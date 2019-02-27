Serdar Sandal: İş vaatlerine kanmayın

Millet İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Alpaslan Mahallesi’ndeki seçim bürosunu törenle hizmete açtı. Burada konuşma yapan Sandal, "'Bayraklı'da hastane yapacağız, 4 bin kişiyi alacağız' diyerek insanlardan iş vaadiyle oy istiyorlar. Bunlara kanmayın" dedi.

Millet İttifakı Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Alpaslan mahallesi seçim bürosunun kurdelesini İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu ve CHP İlçe Başkanı Cemalettin Alper ile birlikte kesti. “Bayraklı’ya derman Serdar Başkan”, “El ele, kol kola, omuz omuza” sloganları ile karşılanan Sandal “Bizim çıktığımız yol hizmet yolu. Belediye başkanlığını topluma hizmet makamıdır, caka satma makamı değildir. Bayraklı’da herkese eşit hizmet edeceğiz. Bizim ahlakımızda kimseyi ötekileştirmek yok. Kim olursa olsun, ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmayı kendimize görev sayıyoruz. Bu kentin bütün derdi bizim omuzlarımızda olacak. Bu kentte kimse yatağa aç girmeyecek” dedi.

Vicdanla çözüm olalım

Bayraklı’nın tüm kesimlerine eşit hizmet götüreceklerini ifade eden Sandal, seçim öncesi birilerinin halkı “İş vaadi” ile kandırmaya çalıştığını belirterek vatandaşları uyardı. Sandal şunları söyledi:

“Biz Bayraklı’nın dertlerini de sıkıntılarını da çok iyi biliyoruz. Bu kentin tüm sorunlarını hep beraber çözeceğiz. Bunun için gerekli çözümleri de hazırladık. Birileri gibi ülkeyi ekonomik olarak uçurum eşiğine getirip, vatandaşları ekmeğe muhtaç hale getirdikten sonra gerçekleşmeyecek, sahte iş vaatlerinde bulunmuyoruz. Buralarda açılacak hastane ile ilgili 10 bine yakın özgeçmiş (CV) toplandığını duyuyoruz. ‘4 bin eleman alacağız. Bizden olursan iş var bizden olmazsan yok’ diyorlarmış. Buradan onlara sesleniyorum. Halka yaptığınız yeter. Artık kandırmayın. Bir kere hastanenin ne zaman biteceği belli değil. Bitse bile 4 hastane kapanıp, doktorundan hasta bakıcısına tüm personeliyle oraya transfer olacak. Yeter artık, ekmeğe muhtaç hale getirdiğiniz insanların duygularıyla oynamayın. Bugüne kadar gerek CHP olsun gerekse AKP, İYİ parti, MHP ya da HDP’ye oy vermiş vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin Bayraklı’nın derdine ahlakımızla vicdanımızla azmimizle çözüm olalım”.

Tek amaç hizmet

İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu da yaptığı konuşmada “Serdar Sandal gibi doğru dürüst bin insanın Bayraklı’da belediye başkanı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Projelerini gerçekleştirebilmesi için, partimize gönül verenlerle birlikte sürekli Serdar Sandal’ın yanında olacağız. Tek amacımız Bayraklı’ya hizmet. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

Sandal, ayrıca gün boyu ev toplantıları, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gerçekleştirerek Bayraklı’yı karış karış dolaştı. Manavkuyu ve Cengizhan mahallelerinde ev toplantılarına katılan Sandal, Erzurum Şenkaya Susuz ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.