Tunç Soyer: Orkinos çiftlikleri gidecek

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Seferihisar Sığacık'taki orkinos balık çiftliklerinin mahkeme kararı olmasına rağmen gitmemelerini eleştirerek, 'Hukuk herkes için geçerli. O çiftliklerin kazandırdığı para önemli değil. Önemli olan hukuka ve doğaya saygı' dedi.

Halil Özcan - Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Seferihisar Sığacık'taki orkinos balık çiftliklerinin mahkeme kararı olmasına rağmen gitmemelerini eleştirdi. Orkinos çiftliği sahibi iş insanı Nedim Anbar'ın, "Belediye başkanı olma olasılığız yüzde 99'larda. Yıllık 70-100 milyon dolar ihracatı olan orkinos çiftliklerini nereye ötelemeyi planlıyorsunuz" şeklindeki sorunusa, Soyer şöyle cevap verdi: "Önceki cümlelerimi tekrarlayabilirim. Kimsenin babasının çiftliği değil. Hukuk herkes içindir. Ordan gitmeleri mahkeme kararıyla kesinleşmişse gitmesi gerekir. Sığacık Körfezi, kapalı bir körfez. Orda yapılması doğru değil."

Yatırıma arazi açacağız

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis toplantısına katılan Soyer, İzmir için projelerinden bahsetti ve iş adamlarının sorularını cevapladı. Yeni yatırımcılara alan açacak arazi üreteceklerini söyleyen Soyer, "Yatırım aşamaları arazi, bina, elkipman ve işletme süreçlerinden oluşuyor. Arazi üretme sürecinde belediyenin rolü olduğuna inanıyorum. Yatırm alanları açma konusunda kararlıyız. Yatırım yapmak isteyen insanlar var ama bürokratik engeleri beraber aşacağız" dedi.

Fuar'a kongre merkezi

İzmir Fuarı'nı canlandıracaklarını kaydeden Soyer, konuşmasına şöyle devam etti: "Fuarın bir kaç tane uluslararası organizasyona ev sahipliği yapması içimize sindiremediğimiz bir şey. İzmir'deki 64 sektörün her biriyle ilgili uluslalarası furarlara ev sahipliği yapmak mümkün. Izmir Fuarı'nın bir gün bile boş kalmaması gerekiyor. Mutlaka yanında bir kongre merkezi yapacağız, bu projemizde var. Bunu da uluslararası büyük ödüllü yarışmayla projelendirip aynı zamanda İzmir'e anıtsal bir yapı da kazandırmayı hedefliyoruz. Fuarın kongre merkezini, kongre merkezinin de fuarı besleyeceği bir yapı olarak tahayyül ediyoruz. İzmir e-ticaret merkezini kuracağız. Kemeraltını yeniden canlandıracağız."

Çiftlik çıkışı

Orkinos çiftliği sahibi iş insanı Nedim Anbar, Soyer'e şu soruyu sordu: "Belediye başkanı olma olasılığınızın yüzde 99'larda olduğunu biliyorum. Size yanlış bilgiler aktarılmış. Belediye Başkanı olduktan somra size detaylı bilgiler aktarmak istiyorum. Konuşmalarınıza ve verdiğiniz bilgilere göre İzmir'i turizm kenti yapacaksınız. Tarım ürünlerinin, sanayi ürünleri arasındaki hacimini arttıracağınızı söylediniz. Hatta, Büyükşehir Belediyesi'nin üretimi artırmaya yönelik koordinasyon yapması gerektiğini söylediniz. Yaklaşık 3 ay önce Seferihisar'da orkinos balık çiftliklerine karşı olan bir protesto toplantısında da, 'Bu körfez onların babalarının malı değil' dediniz. Hali hazırda çiftlikler kontrol edilirken bunların üzerine ne yapmayı planlıyorsunuz? Orkinos çiftliklerini nereye ötelemeyi planlıyorsunuz? Kuzey tarafta orkinos yetiştiricisiyim. Sadece orkinostan yıllık 70-100 milyon dolarlık ihracatını ne yapacağınız konusundaki kanaatinizi öğrenmek istiyorum."

Korumak asli görevimiz

Daha önceden söylediği cümleleri tekrarlayabileceğini ifade eden Soyer, "Kimsenin babasının çiftliği değil. Atalarımızın canlarını vererek bize bıraktığı bu coğrafyada asli görevimiz korumaktır diye düşünüyorum. Biz korumazsak atalarımızın o kanları havada kalır. Benim orkinos çiftliğine karşı oluşumun iki sebebi var. Orkinos açıktan yakalanıp büyütülüyor sonra hasadı yapılıyor. Bu süreç aslında bir çiftlik süreci değil. Bu türün azalmasına yol açıyor. Daha önemli bir sebebi ise bölgeyi yanlış buluyorum. Biz o noktada yapılmasına karşıyız. Balık çiftliklerine kesinlikle karşı değilim. Çok büyük bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Sadece yer seçiminde doğru karar verilmesini istiyorum. 8 yıllık bir hukuki sürecin sonunda o noktadan gitmeleri gerektiğine dair kararı aldık ama buna rağmen gönderemedik. Bunu doğru bulmuyorum. Hukuk herkes içindir. Ordan gitmeleri mahkeme kararıyla kesinleşmişse gitmesi gerekir. Sığacık Körfezi, kapalı bir körfezdir. Orda yapılması doğru değil" diye konuştu.