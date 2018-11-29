T.C. geri gelsin önergesine MHP'den şaşırtan tepki!

İYİ Parti'nin tabelalara T.C. ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin verdiği önerge AK Parti'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla kabul edilmedi

T.C. geri gelsin önergesine MHP'den şaşırtan tepki!
29 Kasım 2018 Perşembe 09:21

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) önerge verdi.

'NE AMAÇLA KALDIRILDI, TALİMATI KİMLER VERDİ'

T.C. ibaresinin tabelalara yeniden getirilmesi talebine dair konuşan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 'Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının adlarından ve hangi kamu iktisadi teşebbüslerin adlarından Türkiye Cumhuriyeti İbaresinin kaldırıldığını sorup, bu ibarenin ne amaçla kaldırıldığı ve talimatlarının kimler tarafından verildiğinin tespit edilmesi gerektiğini' söyledi.


CHP, "EVET" DEDİ

Öztürk, TBMM'ye T.C ibaresinin geri getirilmesini için araştırma önergesi verdi. CHP'nin 'Evet' dediği önerge AK Parti'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

Etiketler; #iyi parti #t.c. #mhp
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