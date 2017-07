Tekin: TBMM'yi hapsettiniz, yargıyı işgal ettiniz. Adaleti nerede arayacağız?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet’ yürüyüşü 23’üncü gününde İstanbul’a girdi. Gebze Topçu Kışlası’ndan başlayan yürüyüşe zaman ilerledikçe çok ciddi katılım sağlandı. Katılımcılar en kalabalık gün olduğunu söylerken kortejin başı ve sonu arasında 10 kilometreden fazla olduğunu söylendi



- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’nun Ankara’dan başlattığı ‘Adalet’ yürüyüşü 23’üncü gününde İstanbul’a on binlerle girdi. Güne Gebze Topçu Kışlası’ndan başlayan yürüyüşçüler uzun kuyruklar oluşturarak şehre girdi. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu yürüyüş sorunsuz devam ediyor.Muhabirimiz Ali Budak, Adalet yürüyüşü ne dair izlenimlerini anlattı:Adalet yürüyüşüne Gebze Topçu Kışlası’nda katıldım. Sürdürdüğüm takipte yürüyüşçü sayısının sürekli arttığını gördüm. Binlerle Gebze’den yola çıktığımda on binlerle İstanbul’a girdim. Polisin elinden gelen gayreti gösterdiği yürüyüşte sorunsuz ilerleniyor. Sağ ve sol yollardan devam eden araç trafiği arada gerginliğe yol açarken, kortejdekiler son derece sağduyulu hareket ediyor. Yürüyüşçüler küfürlere sadece alkış ve ‘Hepimize Adalet’ diye haykırarak cevap veriyor. Bunun dışında araçlardan yürüyüşçülere destek işareti ve sloganı da atılıyor. İstanbul’a girdikten sonra sayılar sürekli artarken yürüyüşçüler her şeyden oldukça memnundu. CHP ilçe belediyelerinin ve teşkilatlarının gıda ve su ihtiyacını sorunsuz gidermeyi sürdürüyor. Her 10 metrede bir oluşturulan su alanları sıcağa karşı oldukça etkiliydi. Yürüyüşçüler de süreçten oldukça memnun olduklarını dile getiriyor. Yürüyüşün bugünkü ayağı sorunsuz bir şekilde Tuzla İçmeler’de son buldu. Katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çekip, halk oyunu oynadı.Yürüyüş esnasında karşılaştığım CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile ‘adalet’ yürüyüşünü konuştuk. Hükümetten hariç bütün bürokratlara teşekkür eden ve iktidar partisinin yürüyüşçülerle terörü bir araya getiremeyeceğini vurgulayan Tekin, ‘İktidar mensupları, gazeteleri ve bültenleri bu yürüyüşü terörize göstermeye çalışması toplumun sağduyusuyla aşılıyor. Bu bizim çok önemli bir kazançtır. Düşünün başladığımız günden itibaren yukarıdan aşağıya kadar hep terörist ve terör destekçisi argümanlarını kullanıyorlar. Zaten kıt zekalı oldukları bu sözleri referandumda kullanmalarından da anlaşılıyor. Sağımıza ve solumuza baktığımızda emekli, işçi, köylü ve memurlardan oluşan topluluğun sadece adalet aradığını görüyoruz. Böyle durum olunca kimse yürütenlere laf söylemiyor. Çünkü sorun yürüyende değil yürütende! Bu insanlar niye yürüyor sorusuna cevapları yok. Zaten adalet sorunun cevapları yok. Sürekli adalet yürüyerek aranmaz deniyor. Ya nasıl ve nereden aranır? TBMM’yi hapsetmişsiniz. OHAL yasasıyla yargı işgal edilmiş. Muhalefet ve yurttaş hakkını, adaleti nereden arayacak?’ dedi.‘Bütün haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında Anayasa’nın verdiği yürüme hakkımızı son derece barışçıl bir şekilde kullanacağız’ diyen Tekin, şöyle devam etti: Adaletsizliğe karşı başlatılan bu yürüyüşe olağanüstü bir destek var. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Çok sayıda AKP, MHP ve HDP seçmeninin bu yürüyüşü sonuna kadar destekliyor. Bu konuda CHP’ye çamur atacaklarına kendilerinin oturup, düşünmesi gerekir. ‘Bu yürümeyle olacak iş değil. Gelin TBMM’de yeni anayasayla ilgili demokratik ve adaletli bir çalışma yapalım’ da diyemiyorlar. Böyle deseler eyvallah. Bu adaletsizlikle ilgili bir tarifleri yok ama hala kötülemeye devam.Yürüyüşe Hereke’den katıldığını ve 3’üncü gününde olduğunu söyleyen emekli Cemalettin Bilgen ‘Yürüyüşçüler gayet düzenli ve ne istediklerini bilerek yürüyor. Kimse sataşmaya karşılık vermiyor. Her türlü tepkiye karşı sağduyulu yaklaşıyor. Zaten CHP milletvekilleri de yürüyüşün başından beri provakasyonlar konusunda sürekli uyarıda bulunuyor. Bu kadar insan yürüyor ve çevreyi kirletmemeye çok fazla önem gösteriyor. Bu da son derece önemli. Adaleti aramak için yola çıktık. Eğer memlekette bulursak da yapışacağız ve bırakmayacağız’ dedi.12 gündür yürüdüğünü ve süreçten oldukça keyif aldığını söyleyen Arif Sayın, şunları söyledi: 12 gün oldu yola koyulalı. Artık son düzlüğündeyiz. İstanbul’da da ciddi bir katılım olursa bu yürüyüşün çok daha işe yarayacağına inanıyorum. Bu kadar insan sadece adalet için toplandık. Bu ülkede herkese adalet bir gün lazım olacak. O nedenle de şu an elinde bulunduranların buna göre davranması gerekir. Yürüdüğüm süre boyunca CHP’li belediye ve teşkilatların son derece iyi organize hareket ettiğini gördüm. Her konuda güler yüzlü ve yardımcı oldular. Bu süreci organize edenlere de teşekkür ederim. Bir de yürüyen kitle son derece sağduyulu. Araçlardan küfür edilmesine rağmen tepki sadece alkış. Bu çok takdir edilecek bir durum. Ülkede her şeyin farkında olan bilinçli insanlarla yürümek de ayrı bir keyifli. Umarım adalet bu ülkeye de gelir.