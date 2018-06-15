SP'li Sevim: Camide bile bize saldırdılar

24 Haziran seçimleri hakkında yaptığı bir konuşma sosyal medyada viral olan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı ve milletvekili adayı Abdullah Sevim, videoya sağ, sol, muhafazakâr ya da milliyetçi, her görüşten insandan olumlu tepki geldiğini söyledi. Sevim, kendisini Bursa’dan arayan ve sosyalist olan bir kişinin de kendisini tebrik ettiğini anlattı

Sevim’in “Unutmayın kardeşlerim. Bu seçim 40 yıllık esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalan Ali Amca ile paradan para kazanan rantiyeciler arasındadır…” diye başlayan konuşması, geçen hafta sosyal medyada onbinlerce defa paylaşılmıştı. Video hakkında BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici’ye konuşan Sevim, videonun gördüğü ilgi ve SP’nin oy oranıyla paralel olmayacak şekilde artan popülerliği ile ilgili soruları yanıtladı.

‘TEMEL BEY İLE CEVAP VERDİK’

Sevim, aldığı tebriklerin “SP’nin Türkiye’nin vicdanı olduğunu gösterdiğini” belirten Sevim, partinin son dönemdeki artan popülerliğini ise iki nedenle açıkladı. Sevim, birinci nedenin Temel Karamollağlu’nun genel başkanlığı olduğunu söyledi. Sevim’e göre, şu anda Milli Görüş hareketi açısından dönem ikinci Erbakan dönemi gibi. Zira parti, görüşlerini kamuoyuna aktarmada, kendini ifade etmekte hiçbir sorun yaşamıyor.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı, ikinci nedeni ise “AK Parti’nin güç kaybetmesi ve halktaki arayış” olarak tanımlayıp, “Nasıl ki 80 darbesi ANAP’ı, 28 Şubat AK Parti’yi ortaya çıkardıysa, AK Parti’nin değer kaybetmesi halkımızda yeni bir arayış ortaya çıkardı. Bu arayışa Temel Bey ile cevap vermiş olduk” dedi.

Sevim, “Cumhuriyetçi” olarak tanımlanan tabanın bir bölümünde kendilerine yaklaşım farklılığının en önemli nedenlerinden birinin 2017 referandumundaki tavırları olduğunu da belirtti. 2010 referandumuyla ilgili eleştirileri değerlendirirken o dönemdeki tavırlarının “Yetmez ama evet” olduğunu söyleyen Sevim, bugün bunun yanlış olup olmadığını değerlendirip değerlendirmedikleri yönündeki soruya, “Şu anda gündemde olan bir konu değil” cevabını verdi.

Cumhuriyetçi tabanın bir bölümünde SP ile ilgili algı “iktidara geldiklerinde onların da AKP politikalarını uygulayacakları” yönünde. 1970’lerdeki CHP-MSP koalisyonundan, Refah Partisi belediyelerine kadar bugüne kadar sözlerinin arkasında durduklarını söyleyen Sevim, “Şunu herkes bilsin ki, bizim farklı bir gündemimiz, farklı bir ajandamız yok” dedi.

‘TAYYİP BEY’E AŞIK KİTLE BİZE SALDIRIYOR’

Sevim, “Tayyip Bey’e aşık, ne yaparsa arkasında duran yüzde 20’lik bir kitle olduğunu”, bu kesimin kendilerini özellikle de “Neden CHP ile ittifak yapıyorsunuz?” diye eleştirdiğini belirtti. Sevim, kendilerine yönelik saldırıların da bu kesim tarafından yapıldığını öne sürdü:

“Saldırıların tamamı Tayyip Bey’e aşık olmuş, ‘Tayyip Bey ne yaparsa arkasındayız’ diyen, AK Partili kitleden, fanatik kitleden geliyor. AK Parti’nin seçimi kaybetmesine vesile olacağımız düşünüyorlar. Bunu bilhassa belediye seçimlerinde yaşadık. Mesela Ataşehir’de seçimleri kaybettiler, geldiler ‘Sizin yüzünüzden kaybettiler’ dediler. Böyle bir fanatik kitle var. Camiye de gitsek aynı şekilde saldırıyorlar. Camide de sokakta da saldırıyolar idi. İlk başlarda daha fazlaydı, şimdi yoruldular fazla üzerimize gelmiyorlar.” (BBC Türkçe)