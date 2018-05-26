TRT Akşener'i 49 saniye gördü!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Kırşehir'de düzenlediği mitingini canlı yayınlayan TRT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eleştirilince yayını kesti

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Kırşehir Cacabey Meydanı’nda düzenlediği mitinge vatandaşların ilgisi hayli yoğundu. TRT ise Akşener’in mitingini 49 saniye yayınladı.

TRT CANLI YAYINI KESTİ

Akşener, açıklamalarında kurdaki yüksek hareketlilik, şeker fabrikalarının satışı ve gündemdeki diğer gelişmelere değindi. Akşener, Tayyip Erdoğan’a eleştirilerini yönelttiği sırada TRT yayını kesti. Böylece TRT, Akşener’in Kırşehir mitingini yalnızca 49 saniye yayınlamış oldu.

“TEKRAR KÜÇÜK EMRAH ROLÜNÜ TAKINDI”

Erdoğan’ı Küçük Emrah’a benzeten Akşener, “Tayyip bey polisin, sağlıkçıların ek göstergesini artıracakmış. Elini tutan mı var şimdi yapsana bir KHK ile? Abbas yolcu. O kibir abidesi bitti tekrar ağlama durumuna döndü. Tekrar Küçük Emrah rolünü takındı. Doğduğundan beri mağdur. Küçük Emrah büyüdü baba oldu bu hala ağlıyor” ifadelerini kullandı.

“SAKIN DOKUNMAYIN”

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de tepki gösteren Akşener, “Şeker Fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum. Sakın o fabrikalara dokunmayın çünkü ben iptal edeceğim” dedi.