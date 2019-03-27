Serkan Acar, Aliağa'nın projelerini tanıttı

Sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretler kapsamında Bayburtlular Derneği üyeleri ile bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, gelecek beş yılda gerçekleştirilecek projelerle Aliağa'nın hızla şehirleşme sürecine gireceğini söyledi.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Serkan Acar'ı Dernek Başkanı Hacı Bayram Söylemez ile üyeler karşıladı. Başkan Serkan Acar, gelecek beş yılda yapılacak projelerden bahsetti. Dernek Başkanı Hacı Bayram Söylemez ise Başkan Serkan Acar'a bugüne kadar yaptığı ve yapacağı hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Kent Park

Son beş yılda daha iyi bir Aliağa için çalıştıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağamızda hızla devam eden sanayileşmeye karşın vatandaşlarımız için daha fazla sosyal yaşam alanları oluşturduk. Mavi Bayraklı Ağapark ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı bunların en önemlilerindendi. Yine bu kapsamda Yeni Mahalle'de 110 dönüm alan üzerine projelendirdiğimiz Kent Park ile eski belediye atölyesinin yerine projelendirdiğimiz Aliağa Gençlik Merkezi de çok yakın bir zamanda tamamıyla hizmete girecek" dedi.

Gelecek beş yılda Aliağa'da birçok devasa proje gerçekleştirileceğinin de altını çizen Başkan Serkan Acar, "Ege Üniversitesi, yeni devlet hastanesi, hippoterapi merkezi, meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi, TOKİ, çevre yolu ve battı çıktı gibi projeler Aliağa'yı çok kısa bir sürede il olma konumuna getirecek" dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden dernek üyeleri özellikle meslek hastalıkları hastanesinin yapımı konusunda göstermiş olduğu girişim ve çabalardan ötürü Başkan Serkan Acar'a teşekkür ettiler. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.