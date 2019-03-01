Tacettin Bayır: Herkes İzmirli olmak istiyor

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Gitmediğim il kalmadı. Bütün samimiyetimle söylüyorum; İzmirli olmanın gururunu oralarda gördüm. Her birisi İzmirli olmak istiyor' dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çeşme'nin de içinde olduğu Seferihisar, Urla ve Karaburun'dan sorumlu olan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çeşme Şubesi'nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya katıldı.

CHP İzmir Milletvekili Bayır, "Çeşme çok çağdaş bir ilçemiz. İzmir de çok çağdaş bir kentimiz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. 3,5 yıllık milletvekilliği görevimde, Hakkari'ye, Şırnak'a, Mardin'e, Amasya'ya birçok ilimize gittim. Gitmediğim il kalmadı. Bütün samimiyetimle söylüyorum; İzmirli olmanın gururunu oralarda gördüm. İnsanlara takdim edilirken, 'İzmir Milletvekili' denildiğinde, insanların gözündeki bakışı gördüm. Her birisi İzmirli olmak istiyor. Bunu tabi sizlere borçluyuz. Sizlerin sayesinde İzmir bu noktada. Keşke o kentlerin hepsini İzmir yapabilsek. Diliyorum ve temennim odur ki; bu seçimlerden sonra, İstanbul'u, Ankara'yı ve birçok büyükşehiri kazandıktan sonra hepsi İzmir gibi olacak" diye konuştu.

Eğitimsiz, sadece tüketen bir toplum yarattılar

Konuşmasında, ÇYDD'yi kuran Türkan Saylan'ı anmadan geçemeyeceğini belirten Bayır, "Hepimize rehber olmuş bir insandı. 2015 seçimlerine aday olduğumda, 'milletvekili maaşımı öğrencilere burs olarak vereceğim' demiştim. Bunu bize Türkan Saylan öğretti. Milletvekili olduktan sonra, maaşımın tamamını burs olarak verdim. Bizim için önemli olan eğitim seviyesinin yükselmesi. Eğitim seviyesi düştükçe, sağ ve sığ politikalar yükseliyor. Sağ ve sığ iktidarlar geliyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe oyları azalıyor. Son dönemde dört Milli Eğitim Bakanı'nın değişmesi, sınav sisteminin değiştirilmesinin altında yatan bir gerçek var; eğitimin başarılı olmasını istemiyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar. Bizim yapmamız gereken; devletin asli görevi olan eğitim sistemini düzeltmek. Herkese eşit eğitim hakkı vermek olan asli görevi, ne yazık ki sizler gibi sivil toplum örgütleri üstlenmek zorunda kalıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, eğitimin önemini biliyoruz. Eğitimin ve üretimin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ülkeyi hem eğitimden, hem de üretimden uzaklaştırdılar. Eğitimsiz, sadece tüketen bir toplum yarattılar. Önce yoksullaştırıp, sonra avuç açtırıp, sonra da şükretmemizi istiyorlar. Biz bunu yapmayacağız" diye konuştu.

Öğrencilere destek

ÇYDD'nin kahvaltılı toplantısına, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ve Belediye Meclis Adayları ile birlikte katılan CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran da bir konuşma yaparak, "Türkiye'nin en batısında, ne zor şartlar altında çalıştığınızı biliyorum. Türkiye'nin en batısındaki Çeşme, ne yazık ki eğitimde istenildiği yerde değil. Çeşme Belediyesi olarak, Çeşme'de eğitim seviyesinin yükselmesi için, öğrencilerimizin eğitimine destek olacak, ek ders almaları için imkanlarımızı seferber edeceğiz. 6. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerimize takviye eğitim imkânı sağlayacağız. Bu konuda, ÇYDD Çeşme Şubesi'ndeki öğretmenlerimizden ve yönetim kurulundan da destek istiyoruz. Hep birlikte Çeşme'deki eğitim seviyesini yükselterek, Atatürk sevgisiyle dolu öğrenciler yetiştireceğiz. Çeşme'de eğitimdeki başarı seviyesini yükseltmek zorundayız" şeklinde konuştu.