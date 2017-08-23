SP'den memur zammına tepki: Racon memura kesilmiştir!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memur maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı

SP'den memur zammına tepki: Racon memura kesilmiştir!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresi üzerinden memur zammının yetersiz olduğunu belirterek, "Maalesef memur bir kez daha enflasyona ezdirilmiştir. Güncel ifadesiyle söylemek gerekirse racon memura kesilmiştir. Enflasyonun altında kalan her artış memuru daha da fakirleştirmektedir. 2018 yılının ilk 6 ayı için yüze 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3.5 olarak açıklanan memur maaş artışlarını yetersiz bulduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresi üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Maalesef memur bir kez daha enflasyona ezdirilmiştir. Güncel ifadesiyle söylemek gerekirse racon memura kesilmiştir. Enflasyonun altında kalan her artış memuru daha da fakirleştirmektedir. Yüzde 7 büyüdüğü iddia edilen Türkiye’de kamu çalışanlarına düşen pay bu olmamalıydı. Memur ve memur emeklilerinin bu artıştan çok daha fazlasını beklediğini ve de hak ettiğini düşünüyoruz. 2018 yılının ilk 6 ayı için yüze 4, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3.5 olarak açıklanan memur maaş artışlarını yetersiz bulduğumuzu belirtmek isterim. Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran, güreşçilerimiz Metehan Başar ve Rıza Kayaalp'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."


Kaynak: DHA
Etiketler; #saadet partisi #temel karamollaoğlu #memur maaşları
Önceki Haber
Barış Manço'nun oğlu bu görüntüleri paylaştı
Sonraki Haber
Eren'in fotoğraflarını çeken o öğretmen konuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.