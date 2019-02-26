Tunç Soyer'in açılışında 'Suat Nezir' sesleri

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başka Adayı Tunç Soyer'in, Çankaya'daki merkez seçim ofisinin açılışında, Buca'da adaylığı son anda geri çekilen CHP'li Suat Nezir için sloganlar atıldı.

26 Şubat 2019 Salı 13:21

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Çankaya'daki merkez seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesinde alanda toplanan bir grup, CHP Buca Belediye Başkan Adayı yapıldıktan sonra adı Yüksek Seçim Kurulu'na verilmeyen Suat Nezir lehine sloganlar attı. Grup, "Hak, hukuk, adalet", "Tunç, Suat el ele", "Suat Nezir" diye bağırdı.

APİKAM'da toplantı

Konuşması başladığında da sloganların devam etmesi üzerine Tunç Soyer, "Burada, çok sevdiğim Suat Nezir kardeşimin yeniden adaylık görevine getirilmesini isteyen arkadaşlarım var. Onlardan bir ricam olacak; açılışımızı yapalım, ardından karşıda bulunan Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi'nde (APİKAM) bir toplantı gerçekleştirelim, olur mu?" dedi. Suat Nezir sloganları atan grup bunun üzerine Soyer'e alkışlarla karşılık verdi ve "Büyük Başkan" diye bağırdı.

Etiketler; #millet ittifakı #chp #iyi parti #izmir #Büyükşehir Belediye Başkan Adayı #tunç soyer #Suat Nezir #buca
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