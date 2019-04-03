Tunç Soyer, en az oy aldığı mahalleye gitti

31 Mart akşamı İzmir Büyükşehir Başkanı seçilen Tunç Soyer, seçim öncesinde sözünü verdiği ilk icraatlarından birini gerçekleştirdi. Soyer, 356 geçerli oydan 17’sinin oyunu aldığı Kiraz ilçesi Dokuzlar Mahallesi halkı ile buluştu, beklenti ve önerilerini dinledi. Kiraz Dokuzlar mahallesi halkı, muhtarı ve azaları Soyer’in ziyaretini büyük bir teveccüh ve saygıyla karşıladı.

Tunç Soyer, çok yüksek bir farkla kazandığı seçim kampanyası sırasında ilk icraatlarından birinin en düşük ve en yüksek oy aldığı mahallelere gitmek olacağını ifade etmişti. İzmir genelinde yüzde 58 rekor oy oranı ile seçilen Soyer, Kiraz’ın Dokuzlar mahallesinde yüzde 4 oy aldı. Dokuzlar, geçimini tarımla kazanan bir dağ köyü.

Soyer ziyaretini şöyle değerlendirdi:

“Kiraz Dokuzlar mahallemiz her ne kadar tercihini büyük oranda başka bir adaydan yana kullandıysa da, İzmir Büyükşehir Belediyemiz’in sınırları içerisinde yer alıyor ve belediye hizmetlerini oraya da taşımak benim asli görevim. Seçimlerden önce defalarca belirttiğim gibi, seçmen ayrımı yapmadan İlimizin her yerine eşit hizmet götürmek ve İzmir’in ürettiği refahı ilin tüm kılcallarına ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız.”

Soyer, “Dokuzlar köyü halkının düşünceleri, söylem ve icraatlarımızın bazı mahallelerde neden işitilmediğini görmek ve ihtiyaçların ne olduğunu daha doğru anlamak için büyük değer taşıyor. Dokuzlar’a giderek sadece bu güzel köyümüzün değil, tüm Küçük Menderes Havzası’nın da sorun ve beklentilerini yerinde inceleme fırsatı buldum. Onlara kendilerinin de Belediye Başkanı olma sözünü verdim. Önümüzdeki beş yıl boyunca benim baş danışmanım doğrudan İzmir halkı olacak. Dolayısı ile İzmir’in tüm ilçelerindeki farklı mahalleleri ziyaret etmeye aralıksız devam edeceğim” dedi.

Alışkın değiller

Yöneticilerin seçimlerden sonra mahalle ziyareti yapmasına alışık olmadıklarını ifade eden Dokuzlar halkı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini ayrıntılı bir şekilde aktardı. İçme suyu şebekesinin yenilenmesi ve kırsal kalkınmaya destek verilmesi başta olmak üzere taleplerini iletti. Kestane ağaçlarındaki hastalanma nedeniyle köy ekonomisinin ciddi sıkıntıda olduğu değerlendirildi. Kestaneye ek olarak alternatif ürünlerin geliştirilmesi, bölgeye özgü meyvelerin işlenmesi ve paketlenmesi, köy kooperatifinin desteklenmesi gibi pek çok konu gündeme getirildi.

Tunç Soyer, “İzmir’in tüm Türkiye’deki kırsal kalkınmaya öncülük etmesi en temel hedeflerimizden biri. Zira, gıdanın hızla pahalandığı, halkımızın doğduğu yerde doymadığı, kırsal nüfusun sürekli göç verdiği bir ülkede diğer tüm sorunlarımızı da çözmemiz imkansız. Dolayısıyla kırsal alan ve kent merkezleri arasındaki bağları güçlendirmek, görünür hale getirmek ve kırsaldaki yaşama iade-i itibar etmek zorundayız. Tarım ve kırsal kalkınma konusunda İzmir’de farklı ve yenilikçi bir strateji uygulayarak, bunun Türkiye genelinde anlaşılması için her düzeyde vizyon ortaklıkları kuracağız. Dokuzlar halkına bizi bağrına bastıkları için çok teşekkür ederim. Gücümüz yettiğince bu şehirde yaşayan herkesin yaralarını saracağız, dertlerine derman olacağız” dedi.