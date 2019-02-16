Tacettin Bayır: Menderes CHP'li olmalı

CHP Menderes Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar'ın Özdere Seçim Bürosu açılışına, Milletvekili Tacettin Bayır ve 8 aday adayı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşma yapan Tacettin Bayır, "Mevcut belediye, Büyükşehir ile uyumlu çalışmadı. Menderes, CHP'li olmalı" dedi.

CHP Menderes Belediye Başkan Adayı Mustafa Kayalar'ın Özdere Seçim Bürosu, görkemli bir törenle açıldı. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın da katıldığı tören, aday adayları Ergün Özgün, Ahmet Pala, Mesut Taşdemir, Çağrı Çiftçi, Mehmet Gürbüz, Erdinç Özdalak, Haydar Topaç ve Celil Anık'ın da Mustafa Kayalar ile güçbirliği yapmasıyla şölene dönüştü. Kayalar ve Bayır, halka seslendi, önemli mesajlar verdi.

Dertlere derman olacağım

CHP Menderes İlçe Başkanı Turgay Güler, 5 yıl aradan sonra Menderes'te yeniden iktidar olacaklarını, herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Başkan adayı Mustafa Kayalar ise Menderes'e huzur getireceklerini, ilçede yaşayan herkese hizmet etmek istediklerini söyledi. Aday adaylarıyla, ilçe örgütünün tüm birimleriyle omuz omuza çalışmaktan büyük onur duyduğunu ve güç aldığını belirten Kayalar, "Dertlere derman olacağız" diye konuştu.

Başkanlar uyumlu olmalı

Milletvekili Tacettin Bayır, Mendereslilerden, Mustafa Kayalar'a sahip çıkmalarını istedi. Menderes'in AKP'li belediye başkanının, İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun ilçeye getirmek istediği hizmetlerin üstünü örtmeye çalıştığını, her fırsatta engellediğini öne süren Bayır, şunları söyledi: "Tunç Soyer başkanımızı, yüzde 100 Büyükşehir koltuğuna oturtacağız. Menderes Belediyesi'nin de CHP'li olması, uyum ve hizmet akışı açısından çok önemli. Gördüğünüz gibi AKP'li belediye, CHP'li Büyükşehir ile uyumlu olmaktan kaçındı. Menderesliler, Büyükşehir'den hizmet almak istiyorsa, Menderes adayımız Mustafa Kayalar'a tam destek vermek zorunda. Herkes, CHP'ye oy vermeyen en az bir kişiyi ikna etmeli, neden Mustafa Kayalar ve Tunç Soyer'i seçmek zorunda olduğumuzu anlatmalı. Bu büyük yarışta Mustafa Kayalar kardeşimize destek veren aday adaylarımıza, ilçe örgütümüze teşekkür ediyorum. Şimdi bir olma, diri olma zamanı. Bu dayanışma, Menderes'te de partimizi başarıya götürecektir."

Seçim ofisinin açılışından sonra Vekil Bayır ve Aday Kayalar, partililerle birlikte Özdere Pazaryeri’ni ziyaret etti. Bayır burada esnaftan ve vatandaşlardan Kayalar’a sahip çıkmalarını söyleyerek, “Başkanımız sizlere emanet” dedi.