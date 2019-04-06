Serdar Aksoy, mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ile rakibini yaklaşık 10 bin farkla geçerek Menemen Belediye Başkanı olan Serdar Aksoy bugün İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Millet İttifakı’nın adayı olarak seçime giren ve aldığı 55 bin 47 oy ile Menemen Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen Serdar Aksoy mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Betül Coşkun’un elinden aldı.

Menemen’in yeni Belediye Başkanı CHP’li Serdar Aksoy mazbatayı aldıktan sonra ilk olarak İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanlığı tarafından coşkuyla karşılanan Aksoy, Mazbatayı aldıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:

Bugün hızla mazbatamızı İlçe Seçim Kurulundan aldık. Büyük yürüyüş ile Belediyemize gitmeyi Pazartesi günü gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki; İstanbul ve Ankara gibi bazı bölgelerimizde seçimi kazandığımız halde mazbata almada sıkıntılar yaşandı. Biz bu anlamda mazbatamız hazır olduğu anda teslim almaya gittik.Pazartesi günü ise Menemen’in Cumhuriyet Meydanı’nda buluşacağız ve Belediye’ye gideceğiz. Bundan sonra Menemen’de yeni bir dönem ve yeni bir anlayış hakim olacak. Artık Menemen Belediyesi ve Menemen’de ‘arınma’ dönemi başlıyor. Menemen’de devrim oldu diyorlar. Evet Devrim süreklilik arz eden bir şeydir ve bizde devrimi Menemen Beldiyesi’nde yapmaya devam edeceğiz.

CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci ise Aksoy’u tebrik ederek, “Belediye Başkanımız mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak ilçe başkanlığımızı ziyaret etmiştir bu anlamda kendisine teşekkür ederim. İlk yaptığımız toplantıda da dediğimiz gibi; CHP bizi birleştiren ve bir arada siyaset yapmamızı sağlayan ortak paydamızdır. Parti varsa; hepimiz varız. Parti yoksa; hepimiz yokuz. Bütün makamlar ve bütün mevkiler, bütün ünvanlar gelip geçicidir. Önemli olan giderken bir hoş seda bırakabilmektir. Yeni görevine başlayan Belediye Başkanımız Serdar Aksoy’u kutluyor, başarılar diliyorum.”

Başkan Aksoy tüm Menemenli’leri, devir teslim töreni için Menemen’in Cumhuriyet Meydanı’na davet etti. “ ‘Menemen’i birlikte yöneteceğiz’ anlayışı ile başlattığımız bu yolda pazartesi günü saat 10:30’da buluşarak Belediye’ye halkımla beraber yürüyeceğiz.” diyen Serdar Aksoy coşkulu bir tören olacağını ifade etti.