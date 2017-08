Sındır: Gittiği her yerde Erdoğan’ın hedefinde CHP var

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, katıldığı bir televizyon programında AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi, “Bir siyasi partiye üye olan Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını beklemek abesle iştigal. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na mesnetsiz, yakışıksız ithamlarla yapılan saldırılar kabul edilemez” dedi

CHP Genel Başkanına bir kampanya ile saldırıda bulunulduğunu belirterek sözlerine başlayan Sındır, “Ülkemizin kurtuluş ve kuruluş iradesini temsil eden partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik mesnetsiz, yakışıksız ithamlarla yapılan saldırılar kabul edilemez. Biz CHP’liler dün olduğu gibi bugün ve yarın da her kim ve hangi çevreden gelirse gelsin bu saldırılar karşısında yılmayız. Kamuoyunda yaratmaya çalıştıkları algı operasyonunun tipik bir AKP oyunu olduğunu biliyoruz. Ne partimizi ne de Genel Başkanımızı ne de milli irademizi sahiplenme duygumuzdan ödün vermeyeceğiz” dedi.



“CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ MI DİYE 100 KİŞİYE SORUN 99 TARAFLI DER”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gittiği her yerde hedefinin CHP olduğunu söyleyen Sındır, “Cumhurbaşkanı göreve geldiğinde tarafsız olacağına yemin eder. Geçmişte de bu metin vardı, referandum sonrasında da bu metin değiştirilmedi. Fakat 16 Nisan referandumu ile Cumhurbaşkanına bir siyasi partiye üyelik hakkı verilmiş oldu. Bir siyasi partiye üye olan Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını beklemek abesle iştigaldir. Şu anda Erdoğan hem AKP Genel Başkanı hem de Cumhurbaşkanı. Gittiği her yerde Erdoğan’ın hedefinde CHP var. Ülke meseleleri, ülkenin birlik beraberlik kardeşlik duygusunu sağlama gayretinden ziyade gündeminde sadece CHP var. Burada bir taraflılık var. Tarafsızlık dediğimiz şey AKP’nin yanlışını ya da her hangi siyasi partinin yanlışını gördüğünde bunu dile getirebilmeli, söyleyebilmelidir. Doğru olana da doğru diyebilmelidir. Tarafsızlık bunu gerektirir. Sokağa çıkıp 100 kişiye sorsanız Cumhurbaşkanı tarafsız mı’ diye. Emin olun 99 kişisi taraflı der” dedi.



“TEK KİŞİLİK BİR HÜKÜMET VAR!”



CHP olarak Türkiye’nin bir parti devletine dönüştürülmesine karşı olduklarını ifade eden Sındır, “CHP olarak biz Cumhurbaşkanının bir siyasi parti üyesi olmaması gerektiğini her yerde söylüyoruz. Biz ülkemizin parti devletine dönüştürülmesine karşıyız. Biz parlamenter demokrasiyi, güçler ayrılığı ilkesini yeniden geri getirmenin çabası ve mücadelesi içinde olacağız. Önce seçimleri kazanıp sonra da yeniden demokratik bir Türkiye, parlamenter demokrasi ile yönetilen bir Türkiye’yi inşa etmek için çalışacağız. 16 Nisan’da yapılan değişikliklerle başbakan, bakanlar kurulu kaldırıldı. Peki ne var? Sadece ve sadece Cumhurbaşkanı var. Tek kişilik bir hükümet var. Tek adam rejimi var. Ve büyük çoğunluğunun parlamento dışında atanacağı bakanlar olacak. Milli İradeyi temsil eden TBMM baypas edilerek, halkın iradesiyle seçilmeyen bakanlar ile ülkemiz yönetilecek. Bunun adı parti devletidir” dedi.