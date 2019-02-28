Tunç Soyer'den, İzmirspor ve ASKF'ye ziyaret

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmirspor ve ASKF’yi ziyaret etti. Soyer, “Altyapıya önem vererek daha çok çocuğu spora teşvik edeceğiz” dedi.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir kulüpleri ziyaretlerine İzmirspor’la devam etti. Soyer’i İzmirspor Kulüp Başkanı Mustafa Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Gerçekleşen sohbetin ardından Soyer, İzmirspor altyapısıyla ilgili bilgi alarak müze ve spor salonunu gezdi. Ziyaretin sonunda İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan, Tunç Soyer’e üstünde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Ardından ASKF’ye geçen Soyer, ASKF Başkanı Kadri Yatkın ve yönetimle buluştu. İzmir’de amatör sporun durumu hakkında bilgiler alan Soyer, ziyaretlerin ardından bir açıklama yaptı. Soyer açıklamasında; “Ben altyapılara destek vererek ve sporu büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda, hiç zaman kaybetmeden Nisan’dan itibaren bu konuya yoğunlaşacağız. İzmir’de uyuşturucu yaşının 11-12 yaşlara düştüğünü belirten bir rapor var. Anne ve babalarımızın bin bir emeğiyle yetişen çocuklarımızı bu alışkanlıklardan uzak tutmanın en önemli yollarından biri onları spora teşvik etmek. Kulüplerimizin altyapılarına destek vereceğiz. Çocuklarımıza spor yapabilecekleri daha çok tesis yapacağız, imkanlar tanıyacağız, formalar, spor malzemeleri vereceğiz. Kulüplerimizle birlikte sporun ilke ve değerlerini geliştireceğiz ve bunları hep birlikte yayacağız. Gençlerimiz için daha mutlu, daha özgür ve neşeli bir gelecek inşa etmek en temel önceliklerimizden biri” dedi.