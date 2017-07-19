Sinan Oğan'la ilgili flaş karar!

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Sinan Oğan ile birlikte Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın ihracına karar vermişti.
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