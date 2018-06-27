Tanrıverdi: CHP ile ittifak yanlıştı

İYİ Parti İzmir İl Sekreteri Ramazan Dündar Tanrıverdi, İYİ Parti İzmir İl Binası'nda seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tanrıverdi, "Merkez sağ seçmene yönelik bir ittifak yapmıştık. Fakat işin içine CHP girdi ve 'ben de sizinle ittifak yapacağım' dedi. 15 milletvekili verme olayından dolayı da İYİ Parti de buna 'hayır' diyemedi. CHP ile ittifak yapmak son derece yanlıştı" dedi

Süleyman Gülen- İYİ Parti'nin seçime gireceği dönemde çeşitli senaryoların oynandığını söyleyen Tanrıverdi, bunu AKP ile CHP'nin kurduğunu öne sürdü. Tanrıverdi "İYİ Parti'nin seçime girememesi ile ilgili bir engel yoktu. Tüm şartı yerine getirmişti. Bir sürü bahane uydurdular. Bunun nedeni İYİ Parti'yi korkutmak ve başka yollara sevk etmekti. Bunda da başarılı oldular. Bu arada da CHP hemen senaryo gereği kahraman asker gibi çıkıp ortaya atıldı 'Ben size 15 milletvekili veriyorum, sizi kurtarıyorum' dedi. Ben bunun bir senaryo olup AKP ile CHP arasında kurgulandığını düşünüyorum. Bizim seçime girmememiz için bir sebep yokken bizi CHP kurtarmış gibi davrandı. Bizim oyumuz yüzde 20 kesimlerinde olacaktı, CHP ile ittifak yapmak bize oy kaybettirdi" dedi.

Yüzde 10 başarıdır

İYİ Parti'nin yeni kurulup böyle bir oy almasını başarı olarak değerlendiren İYİ Parti İl Sekreteri Tanrıverdi, aldıkları bu oy sayesinde önlerinin açık olduğunu söyledi. Tanrıverdi, "Ben aldığımız yüzde 10 oyun başarı olduğu kanaatindeyim. 8 aylık bir partisiniz yüzde 10 oy alıyorsunuz. Karşınızda 50 yıllık ideolojik tabana oturmuş bir MHP var. O da o kadar oy alabiliyor. Veya etnik bir kökene dayanan kayıtsız şartsız oy verilen HDP gibi bir parti var. Dolayısıyla onlar da sizin kadar almış. 100 yıllık parti dediğimiz CHP yüzde 22 oy almış yani bizim 2 katımız oy alabilmiş, fazla değil. Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak isteyen bir kesim vardı. Muharrem İnce aldı götürüyor, Meral Hanım televizyonlarda bile görünmüyor. İnsanlar göremiyoruz diyorlar. Bu yüzden Meral Hanım'a oy verecek kesim gitti, Muharrem İnce'ye verdi. Onu iyi bulduklarından değil, onunla kazanılabileceğini düşündüklerinden verdiler. Yoksa Meral Akşener'e verirlerdi. O yüzden ben aldığımız oy oranını başarı olarak görüyorum. Anket şirketleri İYİ Parti'nin alacağı oyu yüzde 3, yüzde 5 olarak gösteriyordu o da olmadı, başaramadılar. Milletvekili pek çıkaramaz diyorlardı 44 vekil çıkardık. Amaçlarına ulaşamadılar. Aldığımız bu oy aranı sayesinde önümüz açık" diye konuştu. n Süleyman Gülen





İYİ Parti yerelde kilit olacak

2019 yerel seçimlerine ilişkin de konuşan Tanrıverdi, İzmir'deki yerel seçimlerde İYİ Parti'nin kilit parti olacağının altını çizdi. Tanrıverdi sözlerini şöyle tamamladı: Önümüzdeki günlerde yerel seçimler için bir yol haritası belirleyeceğiz. Güçlü bir çalışma yapacağız. Yerel seçimlerde adaylar çok önemlidir, güçlü adaylarla çıkacağız. İlçelerin problemlerini tespit edip oralara özel projelerle çıkmayı düşünüyoruz. Özellikle Tire, Selçuk, Bergama gibi çevre ilçelerde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Merkezdeki ilçelerde şunu görüyorum; CHP'nin de İzmir'de ben hepsini alırım deme şansı yok. AKP'nin de bu şansı yok zaten. İYİ Parti İzmir'deki yerel seçimde kilit parti olacak. Yerel seçimlerde belki yeni ittifaklar gündeme gelebilir. Bu gelecek günler birçok şeye gebe. İzmir'i hiçbir partinin tek başına bir şey yapamayacağı şehir olarak görüyorum. Bu iktidar da bu şekilde gitmeyecek, sağlıklı yürümeyecek ve en geç 2 sene içerisinde genel seçim olacaktır. Belki de Tayyip Erdoğan kendisi bile parlamenter sisteme dönmek isteyecektir.