım şehri tarım yok oluyor. Köylümüz malını mülkünü satıyor ve gidiyor dedik. Şimdi Menemen'de tarım ve hayvancılık kooperatifinde menemenin ıspanağından çileğine kadar balına kadar teresiyle rokasıyla menemen tarım ve hayvancılık kooperatifi olacak ve menemen köylüsünü ayağa kaldıracağız” dedi.

Serdar Aksoy, kadın ve gençlik merkezlerine de değindi. Aksoy, “Kadın dayanışması bizim için esastır bu önemlidir. Çünkü Menemen'de de anadolunun pek çok kentinde de kadının adı yok. Kadın sokağa çıkamıyor. Kadın yüksek sesle gülemiyor. Kadın dayanışma merkezi bunun için var kadının adını koymak için var. Gençlik dayanışma merkezi. İstihdam amaçlı. Spor faaliyetleri, kültürel faaliyeteler sanatsal faaliyetler. Her kadın hem gençlik dayaşmasında gerçekleşecek bunlar olmazsa olmaz projelerimiz” dedi.

Aksoy, “Yaklaşık 30 yıl önce yapılmış bir barajımız var Allah rahmet eylesin İlhami Başkan İlhami Gürsoy’un döneminde yapılmış bir barajdır. Biz o barajın yerini değiştirmek zorundayız. O baraj Bergama Caddesi'ne gidecek ve barajın yeri bir AVM’ye peşkeş çekilmeyecek. Orası halkın parkı olacak. Halk olacak orada. Kadınıyla erkeğiyle” dedi.

Nasıl yan yana duruyorsunuz?

Konuşmasında Cumhur İttifakı’ın diğer ortağı MHP’li seçmene de seslenen Serdar Aksoy, “Biliyosunuz, artık siyasette 2 tane blok var, bir 'Millet İttifakı' diye tabir ettğimiz, bizim de içinde olduğmz blok, bir de AK Parti ve MHP itifakının oluşturduğu Cumhur İttifakı. Evet AKP ve MHP bir ittifak olşturdu. Ama bu ittifakla ilgili hepimizin kafasında soru işaretleri var. Biliyorsunuz çok uzun zaman önce değil, 3 yıl önce mevcut Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. ‘Ben milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım’ dedi. Bunu Cumhurbaşkanı söyledi. Şimdi ben, gerçek anlamda MHP’li arkadaşlarıma soruyorum. Adınızda milliyetçilik adı geçiyor MHP'liler, milliyetçiliği ayaklarının altına alan bir parti ile nasıl yan yana gelebildiniz, nasıl yan yana duruyosunuz! Bizim vatanseverliğimize laf edenler, bizim vatanseverliğimiz Çanakkale meydanındadır, Kütahya’dadır, Büyük Taarruz’dadır, Yıldız’ın dağlarına yazılıdır. Siz milliyeti ayaklar altına alan bi partiyle kol kola girerken yüzünüz kızarmayacak mı? Çünkü bu cümleleri yüzünüze söyleyeceğiz. Size hatırlatacağız” diye konuştu.

Aksoy, “Biz yola çıktığımızdan beri AKP ve MHP ittifakının adayına hep 'Durmaz kardeşimiz' dedik, başka şey söylemedik. Kendisi yapmış olduğu açıklamada şunu belirtmişti. Dedi ki; henüz daha projelerimizi oluşturmadık henüz daha projelerimizi oturup yazmadık, üretmedik dedi. Bunu bizzat gazetelerde söyledi. Ben de ona dedim ki, ‘Biz bir yıldır meydanladayız. Bir yıldır proje anlatıyoruz. Sen adaylığı bizden önce aldın ama Menemenlimize söyleyeceğin bir tane projen yok! Kim aldı seni oraya? Projen yok projen! Bir konuşmasında beni çok üzen bir cümle söyledi. ‘Ya hesaptan kitaptan anlamıyor ya da dayak yememiş hiç’ diyor. Bana diyor. Şimdi Durmaz kardeşime şunu söylemek isterim. Savcı kardeşim sen şu anda Menemen’deki yapmış olduğun siyasi parti eylemlerini siyasi parti propagandasını savcılık maaşınla mı yapıyorsun yoksa devlet sana bir şekilde para veriyor o parayla mı yapıyorsun? Senin arkanda devlet var, bizim arkamızda halk var halk!” dedi.

Aksoy, “Sevgili AKP ve MHP ittifak adayı Durmaz kardeşim o sözleri söyledin, üzüldüm. Net olarak söyleyim sen siyasetçi falan değilsin, belediye yönetemezsin. Sen savcılığa geri dön, İnşallah geri dönebilirsin” diye konuştu.