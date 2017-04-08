Tekin: Sandığa gitmeyeni İzmirli kabul etmeyeceğiz

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin , İzmir'den yüksek oranda 'hayır' oyu çıkmasının yeterli olmadığını, sandığa gitme oranı yüzde 95 olursa İzmirlilere "Helal olsun" diyeceklerini söyledi. Sandığa gitmeyenleri İzmirli kabul etmeyeceklerini belirten Tekin, "Çünkü bu bir seçim değil, vatan savunmasıdır. Çocuklarımız ve geleceğinize sahip çıkmak için sandığa gitmelisiniz" dedi.



"DEVLET'İN TÜM UÇAKLARI, LÜKS ARABALAR KULLANILDI"

ÇATI İDDİANAMESİNE 2004 MGK KARARI GİRDİ



TRT'YE TEPKİ

BAŞBAKAN'A DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ



"İŞSİZLİĞİ AZALTACAK MADDEYİ GÖSTERSİNLER CHP OY VERECEK"

Referamduma yönelik kampanya kapsamında il il dolaşan CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'in Buca ilçesinde açılan Demokrasi Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Demokrasi Evi'ne gelişinde Tekin'i CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve partililer karşıladı. Tekin, basın toplantısında yaptığı konuşmada referandumda zaferin kadınların olacağını söyledi. Kadınların İzmir'de olduğu gibi diğer illerde de aynı heyecanı ve coşkuyu yaşadığını söyledi.Gürsel Tekin, İzmir'de yüksek oranda 'hayır' çıkacağını bildiğini, ama bunun yeterli olmadığını söyledi. Tekin, "Yüksek oranın yanında İzmirlilerin duyarlılığı sandığa gitmekle de ortaya çıkacak. Eğer yüzde 95 oranında sandığa gidiliyorsa işte o zaman İzmirlilere 'Helal olsun' diyeceğim. Ama sandığa gitme oranı yüzde 75 olur da yüzde 25 sandığa gitmezse kusura bakmasınlar o yüzde 25'i İzmirli olarak kabul etmeyeceğiz. Çünkü bu bir seçim değil, bir vatan savunmasıdır. A veya B adamını beğenmeyebilirsin. Ama ne olursa olsun çocuğuna, geleceğine sahip çıkmak için mutlaka sandık başına gitmelisiniz. Oyunuzu kullanmaya giderken yanınıza nevalenizi, ilaçlarınızı da alın. Okulun bahçesinde oturun. Akşam sandıklar açılınca güle oynaya hep baraber eve gidelim" dedi.Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın 9 Nisan'da İzmir'de yapacağı mitingle ilgili konuşan Tekin, "İzmir'de sıkıyönetim ilan edildi sandım. Olağanüstü hal dönemi yaşandığını gördüm. Kamu kuruluşlarına, üniversitelere resmi yazılar gitmesi çok ayıp. Çeresizlik belirtisidir. Bir siyasi parti, ülkenin Cumhurbaşkanı bir kentte miting yapamayacak pozisyona geldiyse, kamu çalışanlarını taşıyıp miting yapacak durumdaysa, durum sıkıntılı demektir" dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum propoganda dönemine yönelik yasaklarıyla ilgili konuşan Tekin, son 5 gün için geçerli olacak siyasi yasaklara gerek olmadığını söyledi. Tekin, "YSK zahmet etmesin, hiç yasaklamayın. Bugüne kadar ki uygulamalara bakın. Devletin tüm kurumları, gazeteler, TV kanalları, billboardlar, camiler, kışlalar Allah gözünüzü doyursun. Devletin tüm uçakları, lüks arabalar kullanıldı. Şimdi YSK son 5 gün yasak koyacak. Koyverin gitsin. Ne olacaksa olsun" diye konuştu.CHP'li Tekin, darbe sonrası iktidarın FETÖ'yle ilgili olarak 17-15 Aralık'ı milat koyduğunu, öncesinde yapılanları meşru saydığını, ancak FETÖ çatı iddianemesinde 2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu'nun bu çetenin ileride ciddi sıkıntılar yaratabileceği yönündeki raporlarına yer verildiğini söyledi. Tekin, "Darbenin sorumlusu sadece FETÖ'cüler değil. FETÖ'cülerin gelişimine olanak tanıyan tüm siyasiler çok şükür ki hukuk sisteminde iddianameye girmiştir. Bu saatten sonra kim ne derse hikaye" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'deki programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması nedeniyle geciktirildiği belirterek bu durumu eleştiren Gürsel Tekin, "Otoriterleşme, diktatörleşme dediğimizde kızıyorlar. Muhalefetin olmadığı yerde demokrasi yoktur. Esad rejiminin adı da Cumhuriyet. Tek kişilik Cumhuriyet. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu TRT'de yayına katılacak. Cumhurbaşkanı sanki az konuşuyor, hiç konuşmamış gibi onun konuşmasının bitmesi için beklettiler. Şiddetle kınıyor, ayıplıyorum. Böylesine bir anlayıştan tarihimiz hesap soracaktır. Bu ne korkaklık, ürkekliktir. Siz çağırmadınız mı Genel Başkan'ı yayına? Saatlere riayet edeceksiniz" diye konuştu.Dış politikayı da eleştiren Tekin, günübirlik kararlar alındığını söyledi. Tekin, "10 gün önce 'Yaşasın Rusya' denirken 10 gün sonra Suriye'de ciddi sıkıntılı bir süreç olunca 'Yaşasın ABD' denildi. Biz 'Kahrolsun ABD'dediğimizde bizleri denize dökecektiniz. Sayın Binali Yıldırım 10 gün önce Barzaniciydi şimdi PYD'ci oldu. ABD'nin operasyonunu iki kişi destekledi. Bir PYD lideri bir de Başbakan Binali Yıldırım" dedi.Anayasa değişikliğiyle ne yapılmak istendiği konusunda görüşlerini dile getiren Tekin, "FETÖ ortaklıkları çıkacağı için anayasa ile kendilerini güvence altına alacaklar. Reza Zarrap gibi kişilerle ilgili olarak yaşanacak gelişmelerle ilgili kendileriin güvence altına alacaklar. Bir de dış politikadaki hataların bedelleriyle ilgili güvencelerini sağlayacaklar" diye konuştu.Başbakan Binali Yıldırım'ın söylemlerinde yer alan Anayasa değişikliğinin öngördüğü vaatlere de değinen Gürsel Tekin, "Başbakan Yıldırım 'Anayasa ile törer bitecek' diyor. Bize Anayasa'nın hangi maddesinin terörle mücadeleyi engellediğini söylesin. CHP olarak o maddeyi kaldırmak için gövdemizi koymazsak şerefsiziz. 'İşsizlik bitecek' diyorlar. Anayası'nın hangi maddesinin işsiziliği bitireceğini göstersinler. CHP olarak gözümüz kapalı oy vereceğiz. Bir de 'Egemen güçler, haçlı seferi ülkede cirit atıyor' diyorlar. Anayasa'nın hangi maddesi buna olanak sağlıyor"dedi.