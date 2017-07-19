Sinan Oğan'la ilgili flaş karar!

Sinan Oğan'ın MHP'den ihracına yönelik yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Oğan'ın partiden ihracı kesinleşmiş oldu

Sinan Oğan'la ilgili flaş karar!

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Sinan Oğan ile birlikte Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın ihracına karar vermişti.

Etiketler; #sinan oğan #mhp
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