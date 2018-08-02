Soylu'dan ABD'ye yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD'ye yaptırımları için, "ABD'de bir malımız var; FETÖ. Onu bırakmayız alacağız" yanıtı verdi

Soylu'dan ABD'ye yanıt
02 Ağustos 2018 Perşembe 10:24

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD'nin yaptırım tehditlerine sert yanıt verdi. Soylu, "ABD'de bir malımız var; FETÖ. Onu bırakmayız alacağız" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD vatandaşı Papaz Andrew Brunson'la ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıklamıştı.

"ABD'DE BİR MALIMIZ VAR; FETÖ, ONU ALACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter üzerinden yaptırım kararıyla ilgili bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Soylu"Amerika'da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." yorumunu yaptı.

Etiketler; #süleyman soylu #abd #fetö
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