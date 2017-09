TEOG'dan sonra üniversite sınavı da mı kalkıyor? Erdoğan sinyali verdi!

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Dönem Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TEOG, S-400 füzeleri ve 25 Eylül'de referanduma giderek bağımsızlık ilan etmeye hazırlanan IKBY gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşma ve diğer temaslarının ardından New York'ta kaldığı otele dönen Erdoğan, otel girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, son günlerde Türkiye'nin gündemindeki önemli konulardan biri olan TEOG ile ilgili, "TEOG yerine nasıl bir sistem olacağı ile ilgili çalışmalarımız var" diye konuştu. Üniversiteye girişlerle ilgili de çalışma yapıldığını belirten Erdoğan, "Hazırlıklarımız var. Bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin. Sadece kendi derslerine odaklansınlar' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, üniversiteye giriş sınavıyla ilgili bir değişiklik yapılacağın sinyalini verdi ve 'O da olacak, o konuda da çalışılıyor' dedi.





25 EYLÜL'DEKİ REFERANDUM



Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde 25 Eylül'de yapılacak referandum kararı ilgili olarak da "Milli Güvenlik Kurul (MGK) öncesi açıklama doğru değil. Adımlar sert olacak. Bakanlar Kurulu da şüphesiz ki hem bunu değerlendirecek hem de kendi kanaatleriyle ne gibi yaptırımlar yapabiliriz veya yaparız ama bunlar tabii sıradan olmayacak. Biz bu kararlılığımızı ortaya koyacağız. Çünkü biz Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık" dedi.



Türkiye'nin her zaman Kuzey Irak'ın yanında olduğunu ve her türlü desteği verdiğini aktaran Erdoğan, "Bu kadar desteği veren, kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bundan dolayı da biz son, nihai bu konudaki düşüncelerimizi Bakanlar Kurulu kararıyla, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





S-400 FÜZELERİ KONUSU



Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri ile S-400'ler konusunda bir görüş alışverişi yapıldı mı?" sorusuna verdiği yanıtta da, "NATO Genel Sekreteri ile yaptığımız görüşme, Sayın Stoltenberg'in daha önce yaptığı açıklamanın aynısıdır. Her ülke kendi iç düzenlemelerinde serbesttir. Bu noktadaki kararını serbestçe verir. Bu şekilde de bu görüşmemizi yaptık. Bunun dışında da ayrıca herhangi bir bilgi alışverişiyle alakalı da Genelkurmay Brüksel'e ayrıca bir ekip gönderip onları da bilgilendirecekler" dedi.





KORUMALARA SİLAH SATIŞININ YASAKLANMASI



ABD Başkanı Trump ile New York'ta bir araya geldiği yemekte, "Korumalara yönelik silah satışını yasaklamayı öngören tasarının ABD Kongresi'nden geri çekilmesi konusu görüşüldü mü?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Yemek masasında o kadar etraflı bir görüşme imkanımız yok. Sadece Perşembe günü kendisi ile ikili, belki kısmen de heyetler arası ama ağırlıklı ikili bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerden sonra karşılıklı olarak açıklamalarımızı yaparız" diye konuştu.



ABD'de yaşayan gurbetçilerle bir araya da geleceğini belirten Erdoğan, "Gurbetçilerimizle yarın bir araya geleceğiz. Bize söylenen çok ciddi bir katılımın olacağı. Orda kendilerine etraflıca hitap edeceğiz ve bütün düşüncelerimizi onlarla paylaşacağız. Sizleri de oraya bekleriz" dedi.



Öte yandan Erdoğan Myanmar konusunda BM'de bir farkındalık gözlediğini de kaydetti.