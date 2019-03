Tunç Soyer'in 'Üçüncü Cemre'si düştü: Zeki Müren de sizi görecek

Millet İttifakı’nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, kent için düşündüğü projelerin son kısmını Kadifekale’de gerçekleşen 3’üncü Cemre Buluşması'nda paylaştı. Soyer, Kadifekalelilere müjdelerini sıralarken, "Zeki Müren de sizi görecek" dedi.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in 1’inci ve 2’nci cemre toplantıları sonrasında gerçekleştirdiği programa CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, milletvekilleri, belediye başkan adayları, partililer, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Soyer, iki cemre programı sonrasında 165 projeyi duyururken ilk 100 gün içinde hayata geçirmeyi planladığı yatırımları da ilan etti.

İlk müjde Kadifekale'ye

Soyer kürsüye gelerek ilk mesajını verdi. Soyer, “İzmir’in kalesine, Kadifekale’mize hepiniz hoş geldiniz. Buradaki muhtarlarımıza söylemek isterim, bu futbol sahasını, pazar yerini, kentsel dönüşümü öncelikli olarak başlatacağız. İlk müjdemiz Kadifekale’ye olsun” dedi.

İzmir, devleti destekliyor

Soyer, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için güzel bir gelecek inşa edeceksek tek yol var, sımsıkı sarılmak ve yan yana durmak. Kardeşlik, barış olmadan ne kalkınma ne demokrasi ne adalet mümkündür. Kardeşlikle olmayan kalkınma sadece bir grup zümreyi zengin eder. Gerçek demokrasi refahın her kesimine adil dağılmasını sağlar. 'Hükümet İzmir’e şu kadar yatırım yaptı' diyorlar. Resmi rakamlar; 2004-2018 yılları arasında İzmir’in merkeze gönderdiği 477 milyar TL, aynı sürede gelen ise 117 milyar TL! İzmir çalışmış, çabalamış, üretmiş, Anadolu’nun kentlerine 366 milyar TL para aktarmış. Güzel, doğru olan da bu! Aynı ülkenin vatandaşı olmak bunu gerektirir. 'Şunu biz yaptık, yatırım yaptık' diyorlar. 'İzmir, aldığının 3 katı devletin bütçesine koydu' diyemiyorlar. Gelinen noktada hükümet İzmir’i değil, İzmir devletimizi, memleketimizi destekliyor. Hükümet İzmir olmadan ayakta duramaz. Biz meseleye başka türlü bakıyoruz. Biz kendi imkânlarımızla şehrimizi geliştirmeye devam edeceğiz hem de merkezi hükümetle kent vizyon ortaklığını kuracağız” ifadelerini kullandı.

Dezavantajlılar için

“Refahın tüm mahallelerde eşitlenmesi ve refahın büyütülmesini hedefliyoruz. 17 başlıkta 165 proje hazırladık. 98’ini birinci, 28’ini ikinci cemrede açıklamıştı. Şimdi burada bir özet sunacağım” diyerek dezavantajlı kesimler için düşündüğü yatırımları aktaran Soyer, “Her ilçemizde yaşam merkezleri kuracağız. Evde sağlık ve bakım hizmetleri hazırlıyoruz. İnsanlarımızın tüm ihtiyaçlarını evinde karşılayacağız. Engellilere yönelik destekleri arttıracağız. Ulaşım, istihdam, eğitim ve birçok konuda uzmanlarımız engelli hemşerilerimizin hizmetinde olacak. Meslek fabrikamız gençlerin işsizliği noktasında yeni bir rol üstlenecek. Ara elemanların yetiştirilmesi için sertifika programları hazırlayacağız” dedi.

Karnavala dönecek

Soyer, “Temeli atılan Opera İzmir’e Tiyatro İzmir, Konservatuar İzmir, Atölye İzmir projelerini ekleyeceğiz. Şehir tiyatrolarını mutlaka kuracağız. Sanatsal etkinliklerle kent cıvıl cıvıl olacak. Eski elektrik fabrikasını şehre kazandırıp Hava Gazı Fabrikası ile birlikte işlev görmesini saplayacağız. Kültürpark bir müzik okuluna dönüştürülecek. Kendini yetiştirmek isteyen gençlere ev sahipliği yapacak. Popülere bir müzik müzesi kuracağız. Zeki Müren de sizi görecek! Hıdrellez geceleri İzmir’de bir başka yaşanır. Bu büyülü eğlenceyi dev bir hıdrellez festivaline dönüştüreceğiz. Bu köklü kültür bir karnavala dönecek” dedi.

Yüzde 50 indirim

Ulaşım projelerine değinen Soyer, “Şehrin tüm ulaşım sistemlerini güçlendireceğiz. Ulaşımda amacımız, ucuz, rahat, doğayı kirletmeyen bir sistem olacak. Geliştirilmiş baykuş seferleri dönemine geçiyoruz. Gecenin geç saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar ulaşım devam edecek. Sabah işe gitmek erken otobüse binen gece geç evine gelmek zorunda olan emekçi kardeşlerimiz için toplu taşıma ücretini yarıya indireceğiz. Raylı sistemi iki kat arttıracağız. 470 kilometreye çıkaracağız. Buca- Üçyol, Halkpınar-Otogar metro hatlarını, Çiğli tramvayını, yapımı devam eden Narlıdere metrosunu en hızlı şekilde İzmirlilerle buluşturacağız. İzmir raylı sistemle hızlı, güvenilir, konforlu raylı sistemle buluşacak. Buca metro hattının temelini atacağız” açıklamasını yaptı.

Trafiğe çözüm

Trafik sorununa değinen Soyer, “Trafiği sıkıştıran 111 nokta tespit ettik. Yeni kavşak düzenlemeleri ve akıllı sistemle trafiğin sorununu çözeceğiz. Trafik akışını kolaylaştıracağız. Ankara asfaltı üzerinde günün yoğunluğunda araç sayısını tespit ettik. Yanına yapılacak güzergâh ve yeni şeritle trafiği yüzde 50 oranında rahatlatacağımızı gördük. Bunun gibi noktalarda akıllı trafik uygulamasını başlatacağız. Yeni arterler açacağız. Trafik sorunu çok yoğun olan Buca’da yeni arter hazırlıyoruz. Buca-Bayraklı-Karabağlar arasında 29 kilometrelik bir düzenleme yapacağız” dedi.

“Otopark kapasitesini 100 bine ulaştıracağız” diyen Soyer, “Yeni katlı ve modern otoparklarla İzmirliyi buluşturacağız. Birçok noktada trafiği yer alına alacağız. Alsancak Garı’nın, Basmane Dokuz Eylül Meydanı ve Karşıyaka Vapur İskelesi’nin önündeki trafiği yer altına alacağız. Üstte de yaya alanları kazanacağız. İzmir bir bisiklet şehri olsun istiyoruz. Sağlıklı girişimleri teşvik edeceğiz. Şehrimizin iç kısımlarına da bisikletle ulaşım sağlayacağız. 200 kilometrelik bir projeyi hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

Körfez ulaşımı

Deniz ulaşımını arttırmayı amaçladığını vurgulayan Soyer, “İzmirliyi denizle daha çok buluşturacağız. 4 buçuk kat artıracağız. Hat sayısını 10’dan 21’e, filoyu 2 yeni tekneyle hemen büyütmeye başlıyoruz. Deniz sefer sayısını en az 3 kat arttıracağız. Körfez canlanacak, pırıl pırıl olacak” dedi.

İçilebilir musluk suyu

Soyer ayrıca, “Altyapı ihtiyaçlarına üniversiteleri, uzmanları dâhil edeceğiz. Yağmur suyu tahliyesi, yollar önceliğimiz olacak. 2019-2024 yılları İzmir’in rekor asfalt yılları olacak. Bozuk yol kalmayacak. Çözümüne 100 gün içinde hızla başlayacağız. İçme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Eskiyen sistemleri yenileyeceğiz. İçilebilir musluk suyu için canla başla çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Koku tamamen bitecek

Soyer çevre yatırımları noktasında ise, “Son 20 yılda ciddi oranda azalan koku sorununu tamamen bitireceğiz. Doğal bir rehabilitasyon projesini hayata geçireceğiz. Harmandalı’da başlayan rehabilitasyonu tamamen sağlayarak modern tesisler kuracağız. Şehrimizin dört bir yanında entegre tesisleri kuracağız, bu atıklardan enerji elde edeceğiz. Bu projeleri kendi kendini finanse eden bir modelle gerçekleştireceğiz. Belediye bütçesinden para çıkmayacak” ifadelerini kullandı.

Agora'dan Kadifekale'ye teleferik

Ekonomi projelerine değinen Soyer, “İzmir’de öyle bir sistem oluşturacağız ki tüm Türkiye’ye örnek olacak. Kemeraltı’ndan başlayacağız. Kemeraltı İzmir’in kalbidir. Kemeraltı büyüdükçe İzmir büyüyecek. Anıtlar Kurulu ile sorunu aşabilirsek Agora’nın yanındaki katlı otoparktan Kadifekale’ye bir teleferik kuracağız. Bütçesi hazır. Bu proje Kadifekale’yi de yeniden turizm ve cazibe merkezi haline getirecek” dedi.

Özkanlar pazar yeri yeniden

kaldırıldıktan sonra krize yol açan Özkanlar pazar yeri için de konuşan Soyer, “İzmir’de teknoloji ve inovasyon üssü kuracağız. Üniversitelerle birlikte hayata geçireceğiz, inovasyonda öncü bir kent olacağız. Pazar yerleriyle ilgili bir çalışma yapacağız. Özkanlar pazar yerini tekrar kuracağız. Üstü açık bir pazar yeri bırakmayacağız. Hepsinde güneş enerjisi elde edeceğiz. İzmir bit pazarı gibi kent kültürünün önemli parçası olan konsept pazarlarının alt yapısını güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

12 ay çalışan fuar

“Askıda iş var projesini muhtarlarımızla birlikte hayata geçireceğiz” sözleriyle devam eden Soyer, “Sinema ve müzik sektörünün kalbi İzmir’de atacak. Kuracağımız platolarla İzmir’imiz bu sektörün merkezinde olacak. İzmir, uluslararası film festivallerine ev sahipliği yapacak. Fuar İzmir yeni projelerle büyüyüp gelişmeye devam edecek. 12 ay çalışacak fuar. Tekne, otomobil ve nice fuarlar cıvıl cıvıl fuar olacak. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden konukları buluşturacak” dedi.

İlçelere çocuk belediyesi

Soyer, “İzmir temalı ürünler üreterek kadın kooperatifi kuracağız. Kadınlar ürettikçe toplumda barış güçleniyor. Kadınlara mikro krediler sağlayarak pazarlama olanaklarını geliştireceğiz. İzmir ekonomisine kadın eli değecek. ‘Hoş geldin bebek, hoş geldin minik İzmirli’ projemizle annelerimize doğum sonrası destek vereceğiz. Gençleri ve çocukları yönetim sürecine dâhil ederek İzmir’i yarınlara hazırlayacağız. Kentin geleceğini gençlerimizle birlikte planlayacağız, karar alma süreçlerine mutlaka dâhil edeceğiz. Şehrin sokaklarıyla barışık, bilimsel eylemleri gelişmiş, dünyaya açık gençler yetiştireceğiz. Gençlik merkezleri kuracağız, 24 saat hizmete açık olacak. Türkiye’de ilk olan Seferihisar Çocuk Belediyesi’ni tüm ilçelere yayacağız” ifadelerini kullandı.

Çiftçi çocuklarına burs

“Öğrenci yurtları açacağız” diyen Soyer, “Girişim ve iş geliştirme merkezlerinin sayısını arttıracağız. Gençlerin sosyal projelere katılımını arttırmak için destekler vereceğiz. Uzmanlık desteği vereceğiz. Herkes için adil kriterlerle belirlenecek maddi kaynaklar sağlayacağız. Köylerdeki çiftçi çocuklarının burs olanaklarına kavuşmasını sağlayacağız. Büyükşehir Belediye’miz vatandaşlarına resmi öğrenime ek olarak yaşam boyu öğrenme sunacak. Bunu kendi kaynaklarıyla yapacak” dedi.

Yabancı dil eğitimi

Soyer, “Gençlerimizi yarıştırmayı değil öğrenmelerini saplayan projeleri ön plana çıkaracağız. Gençlerimiz dünyayı tanıyacak ve öğrenmenin mümkün olduğunu görecek. Yaşam bilimleri üniversitesini kuracağız. Sağlık bilimleri, uluslararası hukuk, sanat ve tasarımı buluşturacak ve kültür ve tasarım kenti hedefimize yakınlaşmamızı sağlayacak. Tematik üniversitelerimizi de İzmirlilerle buluşturacağız. Akdeniz dilleri merkezini kuracağız. Akdeniz dillerini gençlerimizin öğrenmesini sağlayacağız. Eksikleri olan okullarımızın sıkıntılarını gidereceğiz. Çocuklarımızı sağlıklı gıdalarımızla buluşturacağız” açıklamasını yaptı.

Kadifekale'ye yüzme havuzu

“Gençlerimizin sporla buluşması şart” sözleriyle konuşmasını sürdüren Soyer, “İzmirli gençlerin diledikleri her alanda kendilerini geliştirmeleri için her imkânı kullanacağız. İzmir kulüplerine destek olacağız. Kulüplerimizin kurumsal yapılarının devamı için destek vereceğiz. Sporda altyapıya büyük önem vereceğiz. Amatör spor kulüplerimiz her daim İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yanlarında bulacaklar. İzmir körfezi su sporlarının merkezi olacak. İzmir’in sahnesi rengârenk olacak. Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Amatör sporun şehrimizin genelinde gelişmesi için sosyal programlar başlatacağız. Kemer ve Aşık Veysel Rekreasyon olmak üzere olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları yapacağız. Bir yüzme havuzu da Kadifekaleli çocuklarla buluşacak” dedi.

Her canlının belediyesi

Kent planlamasına değinen Soyer, “Bir semtin dönüşmesi oraya yeni binalar yapmak değildir. Çocuklarımızın cıvıltıları ile oraları yaşayan yerler haline getirmektir. İzmir’in mahallelerini yerinde ve uzlaşıyla dönüştürmeye devam edeceğiz. Herkesin komşusuyla yaşama hakkını koruyacağız. Şehrin içinde kalmış atıl alanları ekonomik durumu düşük İzmirliler için planlı iskân alanlarına dönüştüreceğiz. Bizi otomobile bağımlı kılan çarpık kentleşmenin önüne geçeceğiz” açıklamasını yaptı.

Tunç Soyer, “Bu şehrin doğasını korumak onun geleceğini korumaktır. Bu hepimiz için önceliklidir. Bu şehirdeki tüm varlıkların, sandıkta oy atmayan canlıların da belediyesi olacağız ve onların da yaşam hakkını gözeteceğiz. Sağlıklı bir yaşam alanının güvencesi olacağız. Kentimize sımsıkı sahip çıkacağız. Yeşil alan miktarını ikiye katlayacağız. Toplam 2 buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız. Portakal Vadisi, Uzundere Rekreasyon alanı, Kadifekale düzenleme alanı gibi yerleri kente kazandıracağız. İzmirlilerin mesire ve piknik yeri haline getireceğiz. İzmirli şehir dışına çıkmadan da dinlenme imkânına kavuşacak. Geri dönüşümde evlerden başlayarak ayrıştırmaya başlayacağız. Çöp belki de kentin gelişmişlik seviyelerinden biri. Pilot uygulamalarla başlatacağımız projeyi tüm kente yayacağız. Çöp toplayıcılarını kente daha fazla fayda getiren bir örgütlenmeye sokacağız. İzmir çöplerini toplayan bir kent olacak. Yeni sokak hayvan yuvaları kuracağız. Mobil tedavi üniteleriyle her yere anında ulaşacağız. Kömüre ve petrole dayalı enerji yerine temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Temiz ve çevreci kaynaklardan belediyenin imkânı yetmediğinde enerji alacağız. İzmirlilerle beraber kuracağımız kooperatifle hem de hemşerilerimizin kazanç sağlamasına yol açacağız. Kent genelinde temiz enerjiyi yayacağız” diye konuştu.

EXPO’ya ev sahipliği

“Kongre merkezlerinin ana yerlerinden biri olacak” diye Soyer, “Sağlık turizmi için davetler gerçekleştireceğiz. Organize sağlık bölgeleri oluşturacağız. Türkiye’nin en özel lezzetlerini İzmir’de dünya ile buluşturacağız. Sağlık insanların hastalanmadıklar bir çevrede yaşamasıdır da! Halk sağlığına önem vereceğiz. Herkesin sahip olduğu koşullara herkesin sahip olmasını sağlayacağız. Tüm imkânları seferber edeceğiz. Hastane yakınlarında misafirhaneler kuracağız. Hasta yakınları ortada kalmayacak. Birçok sinirsel hastalığın tedavisi için doğal şifa parkını kuracağız.

İzmir’i yeniden tanıtacağız. Tanıtım platformu kuracağız. İzmir’den ekmek yiyen herkes bu platformun bir parçası olacak. İzmir’i yeniden konumlandıracağız. İzmir limanı 6 buçuk milyar insanı birbirine bağlayan bir konumda. Çinlilerin 5 milyar dolarla ihya etmeye çalıştıkları İpek Yolu’nun vazgeçilmez durağı haline getireceğiz. Küresel fırsatlardan İzmir’in yararlanması için diplomasiden fayda sağlayacağız. Şehrimizi ticaretle zenginleştireceğiz. Fuar İzmir’in hemen yanında kongre merkezimizi yapacağız. Pek çok uluslararası yarışmanın İzmir’de yapılması için uğraşacağız. İzmir’i Avrupa kültür başkenti, gençlik başkenti yapacağız. EXPO’ya yeniden aday olacağız ve mutlaka alacağız. EXPO’ya mutlaka ev sahipliği yapacağız” açıklamasını yaptı.

Alım desteği artacak

Ödemiş’te açıkladığı tarım projelerini yineleyen Soyer, “12 yılda 470 milyon TL’lik alım desteğini 5 yılda içinde 1 milyar TL’ye çıkaracağız. Patent, coğrafi işaretlemeyle İzmir ürünlerinin potansiyelini arttıracağız. İhracat destek ofisleri kuracağız. Tüm ilçelerimizde haftada bir gün üretici pazarları açacağız. Ürünlerin aracısız vatandaşa ulaşmasını sağlayacağız. Düşük fiyatlı ürün satış noktaları oluşturacağız. İzmirliler doğa dostu gıdaya aracısız ulaşacak. Alıp satmayacağız, üretip satacağız. Esnafımızla birlikte çalışarak, halk etmek, halk süt, halk balık, halk gıda projelerini hayata geçireceğiz. Süt Kuzu Projesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 134 bin çocuğumuza ulaştırdığı sütü 250 bine çıkaracağız. Bu sütü İzmir’in tüm kooperatiflerinden temin edeceğiz” dedi.

Demokrasinin kalesi

Soyer, “Bütün bunları demokrasi ile yapacağız. Refah demokrasi ile kentin arka sokaklarına, kılcal damarlarına ekmek olarak döner ve adil bir şekilde paylaşılmasını sağlar. İzmir en çok demokrasinin kalesi olacak. Çeşitli yöntemlerle demokrasi uygulamasını geliştireceğiz. Belediye cebinizde projenizle kararlar cebinizde olacak. Belediyenin bütçesi, gelirleri, imar durumu cebinizde olacak. Demokrasiyi en gelişmiş teknolojiyle buluşturup en yayın biçimde İzmirliye ulaştıracağız” dedi.

Seyyar makam

Soyer, “Seyyar makamla başlıyoruz. Düzenli olarak ilgili birim müdürlerimizle beraber İzmir’in mahallelerine gideceğiz. Mahallenin sorunlarını yerinde inceleyeceğiz, vatandaşlarımızın talep, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinleyeceğim. Kent konseylerini güçlendireceğiz. Mahalle imece meclisleri oluşturacağız. Kapsayıcı bir yerel yönetim anlayışıyla çalışacağız. Katılımcılığı şehrin kılcallarına yaymak için daha onlarca projemiz olacak. Şu an karşınızda bir siyasetçi olarak değil insan olarak duruyorum. Sizleri de bir seçmen değil, hemşeri ve kardeş olarak görüyorum. Doğduğumuz gün hiçbirimizin alnında hangi partiye oy vereceğimiz yazmam. Her bebek tertemiz ve üzerinde hiçbir sıfat olmadan doğar. Sizleri bu yüzden seviyorum. Hiçbirinizi ayırt etmiyorum. Her biriniz, bağrıma basıyorum. Benim siyasetten anladığım budur. İşte bu yüzden canla, başla, aşkla İzmir diyorum” açıklamasını yaptı.

Mega proje: Ortak İzmir

Soyer, ‘Bana mega projen ne?’ diye soruyorlar. Şudur; tek tek her birinizin İzmir’i sevdiğini biliyorum. Her birinizin hayatınızı geliştirmekle ilgili fikrinizin olduğunu biliyorum. İşte benim mega projem koskoca bir ortak akıl, ortak yürek ortak bir İzmir yaratmak istiyorum. Hepimiz tek tek İzmir’iz” ifadelerini kullandı.

Soyer konuşmasının sonlandırmasının ardından 30 ilçe belediye başkan adayını sahneye çağırdı ve Kadifekalelilere tanıttı.

Açıklanmayan proje kalmadı

Soyer, İzmir projelerinin ilk etabını 26 Şubat’ta Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “Birinci Cemre” ve ikinci etabını 9 Mart’ta Ödemiş’te gerçekleşen “İkinci Cemre” buluşmasında kamuoyuyla paylaşmıştı. Soyer, Üçüncü Cemre Şenliği’nde on yedi başlık altındaki 165 projesini kamuoyu ile paylaştı ve ilk yüz gün içinde tamamlayacağı projelerin listesini sundu. Tunç Soyer’in İzmir vizyonunu oluşturan başlıklar arasında ulaşım ve altyapıdan, demokrasiye, kültür sanata, gençlik ve doğaya kadar uzanan farklı konular oluşturuyor.