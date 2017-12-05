Taşeron işçilerinin beklediği haberi Erdoğan verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamudaki 450 bin ile belediyelerdeki 400 bin taşeron işçimiz çalıştıkları yerde istihdam edilecektir." diyerek müjdeyi verdi

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesi ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan, "Kamudaki 450 bin ile belediyelerdeki 400 bin taşeron işçimiz çalıştıkları yerde istihdam edilecektir." dedi.



Erdoğan, şunları söyledi:



"900 bin çalışanımızı ilgilendiren, kamuoyunda taşeron olarak bilinen düzenleme konusundaki düzenlemeye değinmek istiyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamudaki 450 bin ile belediyelerdeki 400 bin işçimiz çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekkülerine istihdam edilecekler." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 bin kişi olan mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek." açıklamasında bulundu.



Erdoğan, "4C statüsünde çalıştırılan kardeşlerimiz de 4B statüsüne kaydırılıyor. Bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz." dedi.