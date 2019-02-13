Tugay'dan uçuk projeler

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Radyo Trafik İzmir'de katıldığı canlı yayında, Karşıyaka için uçuk projeleri olduğundan bahsetti, daha şimdiden halkla iç içe olduğunu ve gerektiğinde fırça yediğini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarda genel olarak temizlik, yollar, kaldırımlar ve otopark eksikliği konusunda şikayetler aldıklarını söyleyen Tugay, "Uçuk fikirlere sahip olan benim, Karşıyakalılar değil!" şeklinde konuştu. "Türkiye'de ve dünyada yapılmamış fikirleri ortaya atmalıyız diye düşünüyorum" diyen Cemil Tugay, GameX gibi milyonlarca gencin oynadığı bir dijital oyun turnuvası düzenleme projesi olduğundan bahsetti.

Bir başka uçuk projesi ise Karşıyaka'nın uygun bir noktasına İzmir'in her yerinden görünen bir dönme dolap konması yönünde. Cemil Tugay, Londra ve Paris'teki örnekleri gibi bir projeyi Karşıyaka'nın yapısını bozmadan yapabileceklerinden bahsetti.