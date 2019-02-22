Soyer, projelerini 'cemre buluşmalarıyla' açıklayacak

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçim kampanyasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Gün içinde sırasıyla Akademik İstişare Kurulu, Ege İhracatçılar Birlikleri (EİB) ve seçim gönüllüleriyle buluştu. Soyer merak edilen projelerini ilki 26 Şubat’ta olmak üzere üç farklı yer ve tarihte “cemre buluşmaları” adı altında açıklayacağını duyurdu.

CHP İzmir Adayı Tunç Soyer’in politikalarına ve projelerine yön veren kırk dört kişilik Akademik İstişare Kurulu on altı konu başlığı kapsamında yaptığı çalışmaları başkan ve ekibiyle paylaştı. Soyer aralarında demokrasi, ekonomi, ulaşım, kadın, tarım, eğitim ve kültür gibi temel konuların bulunduğu grup araştırmalarını dinleyerek bu konularda dünya genelindeki eğilimler ve İzmir’in bulunduğu konum hakkında ayrıntılı sorular sordu. Yapılan çalışmanın sonuçları Soyer’in önümüzdeki beş yıl ve ardından gelecek dönemlerde yapacağı icraatların detaylarını şekillendirmek için kullanılacak.

İlk buluşma 26 Şubat'ta

Daha sonra EİB yönetim kurulları ortak toplantısında İzmir’in iş dünyası temsilcileriyle buluşan Soyer, İzmir için geliştirdiği politik ve ekonomik vizyonu anlattı. Toplumun kutuplaşması ile gerçekleşen kalkınmanın tek bir zümreyi zengin edeceğini, oysa bir arada yaşam kültürüne eşlik eden bir kalkınmanın kentin kılcallarına yayılacağını ve en çok da alınteri dökenlere yaşam kalitesi olarak geri döneceğinin üzerinde durdu. Yapacağı tüm çalışmaların İzmir’in doğal bir liman olma karakterine yaslanacağını, ekonomik gelişmenin şehrin özünden ve coğrafyasından besleneceğini belirtti. 01 Nisan itibariyle İzmir’in Akdeniz geneli ve Anadolu ile olan bağlarını yeniden güçlendireceğinin altını çizdi. İzmir vizyonunun sadece körfez ve il sınırlarıyla sınırlı olmadığını, bu kenti doğu ve batı arasında bir kalp olarak gördüğünü ifade etti. Soyer’in vizyonu ve yol haritası EİB üyeleri tarafından ilgiyle dinlendi.

Seçim gönüllüleriyle buluşan Soyer, İzmir için hazırlanan yeni dönem projelerini üç aşamalı olarak “cemre buluşmaları” adı altında kamuoyuna sunacağını söyledi. Tunç Soyer projelerinin paylaşılacağı üç cemre buluşmasının ilki 26 Şubat’ta İzmir Tepekule’de gerçekleşecek. İkinci ve üçüncü cemre buluşmalarının ise İzmir’in farklı ilçelerinde yapılması planlanıyor.