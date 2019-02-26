Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için İzmir’de yürüteceği propaganda çalışmalarının yönlendirileceği İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşma yapan Tunç Soyer, "Refahı âdil paylaşacağız" dedi.

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer yaptığı konuşmada, “Sabah İzmir’in projelerini anlatmak için bir toplantı yaptık. İzmir’de görev nasip olursa ne yapmak istediğimizi paylaştık. İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri. İzmir demokrasinin en güzel kalelerinden biri. Bu iki mesele bir araya geldiğinde olağanüstü bir umut doğuyor. Bizim siyaset yapmamızın bir tane sebebi var. Diyoruz ki; biz bu coğrafyada, dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde, güneşin altında, körfezin kenarında yaşıyorsak hak ettiğimiz şekilde yaşamalıyız. Yani bu coğrafyanın bize sunduğu imkanlarla uyumlu bir yaşam kalitesinde yaşamalıyız. Biz öyle bir yaşam yaşamıyoruz. Daha fazlasını hak ediyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz. Başka bir İzmir başka bir Türkiye başka bir dünya mümkün. El ele, kol kola verirsek bunu yapacağız. Birlikte daha güzel bir ülkede, kentte yaşayacağız. Türkiye’de rejim değişti. Değişen rejim bize şunu getiriyor; merkezi iktidarı her gün daha çok güçlendiren, otoriteyi daha çok merkeze çeken, kaderimizi bir kişinin, iki dudağının arasına alan bir rejimde yaşamaya başladık. Oysa demokrasi insanlığın binlerce yıl sonra bulduğu en güzel yönetim. Bizi demokrasiden uzaklaştıramayacaklar. Biz sımsıkı sahip çıkacağız. Sizler demokrasinin sarsılmaz taşlarısınız. Size tek tek sonuna kadar güveniyorum. Hep birlikte demokrasiyi savunacağız” sözlerini kaydetti.

Dünya kenti

Soyer, “İzmir çok daha fazlasını hak ediyor. Peki nasıl yapacağız? İki büyük hedefimiz var. Refahı adil paylaşacağız. Bu kentin ürettiği zenginliği hepimiz adil paylaşacağız. Çok daha iyisini, güzelini hak ediyoruz. El ele vereceğiz. İkincisi; İzmir bu coğrafyada lider olacak. Dünyanın lideri olacak bir kent İzmir. Biz kalp masajıyla damar tıkanıklıklarını açarak İzmir’in tekrar dünya kenti olmasını mümkün kılacağız. Akdeniz’in en güçlü liman kentleriyle bir araya geleceğiz. Ortak projeler yapacağız. Sonunda İzmir’i en güçlü önder kent yapacağız. Çok çalışacağız. Bu hikayeyi hikaye olmaktan çıkarıp, bu kentin sermayesinin büyüdüğü ve bunun eşit şekilde paylaşıldığı bir ülke yaratmak için çalışacağız” dedi.

Halk Et'i başlatacağız

Soyer ayrıca, “Halk Süt diye bir uygulamamız var. Sütü üreticiden alıp ucuza tüketiciye sunuyoruz. Bunu yaysak, Ege Bölgesi’nin tamamında üretilen iyi ve sağlıklı gıdalarını İzmir’in iyi insanlarıyla buluştursak nasıl olur? Olacak. Biz Seferihisar’da et tanzim satışı uygulamasını yapıyorduk. Bunu İzmir’in tüm mahallelerinde yapsak nasıl olur? Halk Et uygulamasını İzmir’de başlatacağız. Mesela ekmek… İzmir’de halk ekmek ile insanımızı buluşturacağız. Bunun için mucizeler yaratmayacağız. Aklımızı kullanacağız ve koordineli hareket edeceğiz. Bunu yapacağız. Önce refahı adil paylaşacağız. Önce zenginliği adil bölüşeceğiz. Biz bunu beceremezsek Türkiye’de kimse beceremez” ifadelerini kullandı.

Herkesi kucaklayacağız

“Kent içinde çocuklarımızı, gençlerimizi ve kadınlarımızı mutlaka öne çıkarmalıyız” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Soyer, “Yine Seferihisar’da yaptık. Kadın tarımsal kalkınma kooperatifi kurduk. Kadınlarımız sadece çamaşır, bulaşık yıkayan insanlar olmaktan çıktı üretime katkı koydu. Harçlıklarını ceplerine koymaya başladılar. Biz bunu Gümüşpala, Buca, Gürçeşme’de yapsak iyi olmaz mı? Bizim projeler bodrumda masa başında yapılmıyor. İzmir’in olağanüstü kültürüyle buluşturduk ve buradan yepyeni bir dünyaya gideceğiz. İzmir aynı bu tramvay gibi arkasına Türkiye’yi arkasına takacak ve bambaşka bir dünyaya ulaştıracak. Biz bu coğrafyada daha iyilerine layığız. Siyaset kutuplaştırma üzerine gidiyor oysa yerelde başka türlü akıyor. Seçileceğiz rozetimizi çıkaracağız, herkesin belediye başkanı olacağız. Ayrıştırmaya, ötekileştirmeye izin vermeyeceğiz. İzmir’de yaşayan herkesi kucaklayacağız, herkesin oyunu alacağız. Biz farklılıklarımızla zenginiz” diye konuştu.