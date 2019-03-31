Serdar Sandal: Huzur içinde geçsin

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal oyunu, Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 1101 numaralı sandıkta kullandı.

Eşi Aylin Sandal ve oğlu Yağız Sandal ile birlikte oy vermeye gelen Sandal, okul bahçesinde ve oy verme sırası beklerken vatandaşlardan ilgi ve destek gördü, onlarla sohbet etti. Çocuklar ve gençler ise, Serdar Sandal ile birlikte bol bol özçekim yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerek ülkemiz gerekse İzmir açısından seçimlerin huzur içinde geçmesini dileyen Serdar Sandal, “İzmirimiz ve Bayraklımız için hayırlı olsun” dedi.