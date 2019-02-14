Tunç Soyer: Bizim projelerimiz çılgın değil

CHP ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Binasını ziyaret etti. Rakibi AKP adayı Nihat Zeybekci'nin projelerine de değinen Soyer, "Nihat Zeybekçi'nin projeleri belli oldu. Biz de kendi projelerimizi anlatacağız. Biz 10 yıldır proje hazırlıyoruz. Masa başında hazırlanan projeler var bir de hayatın içine dayananlar var. Bizim projelerimiz öyle çılgın projeler değil' dedi.

Şefika Bal - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Bizim projelerimiz masa başında değil, hayatın içinde hazırlandı. 10 yıldır projelerimiz üzerine çalışıyoruz, zamanı gelince açıklayacağız" dedi. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İYİ Parti İzmir İl Binasını ziyaret etti. Soyer, İYİ Parti İlçe Belediye Başkan Adayları ve ilçe teşkilatları tarafından ağırlandı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Türkiye de insanlar ayrıştırılırken ve kutuplaştırılırken İzmir'de bu kadar canlı ve fonksiyonel bir iş birliğinin kurulmuş olması Türkiye'ye örnek olacak" diye konuştu. Soyer, ittifaka katkı veren İYİ Parti yetkililerine teşekkürlerini sundu. İzmir için hedeflerinin İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın da dile getirdiği gibi 30 ilçe olduğunu kaydeden Soyer, rakibi Nihat Zeybekci'nin projelerine de değindi. Tunç Soyer, "Nihat Zeybekçi'nin projeleri belli oldu. Bizim de kendi projelerimizi anlatacağımız günler gelecek. Biz 10 yıldır proje hazırlıyoruz. Masa başında hazırlanan projeler var bir de hayatın içine dayananlar var. Bizim projelerimiz öyle çılgın projeler değil. Esnafa, gence, çocuğa, kadına dokunan projeler hayata geçireceğiz. İşsiz genç, aşsız ev bırakmayacağız. İçini dolduracak neler yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hep birlikte bu ekonomik krize rağmen başaracağız. İzmir'in buna yetecek gücü vardır. Eğer çılgın proje diyorsak bundan daha çılgını varsa söylesinler" dedi.

Demokratik tavır sergiledim

Diyarbakır'ın Sur ilçesine kayyum atanmasını eleştirdiği hatırlatılan ve HDP ile ilişkileri sorulan Tunç Soyer, Sur Belediyesi'nin hendek kazmasına veya başka eylemlerine desteğe değil sadece Türk hukuk sistemine göre kayyumların yanlış olduğunu belirtmeye gittiğini belirterek, "Hukuk sistemine göre bir belediye başkanı suç işler ve görevinden alınırsa yerine meclis üyelerinden biri geçer. Bu durum İstanbul'da, Balıkesir'de, Bursa'da belediye başkanlarının görevinden alınması üzerine meclis üyeleri göreve geldi. Bizim hukuk sistemimizin dayanak noktası budur. Demokrasiye ve sandığa itibar eden bir ülkede hukuki üstünlük öne çıkmalı. Ben sadece bir belediye başkanı olarak demokratik bir tavır sergilemek için orada bulundum. Hangi partinin belediyesi olursa olsun ben destek verirdim" dedi.

Türkiye İzmir'den bahsedecek

31 Mart seçimlerini bir mücadele olarak değerlendiren ve mücadelenin 31 Mart günü değil, kaybedilen değerlerin geri kazanılana kadar süreceğini belirten İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da "Atatürk'ün değerlerinin hiçbirinden vaçgeçmedik. Vazgeçenlere de tüm bunları hatırlatacağız. Kutlu bir günün başlangıcı olması nedeniyle yola çıkan herkesi tebrik ediyorum. Bu mücadelenin yeni güzel günlere ulaşmanın işaret fişeği olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. 10 numara İzmir bugün 6 liralık soğanın altında kaldı. Ayağı yere basmayan ütopik ve aklın alamayacağı projelerle İzmirlinin huzuruna çıkmak kendi hak ve iddialarıdır. Ama 25 yıldan beri dünyanın sayılı metropol şehirlerinden olan İstanbul'u yönetenler 25. yılın sonunda bizi affedin diyorsa, bu İzmir'in AKP'ye yönetim yetkisi vermesi demek aynı şeyi İzmir'e yaşatır. CHP ve İYİ Parti'nin birlikte hareket ettiği 25 ilçede CHP'ye desteğimiz var, 3 ilçede kendi adaylarımız yarışacak ve 2 ilçede de İYİ Parti adaylarına CHP destek olacak. CHP teşkilatlarına ilk günden beri mesaj veriyorum. Biz 7-8 büyükşehiri aldığımız gün 1 Nisan sabahı bir tartışma başlayacaktır. İzmir'de büyükşehir ve ilçelerde AKP'ye hiçbir yerde yönetim yetkisi verilmediği 1 Nisan sabahı Türkiye İzmir'den bahsedecektir" diye konuştu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Tunç Soyer'in belediye başkan adaylığı belli olduğunda yaptığı parti tabanında tepkiyle karşılandığı açıklamasına ilişkin sorulan soruya ise "Partimizde demokratik bir işleyiş vardır. Biz o zaman bir kanaat değil tespit dile getirmiştik. Soyer'in adaylığı açıklanınca partiden istifalar gerçekleşmişti. Seçim sürecinde bir kişiye bile ihtiyacımız var olduğunu düşünerek konuşmuştuk. Bunun altında bir şey aramak doğru değil" sözlerini dile getirdi.