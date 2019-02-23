Tarcan Ülük: İzmir'de üçüncü bir seçenek var

DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tarcan Ülük, İzmirlilerin Tunç Soyer ve Nihat Zeybekci'ye muhtaç olmadığını ve kendisinin de üçüncü bir seçenek olduğunu söyledi.

Şefika Bal - DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tarcan Ülük, "Soyer ve Zeybekci'ye çağrım; hodri meydan, kameralar önünde konuşalım halka kendimizi tanıtalım" dedi. Demokrat Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tarcan Ülük, gazetemizi ziyaret etti. Ülük, İzmirlilerin Tunç Soyer ve Nihat Zeybekci'ye muhtaç olmadığını ve kendisinin de üçüncü bir seçenek olduğunu söyledi. İzmirlilerin kendisiyle olan seçeneği değerlendireceğini düşündüğünü belirten Ülük, Tunç Soyer ve Nihat Zeybekci'nin halk tarafından çok tanınmadığını ifade etti. Tarcan Ülük, kendisinin İzmirli olduğunu hatırlatarak "Madem İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı şeçiyoruz, o zaman her iki adaya da şunu söylüyorum. Eskiden herkes medyanın karşısında tartışırdı, vatandaş bu tartışmaları izler adayları tanır ve ona göre oy verirdi. Şimdi böyle bir durum yok çünkü insanlar adayları tanımıyor, adaylar halka dayatılıyor. Tıpış tıpış oy vereceksiniz bile dendi bu halka zamanında. O zaman ben şunu düşünüyorum, ben mi akıllı değilim bu adamları takip etmeyerek yoksa onlar mı akılsız böyle işler yaparak. Gelsinler tartışalım kameralar önünde. Hodri meydan diyorum. Bir İzmir'e aşkla dokunacağını söylüyor, diğeri en güzel kızı kim almak istemez diyor. Ancak haberleri yok herhalde İzmir'in kadını da erkeği de Efe'dir. Böyle muhabbetleri de pek sevmez. Kendi kafalarında bir senaryo uyduruyorlar ancak İzmirli bu dayatmalara oy vermemeli" diye konuştu.

Kişiler partisini değiştirebilir

Uzun yıllardır milli çizgide hangi çatının altında bulunursa bulunsun, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine sahip çıkmaya çalıştığını belirten Tarcan Ülük, Gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisini eşeltirmesine yönelik söylemlerine cevap vererek "Beni eleştirenler benim mevki makam peşinde koşmadığımı dikkate almalılar. 2009'da Ergenekon Partisi'ni kurdum, 2 sene cezaevinde kaldım. Hep milli çizgide koşmuş biri olarak bana İsmail Saymaz'ın söyledikleri beni kaypak olarak göstermek oluyorsa o zaman vatandaşa da bunu demiş oluyorsunuz. Partiler programlarını uygulamakla yükümlüdür, eğer çizgilerini bozarlarsa o zaman kişiler partisini değiştirebilir" diye konuştu.

Çatışma kültürü dayatması

DP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tarcan Ülük, "Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı sağcı kesim ülkede yoğun. Sol kesimden bir iktidar yaratamayacağınıza göre, sağda bir şeyler yapmak zorundasınız. Demokratik Sol Parti'nin sol kesimde büyümesi ile ancak bir birliktelik olabilir. Milli bir çizgide olduğunuz zaman zaten çoğunluktasınız demektir. Bizim insanımız dinine de cumhuriyet değerlerine de bağlı insanlar. Hiç kimse doğrudan din veya laiklikle çalışmaz ama çatışma kültürü bize dışarıdan dayatılıyor" sözlerini kaydetti.

Dönüm noktası olacak

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler konu ile ilgili şunları söyledi; "Hür seçimlerin mimarı" Demokrat Parti olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini, hakimiyetin yeniden millette tecelli edeceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bu vesile ile inandığımız demokratik değerler, adalete olan inancımız, milletimize karşı sahip olduğumuz sorumluluk ve cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlılığımız gereği, 31 Mart'ın, Türkiye'de en temel sorunlardan başlayarak topyekün bir demokratik dönüşümün başlangıcı olduğunu düşünüyor, tarihe bir not düşmek kaygısıyla da beyan ediyoruz; seçimlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçelerimizde Demokrat Parti Adaylarının çok iddialı olduklarını ve İzmir'i Demokrat Belediyecilikle tanıştıracaklarını söyleyerek, seçimlerin sürpriz partisi olacağımızı şimdiden seçmenimize beyan ve taahüd ederek, ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı günlerde vatanına ve davasına hiçbir şahsi beklentisi olmadan sahip çıkan dava arkadaşlarımıza aldıkları bu onurlu ve kutsal görevden dolayı teşekkür ediyor, Belediye Başkan Adaylarımızın İzmir'imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."