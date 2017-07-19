Sinan Oğan'la ilgili flaş karar!

Sinan Oğan'ın MHP'den ihracına yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Oğan'ın partiden ihracı kesinleşmiş oldu

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Sinan Oğan ile birlikte Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın ihracına karar vermişti.