Sinan Oğan'dan Bahçeli'ye tepki: Hayretle karşılıyoruz

Almanya ve Hollanda'nın Bakan'ları referandum çalışması için ülkeye kabul etmemesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tepki göstermişti. Erdoğan'ın sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek gelmişti. Bahçeli, 'Gerekirse Erdoğan ile birlikte Avrupa'ya giderim' dedi.Bahçeli'nin bu sözlerine ise MHP'li muhaliflerden Sinan Oğan tepki gösterdi. Halk TV ekranlarına konuk olan Oğan, Bahçeli'nin 1 Kasım'da sadece 3 ilde miting yaptığını söyledi. Bahçeli'nin Almanya'yı il il gezme aşkını hayretle karışladıklarını da belirten Oğan, Keşke 1 Kasım'da da aynı aşkı besleseydi de, biz de Meclis'e 40 milletvekili yerine daha fazla milletvekiliyle temsil edilseydik." dedi.Oğan sözlerine şöyle devam etti: "Orada birkaç çocuk vardı ve birisi kürsüye müdahalede bulundu. Ben olaya farklı açıdan bakıyorum MHP’de Genel Başkan yardımcıları var değil mi? Genel Başkan yardımcılarından Şevkat Çetin var. Bu çocuk bunlarla daha önce gelip görüşme yapıyor. Muhtemelen talimat almış. Ben de şimdi soruyorum, Şevkat Çetin sen oğlunu gönder, senin oğlun yok mu? Semih Yalçın senin oğlun yok mu? Onu gönder. Bunların çocukları AKP ile ticaret yapacak, gariban ülkücüleri de tetikçi yapacak böyle bir sistem yok. Böyle ballı işleri bunlar yapacak. Gariban çocukları da kullanacaklar."