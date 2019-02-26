Tunç Soyer'in "birinci cemresi" düştü

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in projelerini anlattığı "cemre buluşmalarının" ilki tamamlandı. Soyer, katılımcı bir yönetim anlayışı benimseyeceğinin altını çizdi, özgürlük ve demokrasi vurgusu yaptı.

Millet ittifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, poojelerini anlatmaya başladı. Tepekule Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen "Birinci Cemre" buluşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

"Birinci Cemre, İzmir'e düştü" sözlerinin ardından yayınlanan videoda Tunç Soyer'in, Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden fotoğraflar gösterildi. Videoda, Tunç Soyer'in sesiyle "kültürlerin birliği, özgürlük ve demokrasi" vurgusu yapıldı. Videonun sona ermesinin ardından platforma çıkan Tunç Soyer, konuşmasına başladı.

İzmir'in bir "doğal liman" olmasına vurgu yaparak söze başlayan Soyer, "İzmir'in kalıplara sığamayacağını" ifade etti. Soyer, "İzmir'de refahın eşitlenmesinin" ve "İzmir'de refahın artmasının" İzmir vizyonun iki ana hedefi olduğuna dikkat çekti. Soyer, "Sunacağımız projelerin bir kısmı hafızadan ve daha önce yapılmış çalışmalardan besleniyor. Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile çalışıyoruz. 1 Nisan'dan sonra daha da çalışacağız. Hükümet de dahil olmak üzere "İzmir Vizyon Ortaklığı" için herkesle iletişim hâlinde olacağız. Kararları kapalı kapılar ardında değil, birlikte alacağız" dedi.

Soyer, projelerine "sosyal projeleri" anlatarak başladı...

Yoksulluğu yeneceğiz

* İzmir'in kadınları artık sadece çamaşır yıkayıp temizlik yapmayacak. Kadınlar artık üretime katılacak. Üretmelerini ve ürettiklerini pazarlayarak satmalarını sağlayacağız.

* Meslek fabrikalarında gençlerimizi sanayinin ihtiyacı olan noktalarda destekleyerek istihdama kazandıracağız.

* Üreticinin toprağında üretmesini tekrar cazip hâle getireceğiz.

* Kooperatifleri e-ticaret ile buluşturacağız ve ihracat olanaklarını da zorlayarak pazarlama kabiliyetlerini geliştireceğiz.

* Ulaşımda belirli saatler arasında yüzde 50 indirimli hizmet sunacağız.

Ortak akıl

* Kentin kılcal damarlarına ineceğiz. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Tüm ilçelerle kusursuz uyum içinde olacağız, Kent Konseylerini başlatacağız. Kent Konseyi, doğrudan doğruya şehrin yönetiminde söz sahibi olacak.

* Büyükşehir Belediyesi'nin kurum içi iletişimini mükemmel hâle getireceğiz. Her çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin elçileri hâline gelecek.

* Belediye, kararlar, öneriler ve katkılar "cebinizde" olacak. Yani yönetime katılmak için teknolojinin en gelişmiş olanaklarını İzmirliler ile buluşturacağız.

Şehri dönüştürmek

* Bir şehrin dönüştürülmesi, eski binaları yıkıp yenisini yapmak değil. Odağına vatandaşın çıkarını koyan planlama ve dönüşüm anlayışından vazgeçmeyeceğiz. Deprem ve diğer afetlere hazır, dayanıklı yapılaşma gerçekleştireceğiz. Bir kentin silüetinin estetik kaygılarından uzak olması orada yaşayanların aidiyetini azaltır. Kentimizin estetik görünüm kazanmasının önemini çok iyi biliyoruz. Plansız yapılaşma ile uydu teknolojisini kullanarak mücadele edeceğiz.

Sürdürülebilir ulaşım

* Raylı sistem ağını yaygınlaştıracağız. Raylı sistem hattını kısa vadede 340, uzun vadede 470 kilometreye ulaştıracağız. En kısa sürede Buca Metro Projesi'ne başlayacağız. Proje hazır, yıllardır Ankara'da onay bekliyor. Onay gelir gelmez çalışmaya başlayacağız. Buca'ya metroyu mutlaka kazandıracağız. Metro, Bucalılara büyük nefes aldıracak.

* Halkapınar-Otogar Metrosu hazır. Projenin başlaması için 11 yıldır Ankara'nın onayı bekleniyor. 2,3 milyarlık projeye 30 bin liralık bütçe ayrılmış durumda. Hükümetin İstanbul ve Ankara'ya ayırdığı bütçeyle kıyaslayınca İzmir'e bütçe ayrılmaması kuşku uyandırıcı. İzmir'in öz kaynakları, bu projeleri yapmaya yeter. Ancak İzmirli de şunu soracak; topladığınız vergileri neden eşit dağıtmıyorsunuz?

* Çiğli Metro Hattı hazır. Ankara'dan bir imza bekliyoruz. Merak etmeyin, mutlaka Çiğli'ye de metroyu ulaştıracağız.

* Uzun vadede Bergama, Menemen ve Güzelbahçe de metro ile buluşacak.

* 111 noktada kavşak yapacağız. Buralar, Akıllı Trafik Sistemi ile düzenlenecek ve trafik sıkışıklığı giderilecek. Akıllı bir dokunuşla trafiğe nefes aldıracağız.

* Transfer istasyonları yaratacağız ama bunların her biri insanların keyifli vakit geçirecekleri istasyonlar hâline gelecek.

* Bayraklı-Buca-Karabağlar'ı yeni bir ana arter ile birbirine bağlayacağız.

* İzmir genelindeki 62 bin 600 kapasiteli araç otopark sayısını 100 bine çıkaracağız. Yeni modern otoparklar oluşturacağız. Bunlar sadece merkezde değil, tüm ilçelerde olacak.

* Alsancak Garı, Basmane Garı ve Karşıyaka Vapur İskelesi önünde trafiği yer altına alacağız. Sadece Alsancak Garı önünde yapacağımız çalışma bize 15 bin metrekare alan kazandıracak.

* Bisiklet yollarını artıracağız.

* İzmir'in bisiklet şehri olmaması kabul edilemez. Bisiklet yollarının kentin içine girmesi mümkün kılınacak.

* Ulaşımda dezavantajlı gruplara öncelik tanıyacağız. Her yeri engellilerin kullanımına uygun hâle getireceğiz.

* Elektrikli otobüs sayısını 500'e çıkaracağız.

* Bir kentteki trafik akışının tek sorumlusu belediye değildir. Emniyet ve Bakanlık ile de iletişimde olacağız.

* 2019-2024 arası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rekor asfaltlama yılları olacak.

* Deniz ulaşımında yepyeni bir düzenleme yapacağız. Hat sayısını 10'dan 21'e çıkaracağız. Deniz yolu sefer sayısını 3 kat artıracağız. Baykuş gece seferleri olacak. İskele sayısı 14'e çıkacak. Mevcut yolcu gemilerine ek olarak filomuza 2 feribot katacağız ve İzmir'den Akdeniz şehirlerine deniz ulaşımını sağlayacağız. Sığacık'tan Samos'a 1 saatte, Alsancak'tan Midilli'ye 2 saat 15 dakikada gidilebilecek.

Doğal alanlar

* Tüm doğal alanları özenle koruyacağız. Sandığa gidemeyenlerin, kuşların, balıkların da Başkanı olacağız. Gediz Deltamızın UNESCO Dünya Mirası olmasını sağlayacağız. İzmirimizin doğal alanları ile şehir merkezi arasındaki bağları güçlendireceğiz.

* Hem yüzülebilir Körfez hem de ticaret hacmini artıran bir liman oluşturacağız. Üzerimize düşeni hızla yapacağız.

* Doğa esaslı çözümlerle yeşil alanı artıracağız. İzmir'de kişi başına düşen yeşil alan 16,6 metrekare. Biz, bunu 30 metrekareye çıkaracağız.

* En büyük yeşil alanı Meles-Yeşildere hattında oluşturacağız. İzmirlilerin kent içinde nefes alacakları bir alan yaratacağız.

* Yelki'de zeytin ve bisikletin buluştuğu bir alan yapacağız.

* Şehrin her bölgesinde ve modern bertaraf tesisleri kuracağız. Bu tesislerden enerji elde edeceğiz. Şehrimizin çöpü, enerjiye dönüşecek.

* Evlerde çöp ayrıştırmayı başlatacağız.

* Atıkları ayrıştıracağımız tesisler kuracağız. Menemen'de yapılan Tıbbi Atık Ayrıştırma Merkezi'ni devreye sokacağız.

* "Çöp toplayıcı" olarak bildiğimiz 20 bin kişilik kitle hakkında çalışma yapacağız. Bu kişiler kent için daha çok fayda sağlayacak, sosyal haklar kazanacak.

* Yeni sokak hayvanları yuvaları açacağız. Can dostlarımız için Mobil Tedavi Üniteleri'ni artıracağız. Tüm canlılara en hızlı şekilde ulaşabilir hâle geleceğiz.

* Toplam yağmur suyu hattımızı 636 kilometreye çıkaracağız. 5 yılda yağmur suyunu İzmir'de sorun olmaktan çıkaracağız.

* Eskiyen alt yapıları yenileyeceğiz. Alt yapı koordinasyonu için farklı kurumların eş güdümlü çalışmasını sağlayacağız.

* İklim değişikliği etkilerine uygun yatırımlar yapacağız.

Geleceğimiz

* Çocuk Belediyesi kuracağız. Gençlerimizin ve çocuklarımızın potansiyelini kullanmalarını sağlayacağız.

* İzmir'i "Genç Elçiler" ile tanıştıracağız. Seçilecek elçiler Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iradesini temsil edecek.

* Yaşamayacağımız yılların kararlarını onlara sormadan vermeyeceğiz.

* Bayraklı Turan'da "Çocuk Köyü" kuracağız.

* Çocuklarımız, gençlerimiz İzmir'in cıvıltılı, neşeli hayatına katılacaklar.

* 20 Masal Evi açacağız.

* Hiçbir çocuk, okula kıyafetsiz, deftersiz, kalemsiz başlamayacak.

* Ne satın alırsak İzmir'in esnafından alacağız.

* Başarılı öğrencilere teşviklerle destek vereceğiz.

* Öğrenci yurtları açacağız.

* Gençlerimize fikirlerini hayata geçirme olanaklarını sağlayacağız. En az 1 yabancı dil öğrenmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız.

* Yerel spor kulüplerimizi destekleyeceğiz. Mahallelerimizde spor tesisleri kuracağız. İzmirlilerin hayat kalitesini yükselteceğiz.

* Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız.

* Şehrin dört bir yanına yeni havuzlar yapacağız.

* Özellikle küçük yaşta uyuşturucu kullanımının yayıldığını bildiğimiz mahallelerde çocuklarımızı mutlaka spor ile buluşturacağız.

* Avrupa Bisiklet Ağı Sistemi'ne entegre olacağız.

* Gürçeşme Doğa-Çocuk-Keşif Parkı ve Kuşaklar Arası Etkileşim Merkezi kuracağız.

* İzmir'i sinema sektörü için çekim merkezi hâline getireceğiz.

* Kültürpark, yepyeni ve özgün festivallere ev sahipliği yapacak. edebiyat, Gençlik Tasarım gibi festivaller düzenleyeceğiz.