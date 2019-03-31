Serdar Aksoy: Demokrasiye sahip çıkalım

Millet ittifakı Menemen Belediye başkan adayı Serdar Aksoy oyunu bugün saat 10.15’te Koyundere İlkokulu’nda kullandı.

Serdar Aksoy: Demokrasiye sahip çıkalım
31 Mart 2019 Pazar 14:47

Serdar Aksoy, Seçmene yaptığı çağrıda "Vatandaşlık görevimizi yapmaya geldik. Herkesi de bu kutsal görevi yerine getirmeye davet ediyorum. Sandıklarimiza yani demokrasiye sahip çıkalım” dedi. Ayrıca Serdar Aksoy, gün boyu okulları gezeceğini ve 1 oyun bile kaybolmaması için tüm Demokrasi sevdalıları ile görev başında olacağını belirtti.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlarla tek tek tokalaşıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Aksoy, Menemen’in sandıklarını ziyaret etmeye devam ederek, halkı selamlıyor.

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