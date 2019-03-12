Tunç Soyer: Foça'yı dünya markası yapacağız

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, hafta sonu mesaisini Foça'da yaptı. Foça girişinde büyük bir coşkuyla karşılanan ve konvoy eşliğinde ilçeye giren Tunç Soyer, 'Aşkla İzmir, Aşkla Tunç Soyer' sloganları eşliğinde halkla kucaklaştı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Foça'yı bir dünya markası yapacağız" dedi.

Demokrasi Meydanı'nda toplanan ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunan Foçalıları seçim aracı üzerinden selamlayan Tunç Soyer'e, İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç de eşlik etti.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "Foça'yı bir dünya markası yapacağız" dedi.

Parti bayrağından utanmayın

Açılış konuşmasını yapan CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, "Miting dediğin böyle olur. Türk bayrağımızı da asarız, gönül verdiğimiz partilerin bayraklarını da asarız. Meydana da böyle coşkulu kalabalığı toplarız. Civar ilçelerden gelen insanlarla toplanmaz bu kalabalık. Bu sözlerimi AK Partili vatandaşlarımız da dinlesin. Cumhur İttifakı'nın geçen hafta burada yaptığı organizasyonda, aranızda AK Parti bayrağı gören oldu mu, yok. Bu seçim sürecinde herhangi bir yerde AK Parti bayrağı gören oldu mu, yok. Hem AK Parti-MHP ittifakıyla seçime gireceksiniz, hem de AK Parti bayrağından utanacaksınız. İnsanların da bunu fark etmediğini düşüneceksiniz. AKP'nin adayısınız işte, bundan niye utanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Rant ve talana izin yok

İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç ile Gökhan Demirağ'ın konuşmalarıyla devam eden programda; alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Foça Belediye Başkan Adayı Fatih Gürbüz, sözlerine Yunus Emre'nin "Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim" sözüyle başladı. Konuşması sık sık alkış ve tezahüratlarla kesilen Fatih Gürbüz, "Bu meydanı dolduran aydın, laik ve demokrat insanların bu kenti rant ve talan zihniyetine teslim etmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Foça'nın tam anlamıyla bir Türkiye mozaiği olduğunu anlatan Gürbüz, şöyle konuştu: "Foça'nın birazı rüzgar, birazı güneş, birazı ovadır. Birazı deniz, birazı aşk, birazı hüzündür. Foça önce insandır, hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz. Bizim kardeşliğimiz akan su gibidir. Akan su kir tutar mı?"

1989 vurgusu

Tüm Türkiye'de 30 yıldır değişmeyen Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını yaşatan bir kentin Belediye Başkan adayı olduğu için kendini çok şanslı hissettiğini, ancak sorumluğunun da farkında olduğunu vurgulayan Gürbüz, Foça'daki 30 yıldır süre gelen CHP iktidarının başlangıcı olan 1989 yerel seçimlerine işaret etti. Meydandaki kalabalığın kendisine 1989 yerel seçimlerini hatırlattığını belirten Gürbüz, Foça'da 31 Mart 2019 yerel seçimini de 1989 ruhuyla kazanacaklarını söyledi.