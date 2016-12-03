Şimşek: 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemden geçiyoruz

Ortadoğu'da yaşanan çalkantılı sürecin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri hedef aldığını belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "1. Dünya Savaşı'ndan sonra en zorlu dönemden geçiyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Batman'da İŞ-KUR İl Müdürlüğünün 'Haydi Gençler İş Başına' projesinin kapanış ve ödül programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Şimşek, 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sıkıntılı dönemden geçildiğini söyledi. Orta Doğu'daki oyunun yine sahnede olduğunu belirten Şimşek, buradaki kaosun da Türkiye'ye yansımalarının çok büyük olduğunu belirtti.



Orta Doğu'da terör örgütlerinin istedikleri gibi at koşturduğunu belirten Şimşek, bunların hepsinin başta Türkiye olmak üzere yükselişte olan ülkeleri sıkıntıya soktuğunu söyledi.



1. Dünya Savaşı'ndan bu yana belki de en sıkıntılı süreçten geçtiğimizi belirten Şimşek, bu oyuna gelmeyeceklerini ve bu oyunların geçmişti çok sahnelendiğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması



Burada gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Şimşek, "Cumhurbaşkanlığı sistemi" teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde imzaya açılmasına ilişkin sorusu üzerine "Başkanlık sistemi Türkiye'nin iki temel sorununu çözecek. Birincisi idarede, yönetimde istikrarı sağlayacak. Diğeri de temsilde adaleti sağlayacak." dedi.



Şimşek şunları söyledi: "Türkiye asla bir daha koalisyon dönemlerine dönmeyecek. 70'li yıllarda koalisyon hükümetleri Türkiye'yi iflasa sürükledi. 90'lı yıllarda koalisyon hükümetleri Türkiye'yi krizden krize sürükledi. 2001 yılında Türkiye'yi iflasın eşiğine getirdi. Bunları Türkiye yaşadı. Geçen sene haziran ayında böyle bir risk yaşandı. Dolayısıyla kaç aday olursa olsun herkes yarışacak, milletin yüzde 50'sinden fazlasının oyunu alan aday başkan olacak. 5 yıl boyunca Türkiye'yi yönetecek ve yönetimde istikrar olacak. Türkiye için çok büyük bir kazanç. Türkiye'nin yapabileceği en önemli reformlardan birisi olacak."





Kurdaki hareketlilik



Günübirlik kur hareketlerine ilişkin hiçbir zaman açıklama yapmadığına da değinen Şimşek, Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminden sonra Amerikan Merkez Bankasının daha hızlı faiz yükseltme ihtimaline karşın bütün gelişmekte olan ülkelerde para birimlerinin dolara karşı değer kaybettiğini aktardı.



Şimşek, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın birçok gelişmekte olan ülkesinde para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini anlattı.



Türkiye'nin bundan daha fazla etkilendiğine değinen Şimşek, "Türkiye belki bir miktar daha fazla etkileniyor doğru ama Türkiye çok büyük badireler atlattı. Türkiye hain bir darbe girişimine sahne oldu, onu bertaraf etti ama onun etkileri oldu. Türkiye terörle mücadelede hiç bir zaman olmadığı kadar güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor ama terör tehdidi Türkiye'yi etkiledi." şeklinde konuştu.



Terör olaylarının ekonomiye yansıması



Şimşek, son dönemlerde artan terör olaylarının cari açığı olumsuz yönde etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Turizmde 30-32 milyar dolar gelir elde ederken belki bu yıl 18-19 milyar dolara düşmüş olduk ve bu terör tehdidi, terör eylemleri nedeniyle olacak. Bu da cari açığımızı olması gerekenden çok daha yüksek bir düzeyde tutuyor. Şu anda dışarıda olup bitenler ister istemez yansıyor. Petrol fiyatları, üretim kısılması kararı üzerine hızla yükseldi. Bu da Türkiye'nin cari açığının yükselmesine neden oluyor. Yani içeride yaşadığımız sorunlar var; hain darbe girişimi, artan terör eylemleri, yakın coğrafyamızdaki sorunlar, bu Türkiye'yi negatif yönde ayrıştırdı ama bir de küresel bir risk iştahında azalma var ki onu da görelim."