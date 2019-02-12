Soyer: Seferihisar'da başladı Tükiye'yi değiştirecek

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin’le birlikte Seferihisarlılarla buluştu. 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanı görevini sürdüren Soyer; “Büyükşehir’den Seferihisar’a daha çok hizmet edeceğiz. İsmail Başkanla birlikte büyük projeler yapacağız. 10 yıldır ben belediye başkanı İsmail Yetişkin ilçe başkanı olarak çok uyumlu çalıştık. Seferihisar’dan başlayan bu hikaye, İzmir’e yayılacak ve oradan da Türkiye’yi değiştirecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nin(CHP) Ankara’da düzenlediği aday tanıtım toplantısının ardından İzmir’e dönen CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Seferihisar’da CHP İlçe Örgütü tarafından düzenlenen programa katıldı. CHP Seferihisar Adayı İsmail Yetişkin’le birlikte alana gelen Soyer’e, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve parti yöneticileri de eşlik etti.

SEFERİHİSARLILAR BAĞRINA BASTI

10 yıldır sürdürdüğü Seferihisar Belediye Başkanlığı görevinde, Seferihisar’ı dünya markası yapan, ilçede yaşayanların ekmeğini büyüten ve başarılı çalışmalarının ardından CHP tarafından İzmir Büyükşehir Adayı gösterilen Tunç Soyer, Seferihisar’da büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Vatandaşlarla tek tek merhabalaşan ve fotoğraf çektiren Soyer, Seferihisarlılara seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

SOYER: SEFERİHİSAR DAHA İLERİYE GİDECEK

Sevgili dostlar insanın evinde olması ayrı bir huzur, mutluluk veriyor. Hiç merak etmeyin, 1 Nisan sabahı daha güçlenmiş, daha önümüz açık ve yepyeni bir ufka doğru giderek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep söylüyorum, biz Seferihisar’dan başlayarak bir hikaye yazacağız. Hep dedik ki Seferihisar değişecek, daha güzelleşecek ve ileriye gidecek. Şimdi, İzmir’de daha ileriye gidecek. Arkamıza Türkiye’yi takacağız ve yepyeni bir dünyaya taşıyacağız.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Seçim çalışmalarıyla ilgili de konuşan Soyer; “Artık 50 günden az kaldı. Çok çalışmamız gerekiyor. Boş geçirecek vaktimiz yok. Hedefler, idealler, hayaller bu kadar büyükse çok emek vermek zorundayız. Eğer çok çalışırsak bunların mümkün olacağını biliyoruz. Çünkü Atalarımıza ve çocuklarımıza borcumuz var. 1 Nisan sabahı bayram olmalı ve 1 Nisan’dan itibaren yepyeni bir ufka yelken açmalıyız. Çünkü bu memleket çok daha iyisini hak ediyor” dedi.

GÖZLERİNİZ PIRIL PIRIL

Coşkulu kalabalığa çok çalışacağız diyerek seslenen Soyer, vatandaşların hep bir ağızdan söylediği sloganlar üzerine konuşmasını; “Gözlerinize bakıyorum hepsi pırıl pırıl. Sözler yalan söylemiyorsa, gözler yalan söylemiyorsa kazanacağız” diyerek sürdürdü.

YETİŞKİN’İ REKOR OYLA BELEDİYE BAŞKANI YAPACAĞIZ

Seferihisar adayı İsmail Yetişkin’le 10 yıldır çok büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarının da altını çizen Soyer; “Çok güzel anıları bırakarak geldik bu güne. İsmail Yetişkin’i hep birlikte 1 Nisan sabahı o koltuğa oturtacağız. Seferihisar bu emektar kardeşimle daha ileriye gidecek. Seferihisar’da aday adaylığı süresinde birbirinden değerli arkadaşlarım bu koltuğa talip oldu. Şimdi buradalar görüyorum. Asla onların değeri, kıymetiyle ilgili bir şey değil. Sadece bir kişi aday olacaktı. Aday adayı arkadaşlarımın emeklerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi hep beraber İsmail Yetişkin için çalışacağız, omuz omuza yola devam edeceğiz. Ve rekor oyla İsmail Yetişkin’i Seferihisar Belediye Başkanı yapacağız” dedi.

YETİŞKİN: SEFERİHİSAR’I GÖKKUŞAĞININ RENKLERİYLE BOYAMAYA HAZIR MISINIZ?

CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin ise yaptığı konuşmasında; “10 yıllık ilçe başkanlığı dönemimde Tunç Başkanımla gurur verici bir şekilde çalıştım. Hiçbir zaman birbirimize of demedik. Tunç Başkanımızı Büyükşehir’e taşımanın onurunu hep birlikte yaşıyoruz. O Seferihisar’ın gururu. Aday olduğum koltuğun ağırlığını biliyorum. Yerine aday olduğum kişi Büyükşehir adayı. Bu ağırlığı sonuna kadar taşımaya hazırım. Ortak akıl, ortak fikirle bu memleketi yönetmeye talibiz ve hazırız. Umuyorum ki 1 Nisan sabahı İzmir’in ve Seferihisar’ın dağlarında çiçekler açacak. Seferihisar’ı gökkuşağının renkleriyle boyamaya hazır mısınız? Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız” diyerek sözlerini tamamladı.