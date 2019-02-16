Suat Nezir: Yürüyüşümüzü kimse durduramaz

Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren CHP’nin Buca Belediyesi Başkan Adayı Suat Nezir, Çamlıkule, Yıldız, Kuruçeşme ve Kozağaçlı'da gençlerle buluştu. Nezir, "İktidara yürüyüşümüzü kimse engelleyemez" dedi.

İlk durağı Çamlıkule’de buluşup sohbet ettiği yüzlerce gencin katılımıyla Kozağaç’a kadar yürüyen Suat Nezir’e yol boyunca vatandaşlar da büyük destek verdi. Gençlere seslenen Nezir, “90 yıllık Cumhuriyet kazanımlarını sata sata bir şey bırakmadılar. Ülkede kasa tıkır, kasa boş. Ülkenin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. Biz buna yerelde yürüttüğümüz çalışmalarla dur diyeceğiz. Birlikte yeşil, temiz, yaşanabilir bir Buca için hayata geçireceğimiz projelerle tüm Türkiye’ye CHP’li bir belediyenin nasıl sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetildiğini göstereceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Buca’yı mahalle mahalle, sokak sokak gezen, Bucalılarla kucaklaşan Nezir, hemşehrilerinin sevgi seliyle karşılaşıyor. CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Can Irat ile birlikte Çamlıkule’de gençlerle bir araya gelen Nezir, burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Omuzlarda taşındı

“Gençliğin olduğu yerde umut vardır, heyecan vardır, gelecek vardır. Hep birlikte Buca’yı geleceğe taşıyacağız” diyen Nezir, gençlere seçim kampanyası boyunca çalınmadık kapı, gidilmedik sokak bırakmayacağına söz vererek, onlardan da tam destek aldı. Nezir, “Burada bu kadar gencin benim için toplanması coşkuma coşku kattı, Bu kadar genç bir arada ve baktığımda herkesin gözü parlıyor, bu baharda açılacak çiçeklerin rengi bana göre” dedi. Çamlıkule’deki programının ardından Kozağaç’a geçeceğini dile getiren Nezir’e yüzlerce genç eşlik etti, hep birlikte Çamlıkule’den Kozağaç’a yürüdüler. Nezir’e yol boyunca vatandaşların da yoğun ilgisi oldu. Evlerinin balkonlarına çıkan, araçlarını durduran Bucalılar, “Buca’ya Bucalı Başkan yakışır, Buca’ya Suat Nezir yakışır” diye slogan attılar. Kozağaç’ta Bucalılarla halay çeken Nezir, yüzlerce genç tarafından omuzlarda taşındı.

İktidarın ayak sesleri

“Bu gece gençlerin iktidara yürüyüşünün ayak sesleri yankılandı Buca’da. Duysun bunu herkes” diye seslenen Başkan Adayı Nezir, şunları söyledi:

“Gençler artık yoksulluğa, yolsuzluğa, işsizliğe yeter dedi. Bucalı gençler mükemmel bir şekilde şu gariban Suat Nezir’e sahip çıktı. Ben çok teşekkür ediyorum. İşin en güzel yanı sokaklarında kısa şortla dolaştığım mahallelerde, bağlarından üzüm kopardığım Buca’da Belediye Başkan adayı olmak, kendi topraklarım için hizmet edebileceğimi bilmek… Bizler 500 kişilik bir aile olmuşuz ve hep kardeşçe yaşamışız. Biz bu yüzden birleştiren güç diyoruz sloganımızda. Bunu öylesine söylemiyoruz. Çamlıkule’den gençlerle birleşe birleşe geldik, Kozağaç’ta hep beraber buluştuk. Meşaleleri yaktık, buradan İzmir’e oradan Türkiye’ye gideceğiz. Bu yerelden iktidarın sesi… Artık bu ayak seslerini, bu yürüyüşü kimse durduramayacak, CHP’nin iktidarını kimse engelleyemeyecek. 90 yıllık Cumhuriyet kazanımlarını sata sata bir şey bırakmadılar. Ülkede kasa tıkır, kasa boş. Kahveci Ali Abi, Kasap Hüseyin amca evine ekmek götüremez halde. Ülkenin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. Biz buna yerelde yürüttüğümüz çalışmalarla dur diyeceğiz. Birlikte karar alıp yapacağımız projelerle tüm Türkiye’ye CHP’li bir belediyenin nasıl sosyal belediyecilik anlayışı ile yönetildiğini göstereceğiz” dedi.”

Sinema sözü

Suat Nezir, Bucalılara hak ettikleri hizmeti sunabilmek için elinden geleni yapacağını, çocuklar, emekliler, kadınlar için titiz bir çalışmayla projelerini hazırladığını söyledi. Çocukların güvenle koşup oynayabileceği yeşil alanlara, emeklilerin kaliteli vakit geçirebilecekleri mekânlara kavuşturulacağını dile getiren Nezir, “Beton değil, yeşil ve temiz bir Buca istiyoruz. Sosyal alanları, sinemaları, çocuk oyun alanları, yeşil alanlarıyla güzel bir Buca istiyoruz. Artık Bucalı eğlenmek, dinlenmek için başka ilçelere gitmesin istiyoruz” dedi. Yakında bir lansman toplantısıyla tüm projelerini Bucalılara tanıtacağını dile getiren Nezir, “Ama hiçbir projemiz sizlerin görüşleri alınmadan, sizlere danışılmadan gerçekleştirilmeyecek. Birlikte yöneteceğiz, birlikte karar alacağız” sözü verdi. Nezir, “Ama gençler sizleri çok ilgilendiren bir tanesini şimdiden burada söyleyeyim. Geçmişte Buca’da birçok açık ve kapalı sinema vardı. Aileler, gençler bu sinemalarda akşamları bir araya gelir güzel vakit geçirirlerdi. Şimdi İzmir’in nüfusu en kalabalık ilçesinde sinema yok. Buna bir son vereceğiz. Size söz veriyorum gençler; açık ve kapalı sinemalarımızı açacağız” müjdesi verdi. Başkan Adayı Nezir, Bucaspor’u eski şaşalı günlerine tekrar kavuşturmak, Buca sokaklarında bir şampiyon olarak davul zurnayla karşılamak istediğini de söyledi.