Tunç Soyer, projelerini anlattı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Güzelbahçe’de seçim bürosu açılışına katıldı. İzmir’i dünyanın öncü kenti yapacaklarını ifade eden Soyer, projelerini anlattı “ Çılgın değil akıllı projelerimiz var” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer seçim çalışmalarını sürdürüyor.

CHP’nin İzmir Adayı Soyer, Güzelbahçe’de iki dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren ve Mart 2019’daki yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Mustafa İnce’nin seçim bürosu açılışına katıldı.

Açılışa Soyer dışında, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Ednan Arslan, Atilla Sertel, Bedri Serter, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, İYİ Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş, CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin ve çok sayıda partili katıldı.

Dünyanın öncü kenti

Güzelbahçe’de büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Soyer, “İzmir dünyanın en güzel kentlerinden biri. Şimdi bu memleketi tekrar Akdeniz’in dünyanın öncü kenti yapmaya var mısınız? Bunu el birliğiyle yapacağız. İzmir’i dünyanın öncü kenti yapacağız. Tepemizde bu güneş, akvaryum gibi deniz, bu coğrafya ve İzmir’in bu güzel insanları varken bunu hep birlikte kolayca başaracağız” dedi.

ÇILGIN DEĞİL AKILLI PROJELERİMİZ VAR

Konuşmasına projeler üzerinden devam eden Soyer, “Çılgın değil akıllı projelerimiz var” dedi. Soyer, şöyle konuştu:

“Şimdi projeler uçuşuyor havalarda. Genellikle çılgın projelerden bahsediliyor. İktidara gelemeyeceğini bilenler o çılgın projeleri havada uçuşturmaktan çekinmiyor. Fakat, öyle çılgın projeler değil, İzmirliler akıllı projeler istiyor. Birkaç örnek vermek isterim. Saat 06.00-07.15 arası akşam 19.00-20.00 arası toplu taşıma yüzde %50 indirimli olsa nasıl olur? Neden o saatler? Çünkü emekçi insanlar o saatlerde yolculuk yapıyor. Mesela başarılı öğrencilerimiz toplu taşımadan ücretsiz yararlansa güzel olmaz mı? Büyükşehir Belediyemiz 134 bin çocuğa süt kuzusu projesiyle süt ulaştırıyor. Bunu yoksul ailelere ekleyerek 250 bin çocuğa ulaştırsak güzel olmaz mı? Şimdilerde Tanzim Satış diye bir şey başlattılar. 1973 yılında Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten ve sonrasında sosyal demokrat başkanlar TANSAŞ’ı hayata geçirdi. Vatandaşımız ucuz et, meyve, sebze, kömür alabilsin diye. Şimdi sosyal demokrat politikalardan medet umuyorlar. Büyükşehir belediyemiz süt alıyor, çiçek alıyor, kooperatiflerden ürün alıp tüketiciye ulaştırıyor. Acaba bunu İzmir’den tüm Ege Bölgesi’ne yaysak, bütün Ege’de üreticiden ürün toplasak ve bunu İzmirli tüketiciyle buluştursak nasıl olur? Değerli dostlar çılgın değil, akıllı projelerimiz var. Vatandaşa dokunan, hayatı kolaylaştıracak, sosyal demokrat belediyeciliğe uygun projelerimiz var.”

Katı atıktan enerji

Ay sonunda büyük bir proje lansmanı gerçekleştireceklerini ifade eden Soyer, “İzmir’in geleceğiyle ilgili hayallerimizi, projelerimizi somut rakamlarla vereceğiz” dedi. Soyer kentte hayata geçirmek istediği ‘mega proje’leri şöyle anlattı:

“ İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan 16,6 m2. Biz bunu 30 m2 ye çıkartabileceğimizi hesapladık. Yani 2,5 milyon m2’ye yeşil alanı İzmir’e kazandırabiliriz. Mesela, elektrik fabrikasını satışa çıkardılar. Biz büyükşehir belediyesi olarak onu alsak ve sinema endüstrisine plato alanı olarak kullandıracak bir düzenleme yapsak. Bütün o bölgedeki tütün depoları ve havagazı fabrikasıyla entegre etsek ve sinema endüstrisini İstanbul’dan İzmir’e davet etsek. İzmir buna ev sahipliği yapsa nasıl olur? Yine, teknoloji vadisi, İYTEV’inolduğu yerde bir ileri teknoloji serbest bölgesi yapsak ve bir yüksek teknoloji vadisi yaratsak, Amerika’daki silikon vadisi gibi! İzmir’den her sene 80-90 bin göçen beynimizi burada tutsak. Ve dünyanın en büyük teknoloji üreten şirketlerini buraya davet etsek nasıl olur? Harmandalı’da gaz elde etmeye başladık. Orayı 5 yılda yeşil bir alan haline getireceğiz. 2 adet katı atık tesis kazandıracağız. Ve bundan sonra katı atıktan enerji üreten dünyanın en önemli kentlerinden biri haline getireceğiz. Son bir proje daha söyleyeyim. Şu güneş var ya tepemizde bugün insanlık bu güneşten elektrik üretiyor. İzmirlilerle birlikte bir büyük kooperatif kursak hepimiz ortak olsak ve elektrik elde etsek. Hem temiz enerjiyle kavuşsak ve hep beraber para kazansak nasıl olur? Bunu yapacağız. Birlikte olmayı, kolkola girmeyi birlikte üretmeyi becerebilen bir milletiz. Bu saydıklarım gibi çok projeler üreteceğiz, çok paylaşacağız, çok kazanacağız. İzmir’in gücü kendine yeter, biz pastamızı kendi kendimize büyütür ve paylaşırız. İzmir demokrasinin başkentidir, demokrasiyi yaşatacak yer İzmir’dir.”

İnce: Kolej kenti oluyoruz

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, açılışta yaptığı konuşmada, “ CHP bir belediye başkanımızdan aldık görevi. Nüfusumuz 19 binden 32 bine çıktı. Büyüyen bir Güzelbahçe var. Balıkçı kasabasından şehir merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Güzelbahçe’de birçok ilki gerçekleştirdik. Bundan böyle de yine hep birlikte daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu işleri yapmamızda büyük desteği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum. Yaptığınız bu büyük işleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’le birlikte arttırarak yapmaya devam edeceğiz. 10 yıl birlikte aynı kaderi paylaştığım Seferihisar’ın çok değerli belediye başkanı İzmir’imizin adayı oldu.Sayın Başkanım bu günden itibaren sizden destek istiyoruz. Yapacağımız çok önemli işler var. Güzelbahçe üniversite ve kolejler kenti olma yolunda desteklerinizle büyüyecek. Tüm Güzelbahçe olarak yanınızdayız, arkanızdayız” dedi.