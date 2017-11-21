Taşeronla ilgili hükümetten yeni açıklama

Taşerona kadro sözü ile ilgili yeni açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yasa için tarih verdi

Taşeronla ilgili hükümetten yeni açıklama

Hükümet daha önceki açıklamalarında taşerona kadro sözü vermişti. Ancak o günden bu yana konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı.

Konu ile ilgili yeni açıklama ise Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, taşeronla ilgili çalışmaların son noktaya geldiğini söyledi. Bozdağ sözlerine şöyle devam etti: "Başbakanımızın başkanlığında ilgili bakan arkadaşlarımız uzun bir toplantı yaptılar. Daha sonra Başbakanımız bakanlarımıza bazı hususlarda ayrıca durulması talimatı verdi. Onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Aralık sonu, Ocak ayı içinde taşeronla ilgili yasa Meclis'e gelecek ve sonuçlandırılacaktır."

Hükümet uzun süredir taşeronla ilgili açıklamalar yapıyor ancak henüz bir sonuç görülmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da Eylül ayında yaptığı açıklamada, gerekli düzenlemenin yıl sonunda bitirileceğini söylemişti.

Etiketler; #taşeron #bekir bozdağ
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