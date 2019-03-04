Serdar Aksoy: Limon gibi sıkılmayacağız

CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, Egekent 2'de yeni seçim ofisi açılışında Menemen halkı ile bir araya geldi. Seçime günler kala eski SHP genel başkanı Erdal İnönü'nün limon sıkma kampanyasını hatırlatan Aksoy, "Şimdi bizde Erdal İnönü'nün yaptığı gibi limon sıkacağız ki anlasınlar. Bugün hepimizi Limon gibi sıkıyorlar, kendimizi sıktırmayacağız." dedi.

CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, Menemen'in Egekent 2 semtinde yeni seçim ofisini sanatçı Mustafa Özarslan konseri ile açtı. Açılışa katılan; CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter ve Kamil Okyay Sındır, CHP İlçe Başkanı Serdar Değirmenci, İYİ Parti İlçe Başkanı Yılmaz Karslı ve eski belediye başkanları ile beraber bazı Sivil Toplum Kuruluşları birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Açılışa katılan Milletvekilleri, İlçe Başkanları ve STK temsilcilerine teşekkürlerini bildiren CHP'li Aksoy, " Biz 1 yıldır alanlarda ve sokakta projelerimizi anlatıyoruz. Bizim için değişimin baştan aşağı değişmesi gerekiyorsa bunu 31 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Menemen'in tüm kesimlerini buraya topladık. Eskiden farklı partilere oy vermişler olursa olsun. Bizim işimiz toplumsal kardeşliktir. Aramızda Türk'ü Kürt'ü Roman'ı Laz'ı Boşnak'ı Arnavut'u Göçmen'i Alevisiyle Sünnisiyle herkes bu meydanda bizi karşıladı. İşte budur bizim kardeşlik sevdamızın temeli. Kim olursan ol, ne olursan ol Menemen'deysen, Menemenliysen kardeşsindir" ifadelerini kullandı.

Limon gibi sıkıyorlar

Binlerce Menemenli'nin katıldığı açılışta konuşan Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, eski siyasi hayatını Menemen halkıyla paylaştı. CHP'li Aksoy, "Ben Siyasete SHP'de başladım. Gençlik yıllarımda ilk SHP ile tanıştığımda rahmetli Erdal İnönü genel başkanımızdı. Ondan çok şey öğrendik. Siyasette propaganda nasıl olur, siyasi nezaket ve saygı nedir? Biz hepsini öğrendik... Çağdaş Sosyal Demokrasi nedir ve nasıl gerçekleşir en doğru kalemden bildik. 1988 yılı Belediye Başkan seçimlerinde SHP'ye oy verecek olan seçmene o zamanki iktidar; 'Size hizmet gelmez bunlardan' diyordu. O seçimlerde SHP, tüm şehirleri silip süpürdü. Bütün illeri tek tek aldı. Şimdi aynen Erdal İnönü'nün de yaptığı gibi limon sıkacağız ki anlasınlar... Bugün hepimizi Limon gibi sıkıyorlar, kendimizi sıktırmayacağız. İstanbul'u da Ankara'yı da, İzmir'i de Antalya'yı da, Menemen'i de alıp götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Bu seçim sonları olacak

Açılışta konuşan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Tek adam rejiminin 31 Mart seçimleri ile son bulacağı vurgusu yaparak, "Bu tek adam iktidarı herşeye karşı çıktı. Torba yasa getirdiler geçirdiler, torba olmayan yasa dediler bir şekilde meclisten geçirdiler. Yani ne kadar torba varsa deldiler geçtiler ama bu yerel seçimler onların sonu olacaktır. Bu seçimlerde İzmir'de; Ne Bergama, ne Kınık, ne Çeşme, Ne Seferihisar ne de Kemalpaşa'yı alabilecekler. Biz hepsini tertemiz alacağız. 31 Mart'ı zaferle sonuçlandıracağız. Ankara'da İstanbul'da Mersin'de Adana'da... Bütün Türkiye bizim olacak. Tek adam rejimi gidecek, demokrasi gelecek" diye konuştu.

Sandıkları koruyalım

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır Serdar Aksoy'un umut veren bir başkan olduğunu belirterek, "Serdar Aksoy gibi adaylar, geleceğe müjde ve umuttur. Böyle genç ve başarılı başkanlar yüzleri güldürüyor" dedi. CHP'li Sındır, seçimlere ilişkin beraberlik mesajı vererek, "Bu seçim belediye başkanı ya da meclis üyelerimizi seçmekten öte seçimdir. Bu seçim ülkemizin geleceğinin kaderini belirleyecek bir seçimdir. 31 Mart seçimlerinde sandıklara her zamankinden daha fazla sarılalım. Geleceğimizi ve demokrasiyi tek adamın kafasında kurduğu ülke olarak değil, katılımcı bir ülke olarak kuralım. Kardeşçe ve bir arada halkça paylaşacağımız sosyal devlet yaratmaya gelelim" dedi.

Değerli sanatçı Mustafa Özarslan'ın ezgileriyle şenlik havasında geçen ofis açılışı kurdele kesimi ile son buldu. Sanatçı Mustafa Özarslan, CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy'a şarkılarıyla destek verdi.