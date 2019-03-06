Tunç Soyer: İzmir neden Silikon Vadisi olmasın?

Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Ege Genç İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Dernekte projelerine dair bilgi veren Soyer, EGİAD ile Büyükşehir Belediyesi'nin bağlarını güçlendireceğine vurgu yaptı. Soyer, oluşturacakları Girişimcilik Şehir Fonu’nda EGİAD ile işbirliği içinde olacaklarını belirtirken, İzmir’i yeni bir “Silikon Vadisi” yapacağının da ilk sinyalini verdi.

Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in EGİAD’da yer aldığı toplantıya CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve EGİAD üyesi İş dünyası katılım gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, İzmir’in gelişimi için EGİAD olarak birçok proje ürettiklerini belirterek, her zaman yerel yönetimlerle dirsek temasında çalıştıklarını vurguladı. Soyer’e, bugüne kadar hazırlanan raporlar hakkında da bilgi veren Aslan, “Son dönemlerde yayınladığımız İzmir’in mukayeseli üstünlüklerine vurgu yapan “Ekonomik ve Demografik Göstergelerle İzmir” Raporu ve “MERCER Yaşam Kalitesi, Yaşam Maliyeti ve Ücretler” Raporu kentin gelişimi için yapılan çalışmalara en iyi örneklerdir” dedi.

İzmir, endüstri merkezi olmalı

İzmir’in Türkiye’nin batıya açılan kapısı olduğunu dile getiren Aslan, kentin son dönemlerde beyaz yakalı olarak tabir edilen üst düzey yöneticileri daha sık ağırlamaya başladığını vurgulayarak, “İzmir, son zamanlarda iyi eğitimli beyin göçü almaktadır. Göç yapısının bu anlamda eğitimli ve üst düzey beyaz yakalıların ağırlıkta olduğu bir demografik yapıya kavuşması değerli olmaktadır. Hem yaşam kalitesi hem de yaşam maliyetinin uygunluğu açısından önemli artıları olan şehrimiz yatırımcıların da tercih ettiği bir şehir olmaktadır. Gelişen şehrimizin sorunlarını ele almak ve bunları uzun vadeli çözümlere kavuşturmak kadar önemli bir başka nokta ise yaratıcı endüstrilerin, teknoloji ve bilişim endüstrisinin yatırım merkezi olabilmiş bir dünya şehri yaratmaktır. İzmir o zaman kendini bulmuş olacaktır” dedi.

İzmir modeldir

Aslan’dan sonra söz alan Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ise, İzmir’in herkesi kucaklayan yapısıyla demokrasinin merkezi bir kent olmayı başardığını dile getirerek, Türkiye’deki sıkışıklığın aşılmasının İzmir modelinden geçtiğini ifade etti. Soyer, “İzmir’den başlayacak hikâyenin Türkiye’ye yayılacağını inanıyoruz. 'İzmir ideolojisi' diye bir şey var artık. İzmir, demokrasinin kalesi ve her İzmirli o kalenin taşıdır” dedi.

İzmir’in tanıtımı ve dünya kenti olması için çalışmalar yürüteceklerini de ifade eden Soyer, “Global İzmir” adıyla bu kapsamda bir tanıtım merkezi kuracaklarını ve bu merkezin İzmir’in markasına hizmet edeceğini vurguladı.

Neden olmasın?

EGİAD iş dünyasının, İzmir’in “Endüstri ve İnovasyonun Merkezi” olması gerektiği yönündeki görüşlerine de yer veren Tunç Soyer, seçilmesi hâlinde iş dünyasını dinlemek ve birlikte hareket etmek adına rutin olarak EGİAD yönetimi ile bir araya geleceğinin sözünü verdi. Soyer, Girişimcilik Şehir Fonu kuracaklarını da vurgulayarak, İzmir’in “Silikon Vadisi” olacağının altını çizdi.

Soyer şöyle konuştu: İzmir’in Yüksek Teknoloji Vadisi’ne ihtiyacı var. İçinde inovasyon ve girişimciliği barındıran bir vadi olmalı bu. İzmir neden bir Silikon Vadisi olmasın? Bunu kurabileceğimize inanıyorum. Bu süreçte kuracağımız Girişimcilik Şehir Fonu’nda EGİAD ile birlikte hareket edebileceğimize inanıyorum.

Silikon Vadisi hakkında bilgi

Bugün internet ve teknoloji sektörünü oluşturan binlerce şirketin merkezi olan Silikon Vadisi, ABD'de yer alıyor ve dünya ekonomisinin büyük bir kısmına etki ediyor. Silikon Vadisi'nde Apple, Google, Facebook gibi dünyanın en önemli teknoloji şirketleri bulunuyor. Bölgede refah son derece yüksek.