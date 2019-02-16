Serdar Aksoy: Yan yana, omuz omuzayız

CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Serdar Aksoy, seçim çalışmaları kapsamında Menemen'de 3. seçim bürosunun açılışını bugün yaptı. Aksoy, "Yan yana, omuz omuzayız ve Menemen'in burçlarına CHP bayrağını dikeceğiz" dedi.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde yapılan açılış törenine halkın ilgisi büyüktü. Aksoy, "Balkon Konuşmalarına" atıf yaparak, "Biraz önce burda konuşma yapmaya gelirken, bir abim dedi ki 'Balkondan konuşma yap' Bizim bu balkonu konuşmalarına alerjimiz var. Bizim için kötü anıları var. Her seçim gecesi o balkon konuşmalarını izlemekten biraz sıkıldık. Artık biz balkon konuşmaları falan yapmayalım yan yana olalım omuz omuza olalım hep birlikte o konuşmaları yapalım." dedi. Aksoy'un sözleri büyük alkış aldı.

ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Aksoy "örgütlenme" çağrısı yaparak, partililerden açılmış olan seçim bürolarında çalışmaya başlanmasını rica etti. Mahalle örgütlenmerinin altını çizen Aksoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar Menemen'e hizmet etmiş mevcut Belediye Başkanı Tahir Bey olmak üzere, hepsine Kadir Bey'e, İlhami Bey'e, Bedri Yücel Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsi Menemen'e katkı koydular, hepsi bizim abimizdir, hepsi bizim değerlimizdir, hepsi Menemen'in değeridir."

KIRGINLIK KÜSKÜNLÜK OLMAYACAK

Yerel seçimler öncesi hedef olarak CHP'ye oy vermemiş seçmenler ile yanyana olmanın önemini belirten Aksoy, "Biz önümüzdeki süreçte bugüne kadar CHP'ye hiçbir zaman oy vermemiş, çekincesi olan AK Parti'li, MHP'li, HDP'li, İYİ Parti'li, Saadet Parti'li, Vatan Parti'li kim varsa bu saaten sonra o arkadaşlarımızla birlikte yanyana olmamız gerekiyor. Onlarla siyaset yapmamız gerekiyor. Fakat şunu da unutmayacağız partimizin bize vermiş olduğu bugünkü belediye başkan adaylığı emanettir, bu emanet vakti zamanı geldiğinde teslim edilecektir. Genç bir arkadaşımıza teslim edilecektir. Bu teslimat yapılırken de kırgınlık küskünlük 'ben oynamıyorum'culuk olmayacak. Çünkü biz CHP'liyiz. Aday gösterilsek de gösterilmesek de partinin içinde bir üye olarak, partimizin bir miçosu gibi çalışmaya devam edeceğiz."dedi

Aksoy, konuşmalarının klasiği hale gelen şiirlere bugün de devam etti. Pir Sultan Abdal'ın "Dönen Dönsün, Ben Dönmezem Yolumdan" şiirini:

"Hani Pir Sultan Abdal'ın bir şiiri vardır.

Pir Sultan'ım arşa çıkar ünümüz

O da bizim ulumuzdur pirimiz

Hakka teslim olsun garip canımız

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan"

dörtlüğüyle seslendiren Aksoy, partililerden yoğun alkış aldı. "İşte biz de 'Dönen dönsün, biz dönmezek yolumuzdan' CHP'liyiz, yanyanayız, omuz omuzayız. Memenemen'in burçlarına CHP bayrağını yeniden dikeceğiz. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum." sözleriyle konuşmasını bitiren Serdar Aksoy, parti bürosunun açılışını partililerle yaparak kurdeleyi kesti.