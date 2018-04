Tacettin Bayır: AKP'den 50 vekil Saadet'e geçebilir

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kesinlikle Abdullah Gül olmayacağına vurgu yapan İyi Parti Milletvekili Tacettin Bayır, 'Abdullah Gül meselesi bir manipülasyondur. Gül'ün adayımız olması mümkün değil. Parti meclisimizde de gizli de olsa bir karar alındı. Bu toplantıda ise Abdullah Gül ne tartışıldı ne de adı geçti. Muharrem İnce ismi ön plana çıktı' dedi

Ali Budak- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönüş yapmak istediği için cumhurbaşkanı adayı olmayacağını dün yazmıştık. Ülkede şu anda en çok merak edilen konu ise, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı? Konuyla ilgili CHP'den İYİ Parti'ye geçiş yapan İzmir Milletvekili Tacettin Bayır seçim gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Demokrasinin devamlılığını sağlamak için partisinden istifa ettiğini ve İYİ Parti'ye geçtiğini vurgulayan Tacetttin Bayır, 'İYİ Parti'ye 14 arkadaşımızla birlikte demokrasinin önünün açılması ve seçme seçilme hakkının kullanılması için geçtik. Burada demokrasi için belirleyici bir rol oynadık. Ancak bunu yaparken de yeniden CHP milletvekili seçilip seçilmeyeceğimizi düşünmedik. Böyle bir konuşma da yapmadık. Çünkü bu geçişi yaparken düşüncemiz sadece ve sadece demokrasinin önünü açmaktı. Bu noktada AKP ve MHP kurdukları tuzağa kendileri düştü. Zaten bu durum yaptığımız yaptıkları açıklamalardan ve suratlarından da belli oluyor' dedi.

Soylu ve Türkeş satın mı alındı?

Bayır, yaptıkları bu geçiş için 'kiralık vekiller' lafının kullanılmasını da kabul etmediklerini belirterek, 'Kiralık vekiller tabiri çamur atmaya çalışmaktır. Ne şahsıma ne de 14 arkadaşıma kiralayacak ya da satın alacak para ne Türkiye'de ne de dünyada daha basılmadı. Bunu ifade edenler Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, Tuğrul Türkeş gibi isimleri farklı siyasi partilerden transfer ederken kiraladılar mı? Yoksa 17-25 Aralık'taki ayakkabı kutusu içindeki paraları kullanarak satın mı aldılar? Bu sorulara cevap versinler. Toplumu 16 yıl sonunda nefes alamaz hale getiren, cumhuriyet rejimi ile hesaplaşma içinde olanlara geçit vermemek için; cumhuriyetimize, demokrasimize, ülkemize, bayrağımıza sahip çıkacağız. Bu topraklar üzerinde yaşamış en büyük insanlardan biri olan Mustafa Kemal Atatürk'e bağımlılığımızdan da ödün vermeyeceğiz. Her şeyi vatanımız için yapıyoruz' diye konuştu.

'Mevcut vekiller yine aday olur'

CHP'de milletvekillerini önseçimle belirleniyordu ancak erken seçimden dolayı önseçim yapılamayacağını ifade eden Bayır, 'CHP'nin mevcut vekillerinin yüzde 80'inin korunacağını düşünüyorum. Çünkü daha 3 yıl önce önseçimle geldiler. Erken seçim dolayısıyla 3'üncü seçimlerine girecekler. Genel başkanımızın önseçimden gelen adayları koruyacağına inanıyorum. Bunun dışında önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimlerden dolayı da bazı vekil arkadaşlarımız buralarda değerlendirilebilir. Bunun haricinde yoruldum ayrılmak istiyorum diyenlerin yerine yeni isimler belirlenir. Kontenjanlarda ve bölgelerde ufak tefek yer kaydırmalar olabilir. Ancak bunun dışında yüzde 80'inin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü önseçimle gelen arkadaşların korunacağına inanıyorum. Çünkü 2015 yılında 4 yıllığına seçildik ve 5 yıla çıktı. Görev süresi dolmadan 3'üncü seçime giriyoruz' ifadelerini kullandı.



Seçmen Gül'ü istemiyor

CHP seçmeninin özellikle sosyal medyada Abdullah Gül ismini CHP adayı olarak görmek istemediklerini yönelik paylaşımlarını sorduğumuz Bayır, şöyle cevaplandırdı: Seçmen Gül'ü istemediğini belirtiyor. Sonrasında Muharrem İnce de aday olduğunu açıkladı ve Abdullah Gül aday gösterilirse Erdoğan'a oy vereceğini söyledi. Bu aslında CHP'nin de Gül'ü istemediğini gösterir. Abdullah Gül meselesi bir manipülasyondur. Gül'ün adayımız olması mümkün değil. Parti meclisimizde de gizli de olsa bir karar alındı. Bu toplantıda ise Abdullah Gül ne tartışıldı ne adı geçti. Muharrem İnce ismi ön plana çıktı.



Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'ne aday olmasını doğru bulduğunu belirten Bayır, 'Zaten burada önemli olan her siyasi partinin ilk tura kendi adayı ile girmesi olacak. Seçime giren her parti kendi adaylarıyla seçime girmeli ve seçim ikinci tura taşınmalı. Bu sayede kendi tabanlarındaki oyları bloke edebilirler. Sonrasında da yani ikinci turda en çok oyu alan partinin adayı etrafında birleşilir. En çok oyu alan da CHP adayı olacağı için seçim kazanılır. Hem bu sayede baraj ittifakıyla seçim barajı da sıfırlanmış olur. Her parti temsilcisini meclise sokar. Muharrem İnce, CHP'nin yüzde 26 olan oyunu bloke eder ve oranı da arttırabilir. Diğer partilerde de süreç aynı işler. Özellikle Abdullah Gül isminin ortaya atılarak yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaratılmak isteniyor. Bu vakayı yeniden yaşatmak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda her türlü mücadeleyi yapacağız' diye konuştu.





AKP'den 50 vekil Saadet'e geçebilir

AKP'nin yeniden eski kurmaylarıyla görüşmesini ise korkunun göstergesi olarak yorumlayan Bayır, şöyle konuştu: Ankara'daki kulislerde özellikle geçmişinde FETÖ bağlantısı olan 50'ye yakın milletvekilinin istifa ederek, Saadet Partisi'ne geçeceği konuşuluyor. Bu konuşmalar muhtemelen Erdoğan'a da gitti. Onlar şimdi bu süreci durdurmaya çalışıyor. Çünkü bu geçecek milletvekillerinin içinde eski başbakan Ahmet Davutoğlu'da var. Yeniden milletvekili adayı olamayacağını bilen ciddi sayıdaki AKP milletvekilinin bu süreçte Saadet Partisi'ne geçerek AKP'ye son darbeyi vuracağı da konuşuluyor. Böyle bir şey olursa da bu AKP'nin çöküşü demek olur. Erdoğan'ın böyle bir durumu engellemek adına elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Tabi bunlar Ankara'daki kulislerde konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde de neler olacağını göreceğiz.