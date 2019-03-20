Serdar Sandal: Özkanlar Pazarı için yerimiz hazır

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Mansuroğlu Mahallesi sakinlerinin merakla beklediği Özkanlar Pazarı'nı, Nene Hatun Kız Misafirhanesi'nin önüne taşıyacaklarını açıkladı.

Millet İttifakı ortak adayı ve CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın katılımıyla Mansuroğlu Mahallesi seçim bürosunu hizmete açtı. Büronun açılışında Mansuroğlu sakinlerine Özkanlar Pazar Yeri'nin taşınacağı noktayı da açıklayan Sandal şöyle konuştu: "Özkanlar pazaryeri belediyemizin kapattığı bir pazaryeri değil, Danıştay kararı ile kapatılan bir pazaryeri idi. Bu kararın ardından orada esnafımızın ve vatandaşımızın bir mağduriyeti oluştu. Önümüzdeki süreçte bunu bitireceğiz. Özkanlar Pazaryeri'nin müjdesini buradan veriyorum. Yerimizi bulduk, projemizi çizdirdik. Sıra yerini açıklamaya geldi. Nene Hatun kız misafirhanesinin önüne yapacağız. Üstelik klasik pazaryeri mantığından da sıyrılıyoruz. Vatandaşın tüm taleplerini tek çatıda buluşturacağız. Yani beton döküp üzerine bir çatı koyup 2 gün pazaryeri, geri kalan günler boş demir yığını olmayacak. Yeraltında otoparkı, zemin katta pazaryeri üst katlarında çocuklarımız için kreş, işsizlikle mücadele merkezi ve konferans salonu ile modern bir kompleks yapacağız. 24 mahallemizin 24'ündeki pazaryerleri de aynı şekilde olacak."

Hizmet verene oy verin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise "Bayraklı'da Serdar Sandal gibi çok değerli bir isim Millet İttifakı'nın aday gösterildi. Esas olan şu. Bayraklı'da size hizmet getirecek birini seçmek için sandığa gidiyorsunuz. O nedenle CHP'li olmayanlara da sesleniyorum. Size kim hizmet getirecekse onu seçeceksiniz. Bayraklı'da da ben adaylara baktım. Serdar Bey'in fevkalade hizmet vereceğini görüyorum. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Tek tip pazar yeri

Sandal ayrıca eski Bakan Yaşar Okuyan ile de Alpaslan Mahallesi'nde sokak toplantısı gerçekleştirdi. Sandal burada da mahalle sakinlerine Özkanlar Pazar Yeri projesini gösterdi ve tüm pazar yerlerinin aynı tipte olacağını açıkladı. Toplantıya katılan Okuyan ise "Mevcut iktidara ciddi bir ihtar çıkacağını düşünüyorum seçim sonucunda. En son yapılan araştırmada da İzmir için söylüyorum fark en az 30 puan. CHP Adayı Tunç Soyer en yakın rakibinden en az 30 puan önde. Bir kardeşimiz zeybek oynamaya geldi İzmir'e ama, onu zeybek oynatarak göndereceğiz. Serdar Sandal'ı da şimdiden belediye başkanımız olarak selamlıyorum. Hayırlı olsun sonuçlar"dedi.