Tunç Soyer: İzmir, Türkiye'ye yol gösterecek

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçilmesinin ardından üreticinin kazanacağını, tüketicinin de uygun fiyata iyi ürünlerle buluşacağını ifade ederek "Türkiye'ye, 'Bakın İzmir'de yaptılar oldu' dedirteceğiz. Türkiye'ye yol göstereceğiz" diye konuştu.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Tire’de de coşku ve heyecanla karşılandı. Tire Süt Kooperatifi’ni ziyaret ettikten sonra, Tire halkıyla bir araya gelen Soyer, Tire Ticaret Odası, CHP Tire İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı’na da giderek, İzmir vizyonunu anlattı, “Üretimimizi büyütebilirsek, o zaman refahı da büyüteceğiz. Yaratacağımız refah Türkiye’ye şunu dedirtecek: İzmir’de yaptılar, oldu. Biz, Türkiye’ye öncülük yapacağız” dedi.

Güç vermeye devam

Tire’de ilk durak Tire Süt Kooperatifi oldu. Millet İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Salih Atakan Duran’ın da eşlik ettiği toplantıda Tunç Soyer, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ve kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Soyer, “Bu topraklar dünyanın en bereketli toprakları ve biz bu toprakların potansiyelini gereğince harekete geçiremiyoruz. Bunu değiştirmek mümkün. Aziz Kocaoğlu’nun önemli destekleriyle Tire’de sizlerin başardığınız ve Nisan’dan sonra daha da ileri götüreceğimiz şeyi, bütün Türkiye’ye örnek olarak göstereceğiz. Bize moral veriyorsunuz. Bu gücü, sizden alıyoruz. Biz de size güç vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kooperatif ziyaretinin ardından Tire meydanında halkla buluşan Soyer’e, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu, Millet İttifakı Tire Belediye Başkan Adayı Salih Atakan Duran, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu, CHP Tire İlçe Başkanı İsmail Güleç de eşlik etti. “Belediye başkanı olarak yola çıkarken iki hedefim vardı: Birincisi refahı adil paylaştırmak, ikincisi refahı büyütmek” diyerek sözlerine başlayan Tunç Soyer, tarım alanında refahın nasıl artırılacağını, Seferihisar’dan örnek vererek açıkladı: “Seferihisar’da uyguladığımız tarım politikasının ana başlıkları vardı. Birinci olarak ‘Üretici, ürettiğini satabilmeli’ dedik. Sadece ürettiğini satması koşuluyla, işgaliye ve harç almayacağımızı söyledik. Böylece hem üreticimizin kazanmasını sağlayacağız, hem tüketiciyi sağlıklı, iyi ürünlerle buluşturacağız. İkincisi, kooperatif konusu. Dünya, bunu keşfetti. Finlandiya’da süt üreticilerinin yüzde 97’si tek bir kooperatifinin üyesi. Hollanda’da kesme çiçek ihracatçılarının yüzde 98’e yakını yine tek bir kooperatifin üyesi. Fransa’da şarap üreticilerinin, İtalya’da peynircilerin, İspanya’daki narenciye üreticilerinin tamamı bir kooperatifin üyesi. Üçüncü konu, ürünü işlemek. Tarım ürününü mutlaka işlemek ve sanayi ürününe dönüştürmek gerekiyor. Seferihisar’da mandalinanın pestilinden lokumuna kadar her şeyini yapıyoruz. Ayrıca dilimleyip kurutuyor ve ihraç ediyoruz.”

Önünüzü açacağım

Soyer, “Şimdi biz bunu büyüteceğiz. Daha da ötesine geçip, ihracat yapacağız” dedi: “Dünyanın en güzel, sağlıklı ürünlerini niye ihraç etmeyelim? Siz üreteceksiniz, ben de belediye başkanı olarak önünüzü açacağım. Bu toprakların kıymetini bileceğiz, üreteceğiz. Ve sonunda şunu duymak istiyorum: Bir çocuk babasına desin ki: ‘Baba, ben de senin gibi çiftçi olmak istiyorum.’ Bunu dedirteceğiz. Türkiye’de tarım politikaları iflas etti. Şöyle bir örnek veriliyor: Yollar, köprüler özelleştiriliyor, domates, soğan devletleştiriliyor. Tuhaf değil mi? Tuhaf. Biz kol kola verirsek, üretimimizi büyütebilirsek o zaman refahı da büyüteceğiz.”

Soyer Tire’de yaptığı görüşmelerde tüm Tire halkımı 9 Mart’ta Ödemiş Meydanı’nda gerçekleşecek İkinci Cemre buluşmasına davet etti. Soyer bu buluşmada tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili projelerini sunacak.