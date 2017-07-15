Tezcan: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından korktular!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından korkulup, alelacele ve nezaketsiz biçimde, beceriksizce yapılan program değişikliğinden sonra Meclis'teki programa, Genel Başkanımız katılmayacak." dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hain darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsattı.



Darbenin arka planının ortaya çıkarılmasında kararlı bir iradenin sergilenmediğini öne süren Tezcan, güçlü bir demokrasi yaratma fırsatı ellerine geçmişken, tam tersine Türkiye'yi bir başka kutuplaşmanın eşiğine taşıyan bir anlayışın getirildiği savundu.



Tezcan, darbe girişiminin 1. yılındaki anmalarda yapılacak programlar konusundaki tereddütlerin, sarayın 15 Temmuz'u ile halkın 15 Temmuz'u arasındaki farkın, ayırımın da tezahürü olduğunu ileri sürdü.



Elinde geliş sırasına göre numaralandırdığı TBMM Başkanlığının anmalara ilişkin davetilerini gösteren Tezcan, ilk programın 6 Temmuz'da milletvekillerine gönderildiğini, burada saat 12.00'deki fotoğraf sergisi açılışı ile saat 13.00'teki Meclis özel oturumunda, parti grup başkanlarının konuşmalarının bulunduğunu anımsattı.



Tezcan, daha sonra 11-12 Temmuz tarihlerinde basında yer alan haberlerden, birinci Meclisin önünden başlayıp, TBMM bahçesinde tamamlanacak yürüyüş sonrası, 02.32'de TBMM bahçesinden Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve MHP Genel Başkanı'nın konuşma yapacağını öğrendiklerini anlattı. Tezcan, kendilerine buna yönelik davetiye gelmeden önce karşı çıktıklarını, "Milleti, Meclisi, milli iradeyi bölmeyin" diyerek, itiraz ettiklerini söyledi.



Bu açıklamalarından bir gün sonra, 13 Temmuz'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ikinci programı gönderdiğini, bu programda, siyasi parti başkanlarının da konuşma yapacağının yer aldığını aktardı. Tezcan, Kahraman'ın düzenlediği anma programına katılacaklarını ifade ettiklerini belirterek, "Biz TBMM'yi milletin meclisi olarak görüyoruz. TBMM Başkanı'nı da sarayın temsilcisi değil, milletin temsilcisi olarak görmek istiyoruz. Böyle bir program katılmamız gereken programdır. Genel Başkanımızın da konuşma yapacağını da açıkladık." dedi.



Tezcan, bugün Meclis'teki birinci program tamamlandıktan sonra, Kahraman'ın 2. davetiyedeki programı tekzip edercesine, gece sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin konuşma yapacağını, bunun dışında konuşma olmayacağını söylediğini anımsattı.





"Nezaketsiz ve beceriksiz tutum içinde"



Genel Kuruldan sonra saat 14.45 itibarıyla 3. programın geldiğini anlatan Tezcan, şöyle devam etti:



"TBMM Başkanı, nezaketsiz ve beceriksiz tutum içinde. Görülüyor ki TBMM Başkanı'nın söylediğini kırk kere düşünmek lazım. TBMM Başkanı'na dayanarak program yaparken 40 kez düşünmek lazım, nerelerden işaret, talimat alarak bu programları yaptığını anlayıp ona göre karar vermemiz gerekiyor. TBMM Başkanı, büyük ihtimaldir ki saraydan aldığı talimatla bu programı değiştirdi. Sayın Genel Başkanımızın bugün Meclis'te yaptığı konuşmanın ardından TBMM azarlanmıştır. Bu azarlanmanın üzerine yeni program yapma gereği duymuştur. 15 Temmuz'da Gazi Meclisin, bir kere daha Gazi Meclis olduğunu tescillediği günün yıldönümünde Gazi Meclisin Başkanı ile ilgili bu sözleri sarf etmeye yönelik tutum, bizi üzüyor.



Genel Başkanımızın konuşmasından korkmuşlardır. Darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasından korkmuşlardır. Gizlenen gerçeklerin söylenmesinden, ifşa edilmesinden korkmuşlardır. Bu tutum bir kere daha gösterdi ki halkın 15 Temmuz'u ile sarayın 15 Temmuz'u farklıdır. Halkın 15 Temmuz'unu, Sayın Kılıçdaroğlu TBMM'de yaptığı konuşmada dillendirdi. Sarayın 15 Temmuz dili de program değişikliğiyle Sayın Kahraman olmuştur. 15 Temmuz anmalarının büyük demokrasi uzlaşması olmasından korkan iktidar, 15 Temmuz'u sarayın 15 Temmuz'u olarak milletin kafasına kazıma çabasında. Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından korkulup, alelacele ve nezaketsiz biçimde, beceriksizce yapılan program değişikliğinden sonra Meclis'teki programa, Genel Başkanımız katılmayacak. Belli ki bizim programlarda yer alıp, gerçeği ifade etmemizden korkuyorlar. Sadece bir saray anlayışı etrafında inşa etmek istiyorlar. Bunun figüranı olmayacağız. Konuşma yapmadığımız, gerçeği anlatamayacağımız bir zeminin parçası olmamızın hiçbir anlamı yoktur. TBMM Başkanı'nın bu nezaketsiz ve beceriksiz tutumu, program değişikliği nedeniyle daha önce katılma kararını açıkladığımız bu programda yer almayacağız."



Başbakan Binali Yıldırım'ın, CHP'nin günde 5 kez karar değiştirdiğini söylediğini ifade eden Tezcan, günde 5 kez karar değiştirenin TBMM Başkanı olduğunu öne sürdü.



TBMM'de 15 Temmuz darbe girişimine ait fotoğrafların yer aldığı sergiye dikkati çeken Bülent Tezcan, "Ne yazık ki 15 Temmuz akşamı bu Meclise ilk gelip tepesine bomba atılanların fotoğrafları ayıklanmış, sanki sadece bir parti ordaymış gibi fotoğraflar sergilenmiştir. Ayıptır. Bu bir kompleksin ürünüdür." diye konuştu.