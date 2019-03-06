Serkan Acar'dan 'büyük' vaatler

Aliağa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı Serkan Acar, bir ilçe belediyesinin hükümetin desteği olmadan hayata geçirmesinin mümkün olmayacağı vaatlerde bulundu, "TOKİ konut yapacak, devlet hastanesi açılacak" dedi.

Bugüne kadar yardıma muhtaç birçok aileye çeşitli yardımlarda bulunan ve başarılı öğrencilere burs imkânı sağlayan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi Yönetimi, Aliağa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Adayı Serkan Acar’ı dernek binasında ağırladı.

Dernek yönetiminin TOKİ hakkındaki sorularını yanıtlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Son yıllarda Aliağamızda ciddi bir konut sorunu yaşanıyor. TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Aliağamızın konut sorununa bir nebzede çözüm üretebilecek kararlar alındı. TOKİ aldığı karar doğrultusunda Aliağamızda 5 bin konutluk bir projeyi hayata geçirecek” dedi.

Yeni devlet hastanesi

Serkan Acar, Aliağa’ya yapılacak olan meslek hastalıkları hastanesi ve yeni devlet hastanesi hakkında da bilgiler verdi. Başkan Acar, “Dokuz Eylül Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Aliağamıza Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesini kazandıracağız. Temel atma hazırlıklarını yaptığımız meslek hastalıkları hastanesi 2019 yılı sonunda vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Meslek hastalıkları hastanesinin yanı sıra Aliağamıza 301 yataklı A sınıfı yeni bir devlet hastanesi kazandırılacak. Hastane projelerin hayata geçmesi ile birlikte Aliağamızda sağlık sorunu çözüme kavuşacak. Hastalarımız tedavi için Aliağa dışına gitmek zorunda kalmayacak ” dedi.

Hayvan bakımevi

Acar, ayrıca sokak hayvanları için yakın bir zamanda Çıtak bölgesinde Türkiye’nin en büyük ve en modern hayvan barınağı ve bakımevinin de tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.